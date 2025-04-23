Эти дети не мечтают о сцене — они на неё выходят. Не просят равных прав — они создают свою собственную нормальность. Они не читают о профориентации — они подписывают первый трудовой договор.

Фонд «Трамплин» в Казани уже восемь лет помогает подросткам с особенностями развития выйти из режима гиперопеки и сделать первый взрослый шаг: на работу, на фестивальную сцену, в сторону города. Не просто как пациенты или подопечные, а как полноправные участники жизни.

Редакция ProKazan поговорила с Эльвирой Галлямовой — основателем и президентом фонда — о том, как преодолеть страхи родителей, стереотипы школ, недоверие работодателей и самое сложное — внутреннее «я не смогу».

И вот что из этого получилось.

Не секции, а сценарий

Актёрское мастерство, хор, робототехника, арт-дизайн — для кого-то это кружки. А для фонда «Трамплин» — первый шаг к самостоятельности.

— У нас нет задачи просто занять детей, — говорит Эльвира Галлямова для Kazanonline24. — Мы предлагаем не досуг, а альтернативный жизненный сценарий. Чтобы ребёнок знал: он не просто «другой». Он может. Он умеет. Он нужен.

Фонд работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья уже восемь лет. В 2024 году в программах участвовали 156 ребят. Многие из них — воспитанники интернатов, где, по словам Галлямовой, «жизнь устроена так, что ребёнок ничего не решает сам». Ему всё дают: еду, одежду, квартиру. А когда приходит момент жить самостоятельно, он не знает, с чего начать.

В этом и есть главная задача фонда — не защищать, а укреплять. Не оберегать, а подготавливать. И делать это — системно.

Три шага: развитие, социализация, профессия

Методика фонда выстроена как трёхступенчатая модель: развитие, социализация и профессиональная ориентация. Каждое направление закрывает конкретный этап взросления.

Развитие — это творческие и интеллектуальные секции: хор, театр, робототехника, рисование.

Социализация — тренинги о том, как доехать до места учёбы, как вести диалог, как распознать и выразить эмоции.

Профориентация — настоящие стажировки и оплачиваемая работа летом.

— Мы не боимся «бросать в воду», — говорит Эльвира. — Только так формируется настоящая самостоятельность. Наши ребята учатся ходить на работу, подписывать договор, взаимодействовать с начальником. Это не про теорию. Это про действие.

Старшеклассники посещают выездные экскурсии на предприятия, участвуют в онлайн-вебинарах с экспертами, а весной пишут резюме и проходят собеседования. Кто-то работает в зоопарке, кто-то — в общепите, кто-то — в магазинах одежды. Все — официально, с зарплатой.

Когда «не получится» — больше не аргумент

В фонде уверены: главное препятствие — не диагноз, а установка.

— Часто родители не верят, что ребёнок справится. И школа не верит. В интернатах говорят: зачем вам профориентация, он всё равно ничего не сможет. Это ловушка, — объясняет Эльвира Галлямова. — А дети исполняют установки взрослых. Если тебе годами говорят, что ты не справишься — ты не справляешься. Пока не услышишь другое.

Чтобы изменить установки, фонд запускает родительские тренинги. Чтобы изменить систему — работает вместе с ней. И чтобы изменить будущее — даёт конкретный опыт: сцена, работа, выбор.

Деньги, контроль, доверие

Фонд не получает бюджетного финансирования. Все программы реализуются за счёт пожертвований от частных предпринимателей и компаний. За год удаётся собрать около 6 миллионов рублей.

— У нас нет «серых зон». Мы каждый год проходим аудит, публикуем отчёты, ведём открытую работу с донорами, — подчёркивает Галлямова.

Средства идут на аренду, зарплаты специалистов, покупку материалов и костюмов, организацию мероприятий. Бизнесу здесь не предлагают «скидку на добро». Только партнёрство по смыслу.

— Наши партнёры — это люди, которым важно, чтобы их деятельность была полезной не только в деньгах. Это ценностное совпадение, — говорит Эльвира.

Финал — это сцена. Но и начало тоже

Фестиваль, где дети поют, танцуют, играют, не случайно называют финалом. Это итог — и одновременно публичное признание пути, который они прошли.

— У нас дети рисуют не просто для себя. Они знают: их работа будет показана. Это ответственность. Это сцена. Это момент, когда ребёнок понимает: я важен, — говорит Галлямова.

А после сцены приходит следующее: больше уверенности, больше желания учиться, пробовать, действовать. И, может быть, впервые — желание мечтать.

Всё, что делает «Трамплин», звучит как вдохновляющая история. Но если заглянуть глубже — это история не про чудо. А про системную, кропотливую, местами тяжёлую работу. С установками. С недоверием. С барьерами. И главное — с будущим, которое раньше многим из этих детей казалось невозможным.

— Мы не спасаем. Мы просто идём рядом, пока ребёнок не скажет сам себе: «Я могу». И когда он это говорит — вот это, пожалуй, и есть наша настоящая победа, — подводит итог Эльвира Галлямова.

На фестивале эти слова звучат не со сцены. Они читаются в глазах. В осанке. В аплодисментах. И в будущем, которое, наконец, начинается.