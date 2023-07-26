Аномальные дожди, затопившие Москву, могут добраться до Татарстана? В Гидрометцентре рассказали к чему готовиться

Циклон, затопивший Москву, скоро придет и в Казань

Завтра Казань вновь ожидает дикая жара — столбики термометров могут подняться до +36-37 градусов. Насколько долго продержится такая погода в республике и чего ожидать от погоды в августе и сентябре PROKAZAN рассказала ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Автор фото:1tv.ru

Последние июльские дни обещают быть жаркими. В самой Казани ожидается до +33 градусов, а в некоторых частях республики температура будет подниматься и до +35 градусов. Причина такому резкому скачку – Западный циклон.

«К Татарстану приближается Западный циклон, поэтому идёт распространение тёплой погоды. Не стоит радоваться, так как жара сменится дождём. Но осадки будут настигать восточную часть постепенно, так как над Уралом установился антициклон, который и сдерживает непогоду», — отмечает Людмила Паршина.

Стоит отметить, что дожди будут кратковременными. Кроме того, жители республики смогут наслаждаться тёплыми днями неделю, потом же Татарстан настигнет Атлантический циклон.

«Осадков стоит ожидать через неделю. Так как к Татарстану движется Атлантический циклон, который и затопил Москву. Но не стоит пугаться раньше времени. Пока он дойдёт до Татарстана его сила и мощь значительно уменьшатся», — рассказала научный специалист.

Автор фото:autonews.ru

В республике каждый день разная погода, то жара, то дожди. И объяснение таким непостоянствам довольно простое.

«Татарстан находится в умеренном климате. И поэтому погода неустойчивая. Периоды сухой погоды сменяются дождливой. Всё из-за циклонов, которые перемещаются с Атлантики в Европейскую часть, доходя до Поволжья. А также циклоны, которые перемещаются с Юга Европы, через Чёрное море вливаются в эту систему. Тут стоит сказать, что наиболее влагосодержащие циклоны — Южные», — говорит научный сотрудник Гидрометцентра России.

Людмила Паршина считает, что весь август будет тёплым. Ждать холода или аномальной жары не стоит.

«В августе температура воздуха будет около климатической нормы. А именно, 23-28 градусов в дневное время. Ночью же температура может опускаться и до +12 градусов. Но не стоит забывать, что отклонение от нормы может быть на 0,5 градуса. Кроме того, много осадков не будет, но неустойчивость сохранится», — рассказывает специалист.

Автор фото:kazan-gid.ru

Стоит отметить, что сентябрь также ожидается тёплым и с минимальным количеством осадков. Температура днём не будет опускаться ниже +17 градусов, а ночью ниже +9 градусов. Но могут быть погрешности.

Редакция PROKAZAN решила узнать, когда на территории Татарстана было самое холодное и жаркое лето.

Как оказалось, в 1930 году Татарстан накрыл аномальных холод. Отметка на термометре в летний период не превышала +13 градусов. Такая же история повторилась и в 2017 году. Тогда ночью температура опускалась до -4 ночью, а днём не поднималась выше +18.

Абсолютный рекорд по жаре в республике побил 2010 год. В то время летом температура переходила отметку +39 градусов. К слову, до этого момента такая жара не наблюдалась с 1865 года.

Стоить помнить, что во время жары находиться под солцем без головного убора опасно для здоровья и даже для жизни. Также не забывайте пить не менее 3,5 литров воды в день, причем количество воды прямо пропорционально весу человека. В противном случае у организма может быть обезвоживание.

Стоит отметить, что самое "опасное" время — с 10:00 до 19:00. Если рядом с вами из-за жары стало плохо человеку – немедленно позвоните в скорую помощь по номеру 112. До приезда врачей, постарайтесь перенести человека в тень или прохладное помещение.