«Может залипнуть в этом образе»: квадробика — новая игра или опасное увлечение современных детей, мнение психолога

Психолог высказалась об увлечении детей Татарстана квадробикой

«Когда наших детей пытаются превратить в сумасшедших людей, то это явно кто-то режиссирует, кто-то этим руководит», — высказалась о квадробике Ирина Волынец, уполномоченная по правам ребенка в РТ.

Квадробика и фурии — новое увлечение детей и подростков. Ребята переодеваются в костюмы животных и пародируют их повадки. Наличие масок и пушистых перчаток не сильно беспокоит общественность, но прыжки на четвереньках, поедание корма и нападение на людей — уже повод задумать о том, насколько это увлечение безопасно.

При этом сами последователи новой культуры тоже делятся на несколько лагерей. Кто-то воспринимает это как своеобразную игру, которая не выходит за ее границы. Другие, чаще приверженцы квадробики, уверяют, что это лишь спорт, который требует хорошей физической подготовки. Но для некоторых новое увлечение это стало не просто субкультурой, а частью жизни. Они проводят в образе много времени и перенимают большое количество животных повадок на себя.

Редакция PROKAZAN пообщалась Наилей Бираровой — социальным психологом, действительным членом Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Специалист рассказала, может ли такое поведение стать угрозой для психического развития ребенка, как бороться с детской агрессией в образе и стоит ли вообще реагировать.

Для детей такие перевоплощения опасны?

Говоря о новом детском увлечении, Наиля отметила, что человек, когда выходит из своего человеческого обличия, возлагает на себя ту модель поведения, которая ему несвойственна. Он перенимает характеристики, черты характера, поведение и поведенческие паттерны.

«Если ребенок, увлекающийся таким перевоплощением, находится в травме, скорее всего он может залипнуть в этом образе, зависнуть в нем. Но если ребенок находится в здоровой экологичной обстановке, то он поиграет, закроет свою внутреннюю потребность и успокоится», — считает психолог.

Но, несмотря на желания ребенка оставаться в образе, Наиля рекомендует все же договориться, что эта игра не должна сопровождать его вечно.

«Родителю желательно договориться: ты месяц в это играешь, или два месяца, а потом мы с тобой возвращаемся на круги своя. Дайте ребенку вторичную выгоду: ты давно хотел велосипед — мы его тебе купим. Нужно дать ему ту потребность, закрыть ту пустоту, которую он пытается перекрыть этим увлечением».

Наиля Бирарова считает, что родителям важно сделать акцент на том, что мы все-таки люди, а не животные. По ее мнению, ребенку следует донести, как такое поведение может отразиться на его будущем: покалечить дружбу с близкими, навредить собственной психике. Но говорить с ребенком следует на равных, говоря обо всех за и против такого увлечения.

Как реагировать, если ребенок заявил, что он - квадробер?

«Желательно все изначально проговаривать и договариваться, но выбор оставлять за ребенком: не нарушать его право быть самостоятельным человеком, не нарушать его право выбора. Взрослые решения принимают родители, но у детей тоже есть право на свои чувства, проживания, модели поведения и на проживание своих травм».

Если ваш ребенок увлекся квадробикой, Наиля рекомендует проконсультировать со специалистов, выявить первопричину такого увлечения. Возможно и такое, что ребенок, будучи совсем маленьким, мечтал о домашнем животном, но родители не разрешил — так может проявляться тот самый запрет.

Специалист же пообщается с ребенком и сможет понять, почему так делает именно ваш ребенок. Возможно, поискать причину в себе придется и родителям. А после понять, какое ключевое событие стало запускающим.

«Возможно и такое, что ребенок испытал дискомфорт и принял для себя решение, что ему будет лучше, если он начнет себя вести как животное. Так к нему будет меньше спроса, требований, ожиданий, возможно, не будет той суровости, какая была к обычному человеку. Это позволяет снять с себя ответственность за выбор, за принятие решение.



Нападения и укусы - с чем они связаны?

В сети есть видео, как дети, будучи в образе животных, нападают на других: кусают и царапают их. Спросили у психолога, с чем связано такое поведение:

«Это правила игры, но, если смотреть глубже, глубинные проблемы могут быть психологического характера. Агрессия может быть подавленная, скрытая. Ребенок может неумышленно перенаправлять агрессию таким образом. Так он разрешает себе чувствовать те подавленные эмоции, которые скрывал раньше. Часто с такой проблемой сталкиваются мальчики. Ему говорят не реветь, он же "мужик". А у него может быть там боль зашкаливает, душевно тяжело, даже скорбно. Но эти чувства были подавлены и сейчас тот самый запрет проявляется таким образом».

Если ребенок нападает на людей, будучи в своем образе, Наиля рекомендует по-взрослому объяснить ему, чем это чревато. Проговорить, что мы живем в стране, где существуют законы о нарушении границ другого человека, о нападении. Рассказать, что может быть за нарушение этого закона.