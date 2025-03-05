Неожиданный кастинг и роль мечты: как создавался новый герой «Универа»

Актёр из РТ снялся в продолжении универа

Как проходит кастинг в один из самых известных российских ситкомов? Легко ли вжиться в нового персонажа, если изначально он задумывался совсем иначе? А что происходит за кулисами – есть ли место импровизации, дружбе и курьезным моментам?

В этом интервью актер нового сезона «Универа» делится своим опытом работы над ролью Артюхова – компьютерного гения, который изначально задумывался совершенно другим. Он рассказывает, с кем больше всего подружился на съемочной площадке, какие сцены дались сложнее всего и чем его герой запомнится зрителям. А еще – о жизни вне съемок, увлечении гончарным делом, мечтах о театральных ролях и планах на будущее.

Как вы попали в «Универ»? Был ли кастинг сложным?

Для меня кастинг не был сложным. Я записал пробы и отправил их кастинг-директору и режиссеру. Единственной сложностью в этом процессе было ожидание ответа о том, утвердили ли меня на роль или нет.

Уже позже, на съемочной площадке, я узнал, что изначально мой персонаж Артюхов выглядел совершенно иначе: он был худощавым парнем, типичным айтишником, который проводит время за компьютером – в общем, такой образ, который многие могут себе сразу представить. Затем начали рассматривать ребят моего типажа, провели огромный кастинг, но в итоге утвердили меня.

Автор фото: ТНТ

Какие у вас были ожидания от роли, и совпали ли они с реальностью?

Никаких ожиданий не было. Я прочитал сценарий изначально, до того, как записать самопробы. Ознакомившись с персонажем и его сценами, я разобрал его характер и понимал, каким он будет. Я знал, какова его роль в сериале, сколько он будет появляться на экране и в каких сериях, собрал всю необходимую информацию о персонаже и был уверен в нем.

Он мне безумно нравился и нравится до сих пор, даже после окончания съемок. Теперь остается только увидеть его на экране и понять, насколько он соответствует моему замыслу! И только тогда я смогу ответить на вопрос о том, совпали ли мои ожидания с реальностью.

Автор фото: ТНТ

Что самое сложное в работе на этом проекте?

Когда я сейчас об этом думаю, понимаю, что сложностей, как таковых, не было. У нас была безумно профессиональная команда и замечательные актеры, с которыми работать — одно удовольствие.

Единственной сложностью для меня стало то, что я очень люблю импровизировать – часто вставляю свои шутки и словечки в уже написанный сценарий. Были моменты, когда я вставлял свои шутки во время дубля, и меня останавливали, подходили и проверяли, знаю ли я текст. Я его знал прекрасно! И мне говорили: «Так, сейчас не импровизируем, идем строго по тексту».

Автор фото: ТНТ

С кем из актерского состава вы подружились больше всего?

Больше всего мы подружились с Гришей Кокоткиным, который исполнял роль Киселева. Он безумно талантливый человек. Как оказалось, мы знакомы через одно рукопожатие — у нас много общих друзей, которые знают его как прекрасного человека и потрясающего актера. Мы сыграли много совместных сцен, поэтому быстро нашли общий язык и подружились.

Есть ли у вас любимая фраза или шутка из сценария?

Не помню точно, в какой серии и в какой сцене, но мой герой Артюхов произносит фразу: «Добро пожаловать в будущее». Мне эта фраза безумно нравится, потому что он — компьютерный гений, постоянно работает и изучает, создает что-то новое. Эта фраза очень органично звучит именно из уст Артюхова!

Случались ли на съёмках забавные или курьёзные моменты?

Мы снимали сцену, где мне в качестве оплаты за мою компьютерную гениальную работу дают шаурму (смеется). В кадре эта шаурма несколько раз ломалась, и, по-моему, у нас было около 10 дублей с ней. Но было очень смешно: идет дубль, мы играем, мне передают шаурму, и она просто распадается, потому что со временем лаваш размокает. Мы это, конечно, предусмотрели и подготовили сразу десять штук.

Какой вы вне съёмочной площадки?

Я спокойный и добрый человек, люблю пошутить. Люблю проводить время дома и для меня отдых — это просмотр фильмов или сериалов, прослушивание музыки. Также мне нравится проводить время в теплых компаниях, общаться и играть на музыкальных инструментах.

На площадке я больше сосредоточен на работе и не люблю, когда меня отвлекают. Я предпочитаю определенный ритм: сели в кадр, работаем, а потом выходим из кадра и думаем о следующей сцене. Вне съемочной площадки я стараюсь переключиться на обычную жизнь, чтобы побольше пообщаться с людьми, узнать друг о друге что-то новое или просто поговорить.

Чем занимаетесь в свободное время?

Если честно, у меня не так много свободного времени. Его занимает театр и другие проекты. Если есть возможность, я просто отдыхаю: смотрю сериалы, хожу на мастер-классы по лепке из глины. Мне очень нравится делать посуду своими руками и потом хранить ее дома. У меня в коллекции уже есть какие-то штуки для украшений, тарелки, чашки для чая, которыми я пользуюсь. Это моё спокойное и умиротворенное развлечение — возможность отстраниться от внешней суеты на какое-то время и отдохнуть душой и мыслями.

Какую роль мечтаете сыграть в будущем?

У меня нет конкретного ответа на этот вопрос. Если говорить о театре, то я очень хочу сыграть Ричарда Третьего и Хлестакова.

Что касается кино, мне бы хотелось исполнить большую, главную роль с множеством различных линий и перекрестных событий. Я мечтаю о том, чтобы не выходить из кадра, быть в каждой сцене, постоянно погруженным в процесс. Также мне интересно сыграть антагониста или злодея, который будет идти наперекор судьбам главных героев и постоянно мешать им осуществить их планы.

Есть ли у вас желание попробовать себя в режиссуре или сценарном деле?

На самом деле, нет. Я понимаю, что это очень серьезная работа, и нельзя заниматься ею наполовину. Актерская профессия, режиссура и сценарное дело — все это безумно сложные направления, требующие полной отдачи и включения. Поэтому я, наверное, останусь в актерстве, буду развиваться в этой сфере и не отвлекаться на параллельные работы.

Какие творческие планы у вас на ближайшее будущее?

Творческие планы большие! Пока не могу говорить о кино, но в театре у нас готовится премьера в Театре РОСТА под руководством Нонны Гришаевой. Также я занимаюсь мюзиклом «Любовь не умирает», где играю одну из главных ролей. Мюзикл будет представлен на сцене Большого концертного зала «Космос» – вот такие планы на ближайшее будущее.

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