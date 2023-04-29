Zara и Stradivarius уже не те: стало известно, где они открылись в Казани

В Меге открылись обновленные Zara и Stradivarius

В Казани открылись долгожданные магазины Stradivarius и Zara. Теперь они называются Vilet и MAAG. Помимо названий в магазинах поменялся ассортимент, качество, а также, вероятно, производитель.

В 2022 году многие именитые бренды, к которым так привыкли жители Казани и Татарстана, покинули отечественный рынок. Тогда стало понятно, что им на замену придут новые игроки. Вслед за McDonald's ставшим «Вкусно и Точка», начала смену вывески и сеть KFC американской Yum Brands — они будут называться «Ростикс». Некоторые производители и вовсе ушли из России: Adidas, Сrocs и Balenciaga.

Автор фото:Clic. Новый магазин

Если бывший Pull&Bear и Bershka сменили только название, то в случае со Stradivarius и Zara поменялось многое. Ранее эти бренды принадлежали испанской Inditex, они перешли в руки Fashion And More Management DMCC из дружественной страны. СМИ пишут, что компания с данным именем зарегистрирована в свободной зоне ОАЭ.

Новыми стали названия — Vilet и MAAG. Также изменился ассортимент. Первые посетители магазинов отмечают, что в них нет трендовых вещей, а коллекции как-будто из 2010 года.

В Казани магазины открылись в конце апреля. Открытие вызвало предсказуемый ажиотаж, но многие посетители уходили из них разочарованными.

В соцсетях люди отмечают, что Зара уже не та.

В стиле новой одежды от некогда именитых брендов преобладают пальмы на платьях, полосатые кофты и много того, что не зацепит глаз. Но даже это можно было бы пережить. Многие вещи уже с катышками, полупрозрачные и ужасная синтетика.

Автор фото: Нов.ру. Спрос в магазине

«От прежней зары ничего не осталась. Как же я была рада, что вернулся мой любимый магазин, пусть и с другим названием. Однако придя сюда я очень разочаровалась», — отмечает Анна.

Другие приходили посмотреть из любопытсва, вдруг найдутся подходящие вещи, которые можно купить.

«Мне никогда тут не нравилось, но пришла из-за любопытства. И знаете, больше и не приду. Только если посмеяться. Платье, где пальмы между ног. Это точно сильное дизайнерское решение», — делится своим впечатлением Николай.

Другие отмечают, что бренды испанской компании выбрали очень верную нишу, от которой сейчас не осталось и следа.

«Zara копировала все актуальные и модные тренды из мировых люксовых брендов. Качество конечно было не фонтан, но всегда можно было выбрать что-то интересное. И не забываем, что Испания гораздо лучше Китая, пусть даже самого низкого качества, что и демонстрирует магазин Maag», — делится шопинг-мен Дмитрий.

При этом с Дмитрием не согласны другие покупатели. Они считают, что мужская часть коллекции продается по приемлемым ценам, с хорошим качеством и имеется большой выбор. Возможно, новые хозяева планируют специализироваться на мужской одежде?

«Женский товар не очень. Но мужская коллекция — полная противоположность. Отличное качество, расцветки, цены не самые высокие, с другими магазинами. Советую присмотреться к мужской коллекции: джинса и футболки просто отличные», — говорит шопин-стилист Алсу.

Руководитель центра разработки бизнес-планов «Позитив Консалтинг» Ирек Галямов отмечает, что предполагалось, что изменится только бренд и лейбл, а качество останется тем же.

«Но из-за санкционных списков нельзя продавать коллекции один в один. И пришлось ухудшать ассортимент. На хорошее качество, скорее всего, не хватает инвестиций для поддержания добротного производства. Во-вторых, если магазин не выйдет на прежний уровень по отношению цены к качеству, то потребительский спрос упадёт и прибыль тоже», — заявил Ирек Галямов.

В копилке компании из ОАЭ еще два бренда, которые откроются в «Меге» — DUB и Ecru. Вместе магазины займут площадь 5,2 тысяч кв м.