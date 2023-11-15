Огромный чак-чак, уникальная операция и сутки в ледяной воде: за какие заслуги татарстанцы попадали в Книгу рекордов Гиннесса

9 ноября во всем мире отмечается день книги рекордов Гиннесса. Праздник был установлен в 2003 году, когда количество ее выпущенных экземпляров превысило 100 миллионов. История одной из самых известных книг в мире началась более 70 лет назад.

Первый выпуск «Книги рекордов Гиннесса» датирован 1955 годом. Она появилась на свет благодаря директору-распорядителю одноименной знаменитой пивоваренной компании Хью Бивера и его любви ко всяческим спорам. Он посчитал, что издание будет незаменимым компаньоном завсегдатаев пабов в их вечных пари.

В последствие в извечный спор включились практически все страны и регионы мира. Татарстан не стал исключением. Корреспондент PROKAZAN собрала наиболее интересные достижения жителей республики, прогремевшие на всю Россию и на весь мир.

«Мы лучшие во всей стране!»

В этом году Татарстан прославили жители Менделеевского района. На Сабантуй в Казани они приготовили самый большой баурсак в стране.

«Баурсак приготовлен по традиционному менделеевскому рецепту. Угостили сегодня всех гостей нашего подворья. Рады второй год подряд представлять на республиканском Сабантуе наш район», — отметил на празднике глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Автор фото: пресс-служба Менделеевского района

Весило лакомство 1634,6 кг. Огромную сладость готовила команда из 30 человек. На приготовление такого баурсака ушло 700 кг теста и больше тонны сахара и мёда.

К слову, приготовить национальную сладость – только половина дела. Громадный баурсак надо было как-то собрать. Для этого подключили еще 10 человек, которые на протяжении 20 часов выкладывали пирамиду. Чтобы взвесить баурсак, специалисты потратили чуть больше трёх часов.

Самый большой сладкий футбольный мяч

Автор фото: Книга рекордов Гиннеса

Не только гигантскими баурсаками прославились татарстанские кулинары. Пять лет назад, во время проведения Чемпионата мира по футболу все желающие смогли попробовать огромный чак-чак. Пройти мимо мундиаля повара не смогли - сладкая фигура была выполнена в форме футбольного мяча.

Автор фото: Книга рекордов Гиннеса

Национальная сладость весила четыре тонны. Готовили съедобный футбольный мяч 20 человек на протяжении 20 часов. На чак-чак ушло девять тысяч яиц, тонны меда и муки.

Кстати, данный чак-чак стал вторым, отмеченным в книге рекордов. В 2005 году в честь 1000-летия Казани татарстанские повара изготовили огромный чак-чак. Правда весил он только тонну. Получается, что спустя 13 лет кулинары смогли превзойти коллег фактически в четыре раза.

Два рекорда за две уникальные операции

Автор фото: Книга рекордов России

В конце октября 2023 года врач из ДРКБ во второй раз попал в Книгу рекордов России. Он провел сложную операцию младенцу. Дмитрий Осипов сделал сосудистую операцию малышу, которому только исполнился один месяц. У ребёнка была редкая болезнь - врожденная аневризма конечностей, а именно плечевого сустава.

За всю мировую историю такой диагноз ставили лишь 14 раз и ровно половина из них в Татарстане. Все тот же доктор Осипов несколько лет назад прооперировал двухмесячную девочку с таким же диагнозом. Таким образом, врач из ДРКБ за небольшой временной промежуток дважды вписал свое имя в книгу рекордов.

«Мировой рекорд по спасению руки был установлен в Америке — самому маленькому ребенку с такой врожденной аневризмой было полгода, его прооперировали в крупном американском медцентре. Теперь же последние два рекорда принадлежат ДРКБ и доктору Осипову, запротоколированы в Книге рекордов. Двухмесячная пятикилограммовая Ралина и месячный малыш весом 3 килограмма 820 граммов оказались самыми маленькими детьми в мире, которым врачи смогли спасти руку», — рассказали в пресс-службе ДРКБ.

14 часов татарских песен подряд

Автор фото: interrecord.ru

В 2021 году в Книгу рекордов России попал татарстанский певец Мирсаит Сунгатуллин. Он стал известен как человек, который исполнил наибольшие количество татарских народных песен.

Он пока единственный среди коллег выпустил диск с 205 произведениями, которые звучат в течение 14 часов. Отметим, что заветная мечта 68-летнего певца - создать в районах фольклорные центры. Также он считает, что в школах на уроках музыки всех детей необходимо обучать игре на музыкальных инструментах.

Весь мир за нами

Прославились татарстанцы и в спорте. Зимой 2023 года житель Кукмора Эльмир Хазеев попал Книгу рекордов Гиннесса. Он отжался 53 раза за 30 секунд на двух руках с дополнительным весом 10 кг на одной ноге.

Автор фото: Суперниндзя

Спортсмен признается, что такому результату он шёл три года. А в начале ноября он стал финалистом проекта "Суперниндзя", где представлял нашу республику.

Восемь километров в ледяной воде

Автор фото: пресс-служба мэрии Нижнекамска

Ещё один житель Татарстана, Ильдус Маликов, поставил уникальный рекорд по плаванию. В марте 2019 года он проплыл 8 050 метров за 24 часа. Скажете мало? А теперь представьте, что все происходило не в бассейне, а на открытой воде, температура которой не превышала 1 градуса тепла. Отметим, что на момент рекорда, Ильдусу Маликову был 61 год.

В материале отметили самые яркие попадания в Книгу рекордов за последние годы. При этом, число татарстанцев, которые смогли вписать свои имена на страницы издания, исчисляется тысячами. В Татарстане готовили, например, самый длинный шашлык или самый большой японский ролл весом в 64 килограма. Именно в Татарстане выступил самый большой ансамбль баянистов, а в Казани побывал самый большой в мире Коран. Перечислять можно еще долго, но факт один, данные рекорды - явно не последние для Татарстана.