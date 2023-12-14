3 млн рублей и корона «Мисс Офис»: как жительница Казани стала лучшей в России

«Мисс Офис» Екатерина Климушина рассказала на что планирует потратить 3 млн рублей

В Москве прошёл финал Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2023!» Из 30 тысяч заявок, отбор прошли лишь 30 девушек. А победила в конкурсе мать двоих детей из Казани Екатерина Климушина. Редакция PROKAZAN решила разузнать побробности у этого конкорса и рассказать о секретах победы.

— Катя, вы только что завоевали один из самых престижных титулов среди существующих конкурсов красоты – «Мисс Офис 2023». Что вы чувствуете в связи с этим?

— Я очень счастлива, чувствую безмерную благодарность к окружающим, организаторам конкурса, своей семье и родным, которые поддерживали меня. Объем сердца стал таким масштабным, что хочется обнять весь мир.

— Узнают ли вас люди на улицах Казани?

— Получаю много поддержки от незнакомых людей в социальных сетях. На улицах не узнавали, и слава Богу – я стеснительный человек.

Автор фото: Мария Маленко

— Какой этап конкурса дался вам проще всего, а какой был самым сложным?

— Простых этапов не было! Самый долгожданный этап — это арт-дефиле: номер, где каждая участница должна была выйти в костюме собственного сочинения. К этому выходу была долгая подготовка — костюм отшивался за два месяца, идея была проработана от и до. Но самый сложный этап — визитка, так как это начало финального шоу: ты впервые стоишь перед зрителями и жюри. Конечно, непросто было и на интеллектуальном выходе, потому что перед нами была неизвестность, мы не знали заранее, какие вопросы будут задавать.

— Говорят, что подготовка к финальному шоу заняла 2 недели. Расскажите об этом времени.

— Две потрясающие недели подготовки навсегда останутся в моем сердце! Нас пригласили в Москву, где с утра до вечера шли репетиции каждого выхода, общего танца, творческих номеров под руководством топовых хореографов и режиссеров-постановщиков страны. Мы работали с экспертами по дефиле, сценическому мастерству. Примерки (вся одежда была предоставлена организаторами), фотосессии, съемки... В общем, если вы посмотрите финал, вы не поверите, что этот праздник был создан всего за 14 дней!

— Собираетесь ли вы использовать титул «Мисс Офис» для продвижения по службе или, может быть, пиара своих личных проектов, блога? Если да, то как?

— Не знаю, поможет ли титул в продвижении какой-либо области. Но, мне кажется, раз меня выбрали, оценили результат моей долгой работы — с начала кастинга, на интернет-голосовании и финальных неделях — значит, увидели во мне лидерские, креативные качества, стрессоустойчивость и целеустремленность.

— Трансляцию финального шоу «Мисс офис — 2023» посмотрело 9,2 млн человек. Смотрели ли финал ваши родные, друзья, коллеги? Какие у них впечатления?

— Смотрели все! Я была ошеломлена количеством знакомых, заинтересованных прямым эфиром, но при этом чувствовала, как весь мир поддерживает меня! Каждый, кто посмотрел финал и оценил масштаб и красоту постановки, понял, почему я так мечтала оказаться именно в этом проекте.

Автор фото: Мария Маленко

— В финальном шоу «Мисс Офис – 2023» есть несколько этапов: визитка, спортивный выход, деловой конкурс, творческий конкурс и арт-дефиле. Как вам кажется, какие из этих этапов вам удались лучше всего и почему?

— Безусловно, творческий номер, где я рисовала на песочном столе и исполняла произведение Асадова. И, конечно, выход арт-дефиле, на котором мой костюм отражал символ Хамса и главное послание: «С любящим сердцем мы под защитой Бога».

— В жюри 14-ого сезона проекта в этом году было столько звёзд! Какому из членов жюри вам хотелось понравиться больше всего?

— Конечно же, хотелось понравиться всем членам жюри. Но отдельно отмечу мое уважение к председателю жюри Фаине Захаровой — президенту благотворительного фонда «Линия жизни», так как у меня свой социальный проект, я была польщена ее вниманием.

— Перечислен ли вам главный приз – 3 миллиона рублей? Вы уже решили, на что планируете его потратить?

— Прошло немного времени после финала, пока идет бюрократическое оформление. Мыслей много, например профессиональное повышение квалификации в маркетинговой среде и создание онлайн-площадки по моему благотворительному проекту.



Автор фото: Мария Маленко

— Помимо денежного приза, «Мисс Офис» дарит вам возможность стать рекламным лицом нескольких российских брендов. Был ли у вас раньше такой опыт? Есть ли какие-то специальные условия подготовки к съемкам?

— Да, я работала с брендами. Определенных условий подготовки к съемкам нет. Моя главная роль — роль женщины. Я всегда помню это и забочусь о себе, ведь тело — это храм души: благодарю свое тело и кожу уходовыми процедурами, а они взамен дают мне красивый, ухоженный, гармоничный образ. Так что готова к съемкам хоть каждый день!

— У вас две дочки, работа, много разных увлечений. Знаю, что вам много раз задавали этот вопрос, но откуда вы берете столько энергии и как вам удаётся при этом быть королевой красоты?

Энергия появляется там, где есть радость, удовольствие и счастье. А я наслаждаюсь каждым своим проявлением — от материнства до работы. Стараюсь любое дело выбирать от сердца и делать всё легко и играючи. Если вам в тягость работа, ищите другую. Если где-то вам плохо, уходите — и помните, состояние счастья приводит к успеху, а не наоборот. Женщина должна двигаться и развиваться по жизни на вдохновении и любви. Это помогает слышать себя и принимать наилучшие решения в жизни.

Автор фото: Мария Маленко

— Стартовал набор заявок на юбилейный, 15-ый сезон «Мисс Офис». Будете ли вы в жюри на кастинге в Казани? Дайте совет своим землячкам, которые, вдохновившись вашей победой, тоже захотят попробовать свои силы?

— Обязательно буду присутствовать на кастинге в родном городе — поддержу конкурсанток и словом, и теплом! Я отлично помню, как волновалась и дрожала на кастинге перед жюри.



Девушки, если вы узнали о конкурсе и почувствовали в сердце хоть малейший отклик, отбросьте сомнения, подавайте заявку и дерзайте! Вы попадаете в невероятный круговорот событий, ярких эмоций, знакомств. Вы узнаете, сколько прекрасных людей вас окружает! А если получится дойти до финала, то вы окунетесь в сказку, о которой мы все с вами мечтали, будучи маленькими девочками. Верьте – и все получится!