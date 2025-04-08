«Мы не просим роскоши — просто хотим доехать до дома»: казанцы требуют внимания к разбитой улице

Казанцы живут на улице без асфальта из-за «бюрократических проволочек»

В Казани в посёлке Борисково капитальный ремонт дороги не проводился более 20 лет. Для местных жителей — среди которых много пожилых людей, родителей с маленькими детьми и людей с ограниченными возможностями — это не просто бытовой дискомфорт. Это — вопрос безопасности, достоинства и равного доступа к городской инфраструктуре.

Разбитое покрытие, ямы, грязь, непроходимость зимой. Скорая помощь застревает, такси отказываются ехать, ломаются детские коляски. По сути, часть города оказалась «вне доступа». Как так получилось? И когда власти придут на помощь – в материале PROKAZAN.

Бумаги вместо асфальта

Жители не сидят сложа руки. С 2018 года они регулярно направляют обращения в различные инстанции: администрацию Вахитовского и Приволжского районов, прокуратуру, приёмную главы Татарстана и через портал «Народный контроль».

Автор фото: Алина Алмакаева

«Мы писали каждый год. Каждый год приходили одни и те же формулировки: «рассмотрим при наличии финансирования». А время идёт», — рассказывает жительница посёлка.

«Дорога разбита настолько, что весной проехать можно только на внедорожнике. Когда мать с ребёнком шла в садик, у неё колесо от коляски просто отвалилось в яме», — вспоминает ещё один местный житель.

Однако система обращения граждан, по сути, превращается в замкнутый круг. Власти на сообщения отвечают, но без какой-либо конкретики.

«Вопрос капитального ремонта указанной улицы будет рассмотрен при формировании различных дорожных программ на последующие годы при условии выделения соответствующего финансирования» — сообщили в администрация Вахитовского и Приволжского районов.

Автор видео: Алина Алмакаева

«Улица в связи с ограниченным лимитом финансирования не была включена в программу текущего года» — позже сообщает прокуратура.

«Вопрос поднимался ранее, ранее уже были обращения» — говорится в комментарии на портале uslugi.tatarstan.ru.

Получается, что регулярные обращения жителей не усиливают позицию, а, напротив, используются как повод не рассматривать её повторно.

Кто отвечает и кто — нет

Судя по всему, у проблемы нет чёткого ответственного. Заказчиком ремонта улиц выступает ГКУ «Главтатдортранс», а районная администрация не обладает полномочиями на проведение работ. Такая «размытая формулеровка» не позволяют выявить, кто конкретно ответственен за решение проблемы.

Автор фото: Алина Алмакаева

«Администрация не является заказчиком работ по ремонту улично-дорожной сети районов» — именно так ответили местным жителям в администрации районов.

Суть ситуации в целом отображают сами формулировки. Действия зависят от наличия денег, а ответственность разделяется между заказчиками и исполнителями. Добавим, некоторые запросы жителей игнорируются месяцами.

«Нужно идти до конца»

Юрист по гражданским делам Денис Быкиев поясняет: в таких ситуациях важно действовать поэтапно, чтобы не просто пожаловаться, но добиться реального ремонта через закон.

«Первое, что нужно сделать жителям, — это направить официальный запрос в администрацию с целью выяснить, на чьём балансе находится дорога и поставлена ли она на учёт. Даже если она не числится на балансе, согласно разъяснениям Пленума Верховного суда, муниципалитет обязан её содержать, если она используется как элемент транспортной инфраструктуры», — объясняет юрист.

Далее он рекомендует обратиться в ГИБДД с просьбой провести проверку соответствия дороги ГОСТу, зафиксировать ямы и другие нарушения. На первом этапе в ведомстве могут отказать, но это нормально — таков регламент. Следующий шаг:

«После получения ответа — даже отрицательного — нужно обратиться в Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ, а затем снова в ГИБДД. Если инспекция приедет, но заявит, что это не дорога и регламенты не применимы, важно зафиксировать это официально», — отмечает Быкиев.

После сбора всех этих документов, следует этап обращения в прокуратуру.

«Прокуратура может выдать предписание об устранении нарушений. В случае бездействия — следует подача иска в суд к исполкому о признании бездействия и возложении обязанности отремонтировать дорогу», — говорит юрист.

И добавляет: важнейшую роль здесь играет переписка.

«Все обращения, отказы и отписки нужно сохранять. Они докажут, что жители прошли все возможные инстанции, а власти ничего не предприняли. Это ключевой элемент дела. Если исполком продолжит бездействовать даже после суда, его обяжут действовать через приставов», — подытоживает он.

Дорога глазами жителей

Местные не раз жаловались в администрацию и другие ведомства, но в ответ — тишина или дежурные комментарии.

«Каждый год пишем, каждый год ждём. Однажды было написано: «проблема уже поднималась, дублирование» — это нас просто вычеркнули», — говорит местная активистка Гузель корреспонденту PROKAZAN.

«Мы не просим сверхъестественного. Просто чтобы наши дети могли кататься на велосипеде, а пожилые — выйти за хлебом», — делится ещё одна жительница с корреспондентом PROKAZAN.

Корреспондент PROKAZAN лично выехал в посёлок, чтобы всё увидеть своими глазами. Асфальта нет, на дороге — выбоины, лужи и грязь. Автомобили встают, а некоторые водители отказываются ехать в Борисково вовсе.

Автор фото: Алина Алмакаева

«Даже мусоровоз не проезжает. Люди сами расчищают колеи лопатами. Это XXI век?» — возмущается местный житель

Почему это важно

История Борисково — не частный случай, а симптом системной проблемы. Когда горожане годами просят решить проблему, а в ответ получают «при наличии финансирования» — это удручает.

Здесь речь не только об асфальте. Речь о праве на нормальную, безопасную жизнь в городской черте. Пока одни кварталы благоустраиваются, другие — десятилетиями остаются вне поля внимания. Но ведь и в них живут люди. Те, кто хочет просто дойти до магазина, вызвать скорую, довезти ребёнка до садика. Без риска.

Пока в Борисково пишут письма — машины продолжают застревать в грязи, а местные жители получают лишь обещания и «отписки». Сейчас жители в отчаянье и намерены идти в прокуратуру. Мы также отправили запрос в ведомства, но ответ на момент публикации не поступил. Редакция PROKAZAN будет сделить за дальнейшим развитием событий.