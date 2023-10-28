«Не жизнь, а тюрьма»: что известно о содержании белого медведя в казанском зооботсаде

Казанский зооботсад отчитался о состоянии белого медведя из Перми

В Казани долгое время живет уроженец Якутии — белый медведь Терпей. Активисты и просто жители, видевшие медведя, считают, что он содержится в невыносимых условиях и мишку необходимо перевести в другой зоопарк. При этом в данной истории все не так однозначно. PROKAZAN разбирался насколько хорошо или плохо медведю живется в Татарстане.

Медведь кочует из города в город

В казанском зооботсаде проживает белый медведь Терпей. Ещё двадцать лет назад его нашел местный житель анабарского селения Республики Саха (Якутия). Медвежонок был без мамы, поэтому его решили отдать в Якутский зоопарк. Но там не было мест для содержания белых медведей и его перевезли в Пермский зоопарк.

В 2013 году, когда Терпею было 10 лет, его отправили в Ростов-на-Дону, к другой медведице для создания потомства, но эта идея не увенчалась успехом. Пока Терпей был в Ростове, его вольер в Перми заняли два других белых медведя. Бедному животному там не нашлось места.

Автор фото: za.kzn.ru

Тогда Терпея отправили в казанский зооботсад. Под предлогом того, что вольер расширят и «Якута» (так называют Терпея из-за его якутского происхождения) вернется в Пермский край. Но строительство не могут завершить уже шесть лет и медведю приходится ютиться в небольшом загоне в Казани.

Старый тесный вольер и дыра в полу вместо бассейна

Осенью 2023 года в соцсетях вновь начали появляться жалобы о плохих условиях содержания белого медведя в казанском зоопарке. Первыми об ужасных условиях жизни «Якута» рассказали зоозащитники телеграм-канала «Друзья Московского зоопарка».

«К нам поступают тревожные сигналы о ужасающих условиях содержания белового медведя Терпея в Казани. Огромный медведь весом 600 кг содержится в старом тесном вольере, и вместо бассейна у него только дыра в полу», — рассказывали зоозащитники.

Сотрудники казанского зооботсада не стали игнорировать жалобу и ответили на заявления обеспокоенных жителей. Специалисты уверили, что они любят Терпея и создают для него все возможные необходимые условия для комфортного проживания.

«Терпей наш гость, он ждет завершения реконструкции Пермского зоопарка, чтобы вернуться обратно к себе», — объясняет руководство зооботсада.

Терпей, терпи!

В зоопарке Казани рассказали, что Терпей проживает в четырех вольерах общей площадью 168 кв.м. Кроме того, в трех вольерах имеется по одному бассейну объемом 9 кубометров. Объем площади бассейна, по мнению московских зооактивистов, не соответствует нормам и стандартам содержания белых медведей.

Автор фото:perm.ru

Зоозащитники из Москвы считают, что комфортным для медведя была бы площадь в 300-400 кв м.

«Терпей уже 4 года находится в заточении, по другому это место нельзя назвать», — говорится в обращении зоозащитников.

«Мы будем расширяться»

Казанский зооботсад в своем телеграм-канале рассказал, что вольеры, в которых проживает белый медведь, были построены еще в 1953 году. Они не отвечают современным требованиям по содержанию данных животных.

Новый просторный вольер для белых медведев запланирован во второй очереди реконструкции, но когда начнутся работы неизвестно — нет финансирования.

Медведя Терпея в Казанском зоопарке очень любят, но не могут изменить условия его проживания здесь и сейчас. Правда, здоровью мишки ничего сейчас не угрожает.

Казанский зооботсад недавно посетили специалисты из Пермского зоопарка, чтобы проинспектировать условия содержания белого медведя.

По результатам визуального обследования пермские специалисты пришли к выводу, что медведь находится в хорошем состоянии.

У медведя взяли кровь на анализ, обрезали отросшие когти, провели рентгенологическое исследование зубной системы, после которого было принято решение удалить зуб. Провели рентген тазовых конечностей. В настоящий момент состояние Терпея удовлетворительное, все физиологические показатели в норме, аппетит хороший.

Казанский зооботсад признаёт, что у белого медведя нет много места. Но здоровью Терпея ничего не угрожает. Его ежедневно кормят и создают все необходимые условия для комфортной жизни.

Пермский зоопарк последний раз обещали достроить к осени 2023 года, правда, судя по фотографиям, которые обнародуют пермские СМИ, работы еще далеки от завершения, а значит Терпей продолжит жить в условиях близких к тюремным еще какое-то время.