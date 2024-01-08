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«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников

«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников

Фото: 9111.ru

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Длинные новогодние праздники позади. Уже завтра, 9 января, большинство россиян выйдут на свои рабочие места. Так ли просто вернуться в рабочий график после долгого простоя и с какими трудностями могут столкнуться жители Казани? Ответы на эти вопросы корреспонденту PROKAZAN дал заслуженный врач Татарстана, руководитель образовательного центра и нейроклиники «Ваше здоровье» Эдуард Якупов.

Не спите много и не смотрите телевизор

«Во время новогодних праздников меняется режим сна и бодрствования. Человек теряет привычный рабочий тонус. И его мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии, когда ему удобно мало думать и он старается идти по линии наименьшего сопротивления. И проходит, как минимум несколько дней, а то и неделя, прежде чем человек вернется к привычному рабочему ритму», - рассказал специалист.

Фото: osnmedia.ru

По словам Якупова, чтобы не столкнуться с проблемами желательно не выходить из рабочего ритма надолго. Достаточно двух-трех дней отдыха и веселья, а следом вновь стараться вернуться в привычный график. Кроме того, врач советует ограничить длину сна и реже смотреть телевизор - это расслабляет.

«Можно читать книги, заниматься физкультурой, кататься на лыжах. Это все помогает. Главное – не сидеть дома, не смотреть телевизор и не объедаться. Выйдите в город, прогуляйтесь, сходите на выставку, встретьтесь с друзьями вне дома. Все это поможет быстрее адаптироваться к рабочему ритму. К сожалению, многие проводят выходные именно в режиме лежания на диване. Так не надо делать», - считает Якупов.

«Мозг начинает следовать определенной программе»

В первую рабочую неделю не стоит перенапрягаться. По словам специалиста, мозг и не даст человеку сразу работать в полную силу. В рабочий график стоит входить постепенно. В частности, помогает планирование каждого дня.

Фото: mm-g.ru

«Люди всегда делают это в начале года. Другое дело, что они не всегда выполняют то, что хотели. Ежедневник, планы – это очень хорошо. Когда человек расписывает свои планы, его мозг начинает следовать определенной программе и работать в режиме ее выполнения. Если человек организован и действует в соответствии с намеченной программой, это помогает ему сформировать некую траекторию, по которой он будет идти в ближайшее время», - пояснил Якупов.

Отдельно медик отметил, чтобы нормализовать рабочий ритм необходимо вернуться к стандартному питанию. Из напитков необходимо исключить алкоголь, причем в любых дозах. Даже один стакан может вновь расслабить организм. Если говорить о напитках, хорошо тонизируют зеленый чай и чай матте. Помогает взбодриться и кофе, но его достаточно 1 – 2 чашек в день, не более. Полезны любые орехи, потому что они дают дополнительную энергию. При этом, Якупов отмечает, что не стоит уповать на одни только продукты. Здесь все важно – сон, физическая нагрузка и в совокупности с ними питание. Только соблюдая все требования можно вернуться в рабочий ритм в кратчайшие сроки.

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