На смену Iphone — гнилые яблочки: в Казани участились случаи покупки некачественной продукции Apple

После официального ухода Aplle из России нарваться на некачественный товар данной марки стало еще проще. Две истории, случившиеся в Казани — яркое тому подтверждение. PROKAZAN разбирался, какие методы используют нерадивые продавцы и сервисные центры.

Сдала телефон на бесплатную диагностику, за которую еще нужно заплатить…

В Казанском магазине техники Apple «Ай люкс» по адресу: Хусаина Ямашева, 92а произошел вопиющий случай: пенсионерка, Ирина Валентиновна сдала ранее купленный Iphone на бесплатную диагностику, а спустя время узнала, что мастер якобы сломал ее плату и запросил за новую около 8 тысяч.

Ирина Валентиновна отправилась в «Ай люкс», чтобы приобрести телефон модели Iphone XR. Однако спустя полтора года использования, телефон начал начал барахлить. Решив обратиться в магазин по гарантии, героиня получила отрицательный ответ, поскольку с момента покупки прошло уже больше года. Поэтому пенсионерка решила купить другое устройство в том же магазине, а старый телефон продать на Авито:

«Я пришла в магазин и купила себе Iphone 12 Pro Max. Я рассказала консультанту, что собираюсь продать старый телефон, так как он был вполне рабочий, просто с некоторыми погрешностями. Но работник сделал “жест доброй воли” и предложил бесплатно провести диагностику без вскрытия телефона и починки, на что я и согласилась», — поделилась пострадавшая.

Ирина Валентиновна, пострадавшая

Мастера сломали телефон и запросили сумму за детали?

Однако через две недели она узнала, что ее телефон вскрыли. В конечном итоге, мастер передал клиентке, что проблема в неисправности платы. поэтому нужно заказать новую, но заплатить за нее 8 тысяч рублей. Ирина Валентиновна отказалась от предложения и попросила вернуть телефон в том состоянии, в котором он был изначально.

«Я еще до передачи телефона специально сказала, чтобы мастер не делал ничего, кроме бесплатной диагностики, но в итоге я теперь еще должна была платить за услуги, которые я не просила предоставлять!» — отметила Ирина Валентиновна.

Когда пенсионерка пришла забирать свое устройство, то наткнулась на весьма неприятный сюрприз — телефон вовсе перестал подавать признаки жизни. Пенсионерка спросила о причине состояния аппарата, работник магазина заявил, что мастер, проводивший диагностику, перепутал запчасти, что и привело к выходу из строя платы. Так прошло 5 месяцев. Героиня материала рассказала о работе консультантов «Ай люкс»:

«Понадобилось целых пять месяцев, чтобы решить данную проблему, несмотря на обещания магазина еженедельно. Они лишь повторяли заготовленные фразы. Каждый раз у них была новая отмазка», — рассказала пенсионерка.

Что в итоге: консультанты отказались чинить телефон?

Спустя время, Ирине позвонили с магазина. Этот разговор привел к отказу магазина от дальнейшего восстановления телефона и предложению купить аппарат за 10 тысяч рублей, чтобы закрыть вопрос окончательно.

«Мне ясно дали понять, что магазин не собирается чинить и отдавать мой телефон. Они сказали: вы же все равно хотели продавать старый телефон, так давайте мы его у вас купим за 10 тысяч рублей и вы про все забываете», — поделилась Ирина.

Понимая, что не сможет получить свой телефон в исходном состоянии, пенсионерка все же согласилась на предложение. Только через 2-3 недели она все же получила обещанные деньги на карту.

Не единственный случай: магазин техники Apple продал ipad без Face ID и отказался его чинить…

Дамир Хамидуллин, уроженец Казани также стал обладателем тех самых «гнилых яблочек» и решил приобрести новенький Ipad для путешествий. По этому случаю, он обратился в магазин, торгующей техникой Apple IStudio, находящийся в казанском торговом центре «Сувар Плаза». Но в поездке Дамира ждал «сюрприз» в виде неработающего Face ID:

«Когда я вернулся в Казань, то отнес устройство в ремонт в данный магазин. Спустя три недели после экспертизы, мне отказали в починке. Работники магазина мне сказали, что якобы устройство вскрывалось ранее, хотя это не так! В итоге из-за этой причины мне отказали в гарантии. К слову, заплатил я за этот продукт 70 тысяч рублей…» — рассказал Дамир Хамидуллин.

Читаем отзывы: случаев с паленым товаром оказалось слишком много…

Посмотрев отзывы о магазинах выяснилось, что у многих покупателей были похожие случаи. Некоторые магазины зачастую продают технику с палеными запчастями, что приводит к поломке недавно распакованных телефонов.

Недовольные клиенты прямым текстом пишут, что в данном магазине под предлогом нового телефона, консультанты предоставляют покупателям «паленый товар» с некачественной сборкой. Также выяснилось, что гарантии в магазинах вовсе не существует, хотя сотрудники изначального заверяли своих покупателей об обратном.

Что делать в таких ситуациях: спросим у юриста

Сын Ирины рассказал, что они планировали обратиться в суд, но, как выяснилось, документ, подтверждающий передачу сотового телефона в ремонт отсутствует. Следовательно, остался еще один вариант — подать заявление в полицию о краже имущества. Но есть ли иное решение?

Юрист, Станислав Боровских рассказал о путях решения данного вопроса:

«Эту ситуацию нельзя назвать кражей имущества, так как здесь нет одного важного фактора — хищения. Если у вас нет подтверждающего документа для суда, то есть иной вариант — обратиться в федеральную службу по надзору защиты прав потребителей и благополучия человека. Обращаетесь к ним и рассказываете, что сроки ремонта нарушены», — подытожил Станислав Боровских.

Это только два случая, о которых стало известно, сколько на самом деле происходит подобных странных и загадочных происшествий до конца не ясно никому. Ясно лишь то, что подобными случаями должны интересоваться не только в Роспотребнадзоре, но и в правоохранительных органах.