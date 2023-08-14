«Может стать причиной ареста автомобиля»: автодилер рассказал на что стоит обратить внимание при покупке авто

В Казани в августе 2023 года рынок автомобилей с пробегом весьма обширный и насчитывает десятки тысяч самых разных машин, стоимость которых начинается от нескольких тысяч и доходит до 70 миллионов рублей. Выбирать можно долго, отталкиваясь от года выпуска и пробега, мощности, объема двигателя и просто личных предпочтений в этом вопросе.

PROKAZAN составил топ-5 самых дорогих автомобилей с пробегом, которые можно приобрести в столице Татарстан. Также мы пообщались со специалистом в этой сфере — Айдаром, совладельцем автосалона Car Trade, который рассказал, на что стоит обратить внимание при покупке автомобиля с пробегом, что сильно удешевит вашу машину при продаже, как правильно торговаться и еще много полезного для тех, кто планирует стать владельцем авто.

Специалист рассказал, что при приобретении автомобиля с пробегом первое, на что должен обратить человек, который никогда раньше не покупал и не продавал машину, — на автоэксперта.

«Моя первая рекомендация — это обратиться к автоэксперту при выборе: для совета, для подсказки и так далее. Потому что человек, который никогда не покупал, не продавал автомобиль — он не знает, какие автомобили бывают ликвидные, что значит крашеные автомобили, либо не крашенные, какая рыночная стоимость того или иного автомобиля, поэтому желательно составить ряд вопросов, на которые можно получить консультацию бесплатно и уже на основе ответов составить себе карту поиска авто. Ну а люди, которые покупали или продавали когда-либо автомобили с пробегом, они, наверное, уже имеют какой-то опыт, и они знают о всех тонкостях».

При продаже авто, как и при любой другой, владельцу, конечно, хочется получить за сделку как можно больше денег. Но есть некоторые нюансы, которые сильно влияют на рыночную стоимость машины, изменяя ее не в выгодную для владельца сторону. Айдар рассказал, что снижает цену на автомобиль:

ДТП в истории машины;

большой пробег;

отсутствие предпродажной подготовки;

неумение продавать автомобиль правильно.

Совладелец автосалона считает, что в том случае, если человек никогда не умел продавать и не знает особенности автомобиля, это может сильно повлиять на конечную стоимость машины. Для покупателя тогда уместен вопрос — возможен ли торг при покупке автомобиля с рук и на сколько можно снизить изначальную цену. Айдар отметил, что даже при покупке фруктов-овощей на рынке каждому будет приятно оставить себе лишние пять рублей. При покупке же автомобиля, заявляет мужчина, торг — это, для него лично, как некий вид спорта:

«Когда видишь продавца, а ты в роли покупателя и у вас такой батл случается. Это всегда прикольно. Бывает такое, что человек выставляет цену очень высокую, не понимая рынка, стоит объявление месяц/два — не продаётся, а в итоге скидывает очень крупно, 300000 — 400000 рублей. Даже бывает иногда резко, поэтому вы можете стать тем счастливчиком, которому удастся торгануться аж на 400000 рублей».

Если же говорить про торг в автосалоне, с какими-то дилерами, то, как заявляет Айдар, это бессмысленно. Чаще всего дилеры не предоставляют больших скидок. Если же речь о маленьких автосалонах, то можно говорить о гибкой системе скидок и возможности у продавца принять сторону покупателя и рассмотреть предложения, поступающие от него.

Авторынок, как мы говорили выше, даже если брать только Казань, сейчас очень велик — машину можно выбрать под любой запрос. Мы поинтересовались у Айдара, на какие автомобили сейчас наибольший спрос — чего хочется казанцам:

«В данный момент большой спрос идёт на новый автомобиль не китайского происхождения, но и китайцы очень хорошо сейчас продаются, они заняли более 30% нашего российского рынка. И на данный момент очень ликвидный автомобиль до миллиона рублей».

Можно составить небольшой рейтинг по популярности запросов у покупателей авто на данный момент:

новые автомобили;

автомобили до миллиона рублей;

автомобили с маленьким пробегом и хорошей историей.

Совладелец автосалона отмечает, что последние, машины с маленьким пробегом и хорошей историей, стали востребованы из-за того, что они очень быстро разошлись, когда у дилеров не стало новых автомобилей. Именно по этой причине на них и сохраняется большой спрос до сих пор.

Если на сделку, связанную с недвижимостью, чаще всего берут риэлтора, то вот на автосделку далеко не все готовы брать специалиста — многие полагаются на собственные знания. Айдар уверен, что такой подход весьма опрометчив. Несмотря на то, что любой человек, зная законы, может самостоятельно приобрести автомобиль с рук, все же должен быть тот, кто сможет проверить сделку на юридическую чистоту, присутствие задолженностей, приставов и судебных долгов, так как в будущем это может стать причиной ареста автомобиля и запрета на регистрационные действия. Помимо того, необходим специалист, который оценит и сам автомобиль:

«Сейчас очень умело перекупы начали машины подготавливать, элементы кузова заменять в цвет кузова автомобиля, даже элементарно стёкла начали менять, — заявляет Айдар. — Специалист все тонкости автомобиля знает, он знает, куда смотреть, какие вопросы задавать хозяину автомобиля и всё-таки человек, который занимается своим делом, он должен заниматься своим делом. Если вы врач — вы должны лечить людей, если вы строитель — вы должны строить дома, если Вы являетесь автоэкспертом — вы занимаетесь проверкой автомобилей, проверкой на криминалистику автомобиля, проверку на ДТП по базам и так далее. То есть этот человек знает, он компетентен в своем вопросе, поэтому при приобретении автомобилей я бы точно рекомендовал воспользоваться автоэкспертом».

Среди рисков, которые возможны при покупке автомобиля самостоятельно, Айдар выделяет:

приобретение битого автомобиля;

приобретение автомобиля с криминальным прошлым;

лишение вас автомобиля судебными приставами уже после покупки.

Топ-5 самых дорогих машин Казани с пробегом

Rolls-Royce Cullinan AT, 69 000 000 рублей

Самый дорогой в нашем топе — автомобиль марки Rolls-Royce. Он был выпущен в 2022 году. Его пробег на данный момент - 900 км. Мощность двигателя составляет 600 лошадиных сил и для того, чтобы разогнаться до 100 км/ч ему нужно лишь 4,9 секунды. На такой автомобиль в год необходимо будет тратить около 200 тысяч только на топливо, ОСАГО и транспортный налог.

Rolls-Royce Ghost AT, 58 900 000 рублей

На втором месте в топе вновь Rolls-Royce 2022 года. Пробег уже больше — 2 100 км. Мощность же 571 лошадиная сила, но для разгона до 100 км/ч необходимы все те же 4,9 секунды. Владельцу такого автомобиля в год потребуется чуть меньше средств - 187 661 рублей на топливо, ОСАГО и транспортный налог.

Aurus Senat 4.4 AT, 35 800 000 рублей

Тройку лидеров завершает российский автомобиль представительского класса. Представленный вариант был выпущен в 2021 году и его пробег составляет 13 тысяч км. Мощность двигателя у «машины президента» 598 лошадиных сил, а на разгон до 100 км/ч ей понадобится лишь 4,7 секунды.

Mercedes-Benz S-класс 4.0 AT, 26 900 000 рублей

Автомобиль марки Mercedes-Benz с мощностью двигателя в 503 лошадиных силы и разгоном до 100 км/ч за 4,4 секунды оказался на четвертом месте по Казани среди автомобилей с пробегом.

Porsche 911 Carrera 4S 3.8 AMT, 25 000 000 рублей

Завершает ТОП-5 дорогих авто с пробегом по Казани Porsche 2013 года. За это время он успел проехать 12 252 км. Отмечается, что автомобиль не битый, его мощность - 400 лошадиных сил, а на разгон до 100 км/ч ему потребуется 4,3 секунды.