«Нет состава преступления»: казанский извращенец избежит наказания за прилюдное самоудовлетворение?

В Казани в Гвардейском отделении полиции отказались заводить уголовное дело на мужчину, который нападал на девушек в ЖК «Арт-сити» и пытался всячески до них домогаться. Помимо это, 33-летний подозреваемый устроил акт мастурбации у всех на глазах.

Пострадавшие девушки написали заявлению в полицию. Но в возбуждении уголовного дела им отказали. В полиции посчитали, что в действиях мужчины нет состава преступления.

Схватили толпой и ждали полицию

33-летний мужчина «охотился» на молодых девушек на территории ЖК «Арт-Сити», где снимал жильё. Долгое время он «кошмарил» жительниц комплекса. Как говорят пострадавшие, он постоянно преследовал девушек, пытался зажимать их у стены и распускал руки.

«У нас много где стоят камеры, об этом везде написано. Но видимо у него что-то перемкнуло в голове, что ему стало и на это всё равно», — говорит одна из пострадавших.

Жители «Арт-Сити» неоднократно жаловались на извращенца местной частной охране. Но та относилась к жалобам равнодушно и бездействовала.

Тогда, местные мужчины решили взять ситуацию под свой контроль. Ночью 30 июля извращенец в очередной раз вышел «на охоту». Однако девушке удалось сбежать. В расстроенных чувствах мужчина пошёл на улицу самоудовлетворяться, а после отправился домой. Там то его и поймали разъярённые соседи, вытащили на свежий воздух и вызвали полицию.

«Полиция неохотно выезжала к нам, хотя они находятся через дорогу от ЖК. К тому же соседи сами уже нашли этого человека и вывели из квартиры, оставалось только передать его им», — сообщает жертва извращенца.

«Закон нас не защищает»

Девушки написали на подозреваемого мужчину заявление в полицию. Правда, в полиции не нашли состава преступления и отказали в возбуждении уголовного дела.

«Дознание приходит к выводу, что при наличии указанных обстоятельств оснований для возбуждения уголовного дела не имеется, поскольку в данном случае отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои).

Квалифицировать действия мужчины по вышеуказанной статье не представляется возможным, поскольку диспозиция статьи 116 предусматривает уголовную ответственность лица, при нанесении побоев из хулиганских побуждений, с использованием предмета в качестве оружия, при наличии грубого нарушения общественного порядка», — сообщается в постановлении об отказе в возбуждении угаловного дела.

Сейчас мужчину просто отпустили домой.

«От такого никто не защищен, к сожалению, другой вопрос, что хотелось бы понимать, что делать в таких ситуациях, куда правильно обращаться, в полицию или скорую, кто решает проблемы, когда люди начинают прилюдно мастурбировать или выслеживать женщин и говорить им непристойные вещи, а дальше пытаться их настойчиво «обнять». И хотелось бы, чтобы был закон, который защищает интересы женщин, которых пока ещё не убили и не изнасиловали, но морально причинили ущерб, за которыми следят, которым говорят непристойности. Сейчас такого нет», — сообщает пострадавшая.

«Печально, что человек кроме публичной огласки, не получил никакого наказания. Ещё непонятно, почему не назначили медицинскую экспертизу: ведь в действиях явно было поведение, которое отклоняется от нормы. Даже если его не наказывать, нужно его хотя бы проверить, все ли в порядке с головой, не будет ли следующее обострение ещё хуже», — анонимно рассказывает жертва.

Редакция PROKAZAN решила узнать у юристов компании «Адьюта» действительно ли мужчину нельзя привлечь к ответственности.

«В действиях Лапина состава уголовного преступления не усматривается. То что он обнимает девушек это некрасиво, неприятно, но не уголовно наказуемо. В действиях Лапина не усматривается составов преступлений предусмотренных статьями 133 уголовного кодекса - понуждении к действиям сексуального характера, ни другими составами уголовного кодекса повлекшие вред здоровью. А вот административная ответственность может наступить по ст 20.1 КоАП РФ (хулиганство)», — говорит Лилия Ильясова, специалист юридической компании "Адъюта".

Что можно сделать пострадавшим?

«Им стоит вновь обратиться к сотрудникам правоохранительных органов и написать заявление, но уже на привлечение к административной ответственности. Так как в действиях Лапина есть состав администативного правонарушения», — отмечает юрист.