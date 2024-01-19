«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

19 января в Татарстане и других регионах России, православные традиционно отмечают Крещение. Это один из важнейших праздников верующих, который символизирует очищение. В Казани, последние несколько дней наблюдается аномальная погода, которая могла поставить под сомнение проведения традиционной крещенской процедуры - окунания в ледяную воду. Редакция PROKAZAN выяснила, отпугнула ли татарстанцев погода.

В Казани было оборудовано 5 точек для крещенских купаний

Озеро Верхний Кабан возле кафе «Сокол», со стороны улицы Давликеевской и по улице Борисковской, 54.

На Волге у храма Николая Чудотворца по улице Приволжской, 32 в жилом массиве «Красная Горка»

На Волге в часовне-купели возле храма в честь Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» по улице 5-й Кадышевской, 12 в жилом массиве Савиново.

«В местах проведения обрядов будут созданы необходимые условия для празднования Крещения», — рассказали в исполкоме Казани.

Погода не помеха

Корреспондент PROKAZAN посетил купель, которая находится на озере Верхний Кабан возле кафе «Сокол».

Автор фото: Артем Акчурин

Несмотря на сильный снег и метель, окунуться в холодную воду приехали десятки человек. На парковке возле купели практически не было свободных мест, в сторону центральной части города образовывались небольшие пробки, из-за потока машин и узкой дороги. Стоит отметить, что в основном окунуться в холодную воду приезжали мужчины разного возраста, женщины и дети решили не рисковать своим здоровьем.

Купель оборудовали всем необходимым для удобства и безопасности горожан. Были установлены две палатки для переодевания и хранения вещей, по отдельности мужчинам и женщинам. Установлена молебельная комната. К купели была проложена тропинка из елочных веток.

На точку крещенских купаний приехали сотрудники МВД, МЧС, карета скорой помощи. Также были замечены сотрудники батальона полиции «Рысь», которые следили за порядком на территории мероприятия. Возле самой купели, процесс окунания, контролировали работники службы МЧС.

Автор фото: Артем Акчурин

«Меня ничего не остановит»

Для того, чтобы выяснить почему люди, несмотря на погодные условия не пропускают крещенские купания, корреспондент PROKAZAN пообщался с несколькими из них.

«Я соблюдаю эту традицию уже больше 7 лет. Это мой любимый праздник, поэтому никакая погода меня не остановит. После окунания в холодную погоду, я чувствую огромный прилив сил. Ведь для организма холодная вода и воздух создает огромный стресс, который ты больше нигде не сможешь испытать. Поэтому трудности, которые создает жизнь я переживаю намного легче и чувствую себя более спокойным», — рассказал Сергей Кузнецов.

Автор фото: Артем Акчурин

Также своим мнением поделился Александр, которому уже 65 лет.

«Уже на протяжении 30 лет я посещаю крещенские купания и чувствую себя 30-летним. Уверенно могу сказать, что организм после этого закаляется. Но я думаю, что подходить к этому нужно с осторожностью и привыкать к холодной воде постепенно», — рассказал Александр.

Александр добавил, что холодная погода в такой день это не очень хорошо, ведь многие люди не приехали на купания из-за своей осторожности и боязни заболеть, но он с большим опытом моржевания праздник пропускать не стал.

Накануне, глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил православных жителей региона с Крещением.

Автор фото: ria.ru

«Дорогие православные друзья, от всего сердца поздравляю вас с праздником Крещения Господня!» — обратился Минниханов.

Глава региона порекомендовал соблюдать правила безопасности и учитывать погодные условия во время крещенских купаний.