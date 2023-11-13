«Не всем зрителям это по душе»: комики из Казани рассказали, какие шутки в тренде, а за какие могут устроить «темную»

Не так давно на концерте казанского комика Артура Шамгунова в Челябинске произошел скандал. Стендапер пошутил про певца Шамана, что вызвало негативную реакцию у зрителей. А после выхода записи концерта на youtube, Шамгунов вовсе столкнулся с угрозами в свою сторону и обвинениями. Редакция PROKAZAN решила выяснить почему так произошло, какие шутки нравятся современным зрителям, а какие нет.

Автор фото: личный архив Артура Шамгунова

В своем телеграмм канале Артур Шамгунов подробно дал разъяснение ситуации. Стендапер не понимает почему нельзя шутить именно про этого артиста и почему люди приняли это за национализм.

«Почему над Бузовой, Газмановым, Пугачевой, Джигурдой, Гуфом, и всеми реперами шутить можно, а над Шаманом нет? Или он уже не часть шоу-бизнеса? Я что-то упустил?», - говорит Артур Шамгунов.

Наша редакция решила узнать у экспертов в области юмора, какие шутки любят зрители, а что нравилось людям раньше.

Главный тренд в юморе это смешные шутки

«Разным людям нравятся разные шутки. Каждый комик, не важно на какую тему он шутит, найдёт свою аудиторию, тут нет какого-то тренда, скорее есть вечные темы. Всегда смешно будет про семью, жену, детей и быт. Второе что нравится многим, это дерзость на сцене, табуированные темы, уместная нецензурная лексика. Очень многим нравится, чёрный юмор, но тут если перегнуть, можно отпугнуть большое количество зрителей. Смеются над всем, что понятно и жизненно», - рассказал юморист с трехлетним опытом выступления на сцене Сильвестр Асмаев.

Автор фото: личный архив Сильвестра Асмаева

Также своим мнением с нами поделился Ильнур Асхадуллин, резидент Stand Up Club Kazan, участник шоу "Открытый микрофон" на ТНТ. Он добавил, что в юморе самый главный аспект - это актуальность. В разные годы актуальны разные темы могут, но темы, над которыми шучу я - они актуальны всегда: семья, дети и их взаимодействия.

Стендап за последнее время изменился, и в лучшую сторону

О том как изменился stan up за последние несколько лет нам рассказал Артур Шамгунов.

«Люди в основном гнались за шутками и не сильно была интересна личность комика. А сейчас юмор изменился в сторону того, что многим зрителям нравится понимать, что за человек перед ними. То есть это не персонаж, а именно человек, исходя из этого стало больше мыслей и рефлексии самих комиков в стендапе. Стендап стал сильно разнообразнее, стало больше разной комедии и зрителей», - говорит Артур Шамгунов.

Шамгунов дополнил, что раньше люди не понимали смысл стендапа. Сейчас люди приходя на стендап и понимают, что какую бы сложную тему не завел комик, они всегда будут ждать шутки. Люди стали более осознанные, перестали выкрикивать с места. Раньше зрители вовсе стеснялись смеяться, лишь хлопали, удивляясь тому, сколько текста ты выучил, аудитория стала более осознанной.

В свою очередь Ильнур Асхадуллин считает, что благодаря развитию интернет-юмора, стендап становится еще более качественным. Комику необходимо быть смешнее «сиюминутного юмора» и нужно копать глубже поверхностных шуток, которые снимают в интернете.

Автор фото: личный архив Ильнура Асхадуллина

Сильвестр Асмаев добавил, что с каждым годом стендап комедией занимаются все больше и больше людей. Если раньше это было, что то-вроде хобби, то сейчас вокруг этого уже есть, инфраструктура. Разные организации, которые занимаются комедийными мероприятиями, есть ребята которые обучают юмору.

Почему юмор всегда кого-то задевает?

«Как будто бы шутки часто кого-то задевают, просто мы это не всегда замечаем. Долгое время люди смеялись над тиктокерами, над фуд-блогерами. Я знаю много шуток про МФЦ, госуслуги. Вспомните сколько было шуток про девушек за рулём, про мужчин, которые ушли за хлебом. Шутки в большинстве своём кого-то задевают, а кого-то веселят», - говорит Сильвестр Асмаев.

Нужно бороться с тем, что тебе не нравится. С помощью угроз не получится, гораздо лучше это просто игнорировать, и жить своей жизнью, подытожил Сильвестр Асмаев.