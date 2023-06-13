«Много пьяных, полиция спит»: Как в Казани прошло празднование Дня России

Жители Казани оказались недовольны салютом на День России

Празднование Дня России в Казани в этом году прошло с размахом. Мероприятия начались с 10 часов утра. Проходили творческие выступления, мастер-классы, ярмарки и квесты.

Также в Казани прошёл фестиваль Дружбы Народов. В нём приняли участие представители более 30 национальностей.

«Многонациональная молодежь Татарстана в костюмах своих народов пришла в Кремль, чтобы принять участие в параде, показать всему миру, насколько мы едины, многообразны и дружны. Вся наша молодежь в хорошем настроении, ребята знакомятся, общаются», — рассказал PROKAZAN руководитель молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров.

Празднование длилось весть день. Финальным аккордом праздника стал концерт у Центра семьи «Казан».

Казанцев и гостей города поздравили Natan, Катя Лель и звёзды татарской эстрады.

Фото: Реальное время

Открыл вечерний концерт музыкальный коллектив из Казани A’nik & Ignat Izotov. Музыканты исполнили свои наиболее известные композиции «Высоко», «Выпускной», «Память о ней». Также группа провела премьеру «Облака цвета белого сна» эксклюзивно для Дня России в Казани.

Далее перед казанцами выступил известный по блогу «Хижина музыканта» артист Раиль Арсланов.

На празднике было замечено много пьяных людей, причем люди не стеснялись и ходили с бутылками прямо на мероприятии. При этом горячительные напитки на самом празднике не продавались. Еще более стойкий аромат царил только в метро, которым пользовались многие гости мероприятия. Полиции как-будто было дано указание не замечать пьяных и вмешиваться только в опасных ситуациях.

Активнее зрители стали вести себя, когда на сцену вышел Natan. Публика встретила его громкими овациями.

«До выхода Натана было прям тухло. Но он вышел и большая часть зрителей проснулась. Из всех артистов я ждала его больше всего, так как сама росла на его песнях. Мы подпевали, танцевали. Было незабываемо», — делится своими впечатлениями Ангелина, гостья мероприятия.

Фото: Реальное время

Но среди зрителей были и те, кто не рад кумиру молодёжи.

«Это какой-то ужас. Что может быть за песня «У тебя есть борода, я скажу тебе да». Какой тут подтекст, здесь дети. И другие его песни, половина строчек стёрта [в некоторых песнях звучали пропуски], видимо из-за мата. Стыд и срам», — рассказала женщина, которая с загадочной бутылкой стояла на концерте среди несовершеннолетних.

Но стоит отметить, что рэп-исполнителю публика все-таки была рада. Каждая его песня сопровождалась громкими аплодисментами, подпеванием и танцами. Восторженная молодёжь не утихала.

Кроме того, музыкант одарил цветами женщин, которые пришли на концерт. Красные розы доставались тем, кто ближе всего стоял к сцене.

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Следующая приглашенная гостья давно заняла место в сердцах татарстанцев — Ильсия Бадретдинова. На её выступление также не стихали овации татароязычной аудитории.

«Мы специально приехали на выступление Ильсии Бадретдиновой с Альметьевска. Её любим вместе с мамой уже очень много лет. Все её песни душевные и позитивные. Теста наполнены смыслом и любовью», — говорит Марьям, фанатка исполнительницы.

Но вишенкой на торте стала Катя Лель. Она исполнила свои самые нашумевшие хиты «Муси-пуси», «Мой мармеладный» и другие.

Фото: Реальное время

На её выступлении поднялся и стар, и млад. Песням артистки вторили голоса собравшихся.

Завершилось же мероприятие салютом, который шёл 2,5 минуты. К слову, в Иннополисе он был дольше и намного лучше.

«Салют тут был так себе, скудный. Возможно, денег пожалели», — говорит Амалия, гостья мероприятия.

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Праздничный концерт обошелся Казани в 5,6 млн рублей. На эти деньги была арендована сцена, звук и свет, оплачено участие артистов и их трансфер. При этом, два человека (вероятно речь о Кате Лель и Natan) должны были лететь в бизнес-классе, а еще 4 в экономе. Один из артистов остановился на ночь в пятизвездочной гостинице в центре Казани. Артистов должен был сопровождать 1 автомобиль бизнес-класса и 1 мини-вэн на 8 человек.