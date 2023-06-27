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Острая ревматическая лихорадка и поражение почек: в Татарстане в 4 раза выросла заболеваемость скарлатиной

В Татарстане в 4 раза выросла заболеваемость скарлатиной в 2023 году
Острая ревматическая лихорадка и поражение почек: в Татарстане в 4 раза выросла заболеваемость скарлатиной

Фото: "Известия"

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В 2023 году в Татарстане значительно выросла заболеваемость скарлатиной. Так, по данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала года зарегистрировано 1 097 случаев заболевания, что в 4,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

У многих людей скарлатина ассоциируется в первую очередь с ангиной. Между тем, иногда это заболевание протекает и без нее. Скарлатина может развиваться не только в результате заражения воздушно-капельным путем, но и в результате ранения при попадании в организм возбудителя заболевания. Бывает также послеродовая скарлатина.

Что представляет собой скарлатина как заболевание? Насколько она опасна и какие осложнения может давать? Об этом корреспондент PROKAZAN поговорила с профессором, доктором медицинском наук, завкафедрой детских инфекций КГМУ, главным детским инфекционистом Минздрава Татарстана Владимиром Анохиным.

— Владимир Алексеевич, каковы основные симптомы скарлатины?

— Повышенная температура, ангина, обложенный язык и появление сыпи, обычно на первый или второй день. Это мелкоточечная красная сыпь, которая появляется одномоментно по всему телу. Располагается она на сгибательных поверхностях рук и ног, на боковых поверхностях туловища, на щеках, на лбу. Характерная черта скарлатины — симптом Филатова — заключается в том, что сыпь не затрагивает носогубный треугольник.

На фото: Владимир Анохин. Фото:PROKAZAN

— Выделяют типичную и атипичную формы скарлатины. Расскажите об этом подробнее: чем они отличаются друг от друга?

— Типичная скарлатина включает в себя три диагностических синдрома: ангина, сыпь и интоксикация. Бывает и атипичная скарлатина, когда один из этих синдромов отсутствует. Так, например, есть скарлатина без ангины — так называемая экстрабуккальная форма. При раневой скарлатине ангина тоже не развивается, а сыпь локализуется вокруг очага инфекции. Может быть скарлатина без сыпи. Так, например, иногда в окружении больного скарлатиной выявляются зараженные стрептококковой инфекцией, у которых заболевание ограничивается ангиной и температурной реакцией. И, наконец, бывает скарлатина без интоксикации. Это очень легкая, стертая форма скарлатины, которая редко диагностируется. Хотя встречается, может быть, и часто.

— Правда ли, что дети тяжелее переносят скарлатину?

— Да. У взрослых она протекает несколько легче. Поскольку они, по-видимому, в какой-то степени уже иммунны, потому что ранее встречались со стрептококковой инфекцией. Тяжелые формы заболевания у взрослых встречаются достаточно редко, хотя, конечно, тоже бывают. Наиболее тяжелые варианты скарлатины наблюдаются у детей в возрасте от 3 до 9 лет, которые и чаще заболевают ей.

— Какой микроорганизм вызывает это заболевание? И как передается инфекция?

— Скарлатину вызывает бета-гемолитический стрептококк группы А. Инфекция передается воздушно-капельным путем.

— Можно ли повторно заразиться скарлатиной?

— Чаще всего – нет. А вот другие варианты стрептококковой инфекции, в принципе, возможны.

— В течение какого времени при скарлатине человек является заразен? Правда ли, что зараженный человек может передавать инфекцию в течение 3 недель с момента заражения?

— В большинстве случаев больной заразен в течение 10 дней. Раньше дошкольники и школьники первых двух классов, перенесшие скарлатину, еще 12 дней находились на карантине. То есть, суммарно изолировались на 22 дня: 10 + 12. Но сейчас, в связи с лечением антибиотиками, заразность очень быстро купируется.

Фото: "Гемотест"

— Каков инкубационный период у скарлатины?

— От нескольких часов до 10 дней.

— Какие осложнения могут быть при скарлатине?

— Чаще всего развиваются аллергические осложнения: поражение почек — так называемый постстрептококковый гломерулонефрит, острая ревматическая лихорадка и другие варианты иммунопатологических реакций на стрептококк. В большинстве случаев постстрептококковые осложнения протекают благоприятно.

— Правда ли, что геморрагическая и гипертоксическая форма скарлатины могут приводить к тяжелым осложнениям, вплоть до летального исхода?

— Да, это так. Но сейчас они встречаются крайне редко. В моей практике такой случай был очень давно.

— По официальным данным в Татарстане в этом году в 4 раза увеличилась заболеваемость скарлатиной. Как Вы можете это прокомментировать?

— Да, это действительно так. Любые инфекции имеют какие-то сезонные подъемы и спады. Плюс ко всему схожие симптомы может давать такое постковидное состояние, как кавасаки-подобный синдром.

— А еще какие заболевания могут быть похожи на скарлатину?

— Энтеровирусная инфекция. Она не полностью имитирует клиническую картину скарлатины, но чем-то похожа. Сходные симптомы могут быть и у стафилококковой инфекции — как правило, у грудных детей. Иерсиниоз может давать скарлатиноподобную клиническую картину. Но эти заболевания, похожие на скарлатину, никогда не имеют вот этих 3 проявлений типичной скарлатины.

— Как лечится скарлатина?

— Антибиотиками пенициллиновой группы или макролидами.

— Больные скарлатиной лечатся амбулаторно или в условиях стационара?

— Может быть и так, и так. При легкой форме — дома, при тяжелой — в больнице.

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