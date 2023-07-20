Пять архитектурных проектов Казани, за реализацией которых следит весь город

Каждый год у архитекторов появляются новые идеи самых разных построек, которые можно было бы реализовать в Казани. Какие-то из них спустя время мы наблюдаем в городе, другие же - откладываются в долгий ящик. Многие из них мало интересуют общественность и не вызывают резонанса, но некоторые все же приковывают к себе внимание и на протяжении долгого времени вызывают вопрос о том, когда же запланированное будет реализовано.

На данный момент Казань может похвастаться внушительным количеством отложенных построек, некоторые из которых даже были начаты, но брошены на середине пути. Пять нереализованных проектов мы рассмотрели вместе с экспертом — обсудили, как обстоят дела со строительство или планами на него, насколько ахритектурные творения необходимы городу и как сильно вписываются в его концепцию.

Канатная дорога от Казани до Верхнего Услона

Одним из давно запланированных, но до сих пор нереализованных проектов является канатная дорога, которая должна была соединить Казань и Верхний Услон. В планах — сократить дорогу между населенными пунктами, а также сделать интересный туристический объект. В аннотации проекта говорится, что основная цель строительства — круглогодичное пассажирское сообщение между правым и левым берегом Волги, максимально разнообразить отдых тысяч казанцев и их гостей, сделать правый берег супермодерновой зоной отдыха и развлечений.

Были и другие варианты ее расположения — между НКЦ «Казань» и «Татнефть Ареной», между «Корстоном» и Дворцом водных видов спорта. Еще один вариант, который даже был согласован с главой РТ и Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия в 2022 году, должен соединить парк Горького и «Ак Барс Арену», но на данный момент к его возведению так и не приступили.

Известно, что к проектам канатной дороги, которые затрагивают Казанку, не слишком позитивно отнеслись экологи, считая, что опоры, необходимые для ее возведения, нанесут серьезный экологический вред реке.

Конкретно о нашумевшем проекте Казань — Верхний Услон мы пообщались с замдиректора института дизайна и пространственных искусств КФУ Степаном Новиковым. Он отметил, что относится к канатной дороге позитивно и считает, что она бы скорее отразилась на Верхнем Услоне и привлекла бы туда туристов:

«Мне кажется, такая канатная дорога — больше имиджевый проект для Казани. Сложно сказать, насколько Верхний Услон ездит на работу в Казань — я лично таких не знаю. К примеру, в Нижнем Новгороде есть канатная дорога, там люди действительно ездят на ней на работу. У нас это, мне кажется, стало бы больше туристическим объектом. Но кто-то бы пользовался и так, понятно. Помимо этого, возможно бы Верхний Услон стал больше развит».

фото: pixabay

При этом Степан Новиков считает, что, несмотря на, как ему кажется, большую пользу для Верхнего Услона, все же на Казани такая постройка тоже отразится — появился бы новый туристический аттракцион, позволяющий в интересном ракурсе познакомиться с Волгой. Отдельно он выделил другие проекты канатных дорог, к примеру, от парка Горького до «Ак Барс Арены», о котором мы говорили выше. По мнению Степана, такой маршрут вполне мог бы стать популярным и у местных жителей.

SMART CITY KAZAN

Проект, который в своем время привлек к себе внимание, но позже был отложен в долгий ящик — «Смарт Сити». Новый умный город должен был расположиться с Лаишевском муниципальном районе Татарстана. В официальном документе отмечается, что выбранная территория имеет выгодное местоположение относительно транспортных коммуникаций, так как находится рядом с аэропортом «Казань». Помимо этого, рядом проходят автомагистрали федерального значения.

Цель проекта — «наполнить территорию активным содержанием, развить и сформировать функциональные зоны с учетом существующих планировочных и природных ограничений, максимально сохранить и использовать особенности участка и ландшафта как природного обрамления селитебной территории, обеспечить высокое качество жизни, основанное на соблюдении принципов устойчивого развития, делающее тем самым территорию инвестиционно привлекательной».

«Смарт Сити» планировался еще до возведения Иннополиса. Впоследствии второй привлек больше внимания и, по всей видимости, показал себя более перспективным, раз был выбран.

фото: «Innopolis City/Город Иннополис» во Вконтакте

Об отложенном «Смарт Сити» мы пообщались со Степаном Новиковым, который отметил, что с нуля создавать целые города — вовсе не самая простая и не всегда хорошая идея:

«Умный город, как и любой новый город, должен базироваться на каком-то градоформирующем объекте/предприятии. Из-за этого с нуля создавать такие города опасно. К примеру, если взять Иннополис, на мой взгляд, он не прям себя оправдывает. Да, там университет, но находясь в таком небольшом отдалении от Казани, те, кто там живет, все равно работают в Казани. Суть не совсем понятна. Со «Смарт Сити», думаю, примерно такая же история. Вероятно там будут жить работники аэропорта».

Новиков также отметил, что, имея рядом такой мегаполис с общественными, культурными и досуговыми точками, полностью развитой инфраструктурой, вряд ли удастся дотянуть до такого уровня новый город. Он считает, что, если и строить что-то новое, пусть лучше это будут новые микрорайоны при старых городах.

«У нас множество городов в Татарстане, которые было бы неплохо развить, включив туда новую инновационную компоненту. Хотя, в районе аэропорта, возможно, город заживет, потому что аэропорт — это достаточно мощный магнит».

VIP-апартаменты у «Миллениума»

Одним из наиболее проблемных проектов стали апартаменты у моста «Миллениум». Если к идеям, которые были рассмотрены выше, даже не приступили, то здесь дома не просто начали строить — большая часть работ оказалась позади, когда все остановилось. Объекты должны были построить еще к Универсиаде-2013, которая прошла в Казани 10 лет назад.

Сейчас на участке ведутся какие-то работы, но что там происходит, похоже, не знает никто. Недавно портал «Реальное время» обращался в мэрию, чтобы узнать, изменится ли как-то ситуация. Оказалось, что власти Казани уже потребовали признать недостроенные коттеджи самовольной постройкой и снести их за счет собственника. Иск в Арбитражный суд был подан в конце апреля этого года. Степан Новиков считает, что эти апартаменты — утопичный проект, который изначально не был удачным:

«Проект делали без какого-то согласования. Никто не видел, что там будет. Он не обсуждался. Никто не знал, чего ждать. Сделали, а оказалось, что по каким-то причинам не получилось. Это и есть результат работы, когда не согласуется. Вообще проект изначально был какой-то утопичный. Все понимали, что индивидуальные жилые дома под мостом, не важно, апартаменты это или дома постоянного жительства, не очень хорошая идея».

фото: Вечерняя казань

Как разъяснил Степан Новиков, утопичность проекта объясняется тем, что, во-первых, под мостом не очень комфортно жить — находясь под самой крупной транспортной артерией. Во-вторых, застраивать центр города частными домами — в любом случае не лучшая идея:

«Это все-таки центр города, жилого микрорайона на реке Казанка. Застраивать его частными домами? Это не деревня же. Мы говорим о степени урбанизации таких общественных пространств, важных пространств для города. Они должны уходить под общественные функции, либо общественные крупные объекты. Никак не под индивидуальные жилые дома. Помимо этого, они портят внешний вид кремля».

Подземная галерея на Баумана

Проект, который должны были реализовать к 1000-летию Казани в 2005 году — подземная галерея на Баумана. К ней возвращались еще в 2010 году, хотели разместить некое арт-пространство, но так ничего и не сделали. Как и в случае с апартаментами у «Миллениума», подземное пространство было практически завершено, однако в последний момент все планы сорвались — сейчас она остается пустовать. Степан Новиков рассказал, что стало причиной сложившейся ситуации:

«Я думаю, это чисто экономические, либо даже политические моменты были, из-за чего все заморозилось. Насколько я помню, к 1000-летию города не успели это сделать, потом проект заморозился, а потом был построен торговый центр «Кольцо» и вся торговая функция на долгое время ушла в него. Следовательно, никому уже не было дела до сложных и необычных проектов, которые требуют затрат, вложений в объект культурного наследия, в подземные коммуникации. И вот она встала, хотя сам по себе проект интересный».

фото: «ТЦ "Кольцо" / официальная группа» Вконтакте

Последний раз к идее возвращались в 2019 году — в подземельях Баумана планировали открыть фудкорт с кухнями 50 народов мира. Проект хотели реализовать Ирек Миннахметов и известный ресторатор Дмитрий Васильчук. Через несколько месяцев Миннахметов скоропостижно скончался и, вероятно, в том числе из-за этого амбициозный проект не был реализован.

На данный момент ничего не слышно о планах на ближайшее время по использованию подземного пространства, однако иногда поговаривают о возможном устройстве арт-пространства. Узнать, к чему привела задумка, удастся лишь спустя время.

фото: e-kazan

Тюбетей Tower

Последний проект, который привлекает внимание общественности, как и первые два сейчас лишь в планах. Однако, «Тюбетей Tower», кажется, находится ближе всех к реализации, так как в октябре прошлого года прошла пресс-конференция, на которой выступил первый замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов. Он заявил, что для «Тюбетей Tower» было выбрано новое место — ее возведут не в Верхнеуслонском районе, как планировалось изначально, а в Тетюшском.

фото: эскиз проекта правительства РТ

Изначально башня должна была быть на правом берегу Казанки, возле Дворца водных видов спорта. Степан Новиков данный проект сравнил с апартаментами, которые мы рассматривали выше:

«Мне кажется, «Тюбетей Tower» — это из разряда коттеджей у Миллениума. В том плане, что это чье-то личное желание. Любой человек может нарисовать какую-то картинку и сказать, что хочет «Тюбетей Tower» тут. Но к этому предпосылок никаких не было. Проект не был согласован и утвержден никем. Это такая некая идея. Начала работ по нему никаких не было, даже согласований не было. Так что это фантазия. С другой стороны, вопрос о том, что могла бы быть башня такая смотровая — наверное, могла бы быть».

фото: эскиз проекта правительства РТ

Степан Новиков выражает некоторые сомнения по поводу того, насколько такая башня вписывается в облик Казани, а вот насчет Тетюшского района мнение у него отличается:

«Да, в Тетюшском районе, наверное, можно и построить. Там этот объект стал бы некой такой фишкой, изюминкой, которая позволила бы привлечь внимание туристов».

В Казани, а тем более и во всем Татарстане, конечно, есть и другие проекты, которые были задуманы, но так и не дошли до реализации, либо же начали реализовываться, но не были завершены. Возможно, многие из них еще возродятся в том или ином обличии, другие же — уйдут в историю как интересная задумка, для которой не нашлось места.