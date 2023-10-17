Лесистые овраги и исторические здания: собрались самые красивые места Казани для осенней фотосессии

Топ-5 мест для осенней фотосессии в Казани

Осень в самом разгаре и впереди жителей Казани ждут еще несколько теплых дней, когда дожди прекратятся, а температура воздуха прогреется до 15 градусов. Это отличная возможность прогуляться по городу и сделать несколько солнечных и ярких осенних фотографий, пока листва еще не успела опасть, а дороги не занесены снегом. Для читателей PROKAZAN мы подготовили пять сказочных локаций в столице Татарстана, которые идеально подойдут для осенней фотосессии, а также приятно удивят и тех, кто решит отправиться туда просто на прогулку.

Мост дяди Коли

Одна из самых светлых локаций Казани — это мост дяди Коли. Подвесное сооружение, которое проходит между Крутушкой и Кульсеитово, над рекой Казанкой. Еще совсем недавно мост был заброшен, а детям строго-настрого запрещали даже приближаться к нему - опасно, можно упасть в реку. Сейчас же это одно из самых популярных мест для фотографий не только у казанцев, но и у гостей города.

фото: 2GIS

Но кто же тот самый дядя Коля, в честь которого именуют мост? Николай Васильевич - пенсионер, которого хорошо знают в Дербышках, где он и живет. Он является ветераном КОМЗа, раньше вел детский кружок, а летом работа в лагере «Ласточка», для которого когда-то и построили подвесной мост. После закрытия детского учреждения конструкция над рекой оказалась заброшена и спустя время встал вопрос о ее демонтаже. Тогда-то Николай Васильевич и решил, что мост нужно спать к когда-то любимому лагерю. Сначала он пытался повлиять на ситуацию, обращаясь в различные инстанции, но после взялся за мост сам.

На работы у дяди Коли ушло несколько лет и теперь строение радует жителей и гостей города. Подвесной мост стал одним из живописнейших мест Казани.

Русско-Немецкая Швейцария

Еще одно уникально место — спрятанный в самом центре Казани уголок природы с заброшенными тоннелем. Название этой местности было дано из-за сходства лесистых оврагов столицы Татарстана с холмами, которыми славится Швейцария.

фото: 2GIS

Это место настоящего единения с природой: недалеко проходит река, множество деревьев и схоженные казанцами дорожки и скрытые от глаз большинства тропы. Можно найти родники, небольшой пляж, заброшенную воркаут площадку и даже купель. Купаются здесь и зимой - вода в ней не замерзает. Еще одно интересное место для фото здесь - каменный тоннель, который окружен густой растительностью. Сейчас никакой практической функции у него нет, но место для ярких осенних снимков просто отличное.

фото: 2GIS

Раифский дендрарий

В Зеленодольском районе расположился Раифский дендрарий. За годы работы это место стало излюбленным не только среди казанцев, но и у гостей города. Отлично подойдет для тихих прогулок, уединения с природой, а также для того, чтобы сделать несколько замечательных осенних кадров.

фото: «Волжско-Камский государственный заповедник» Вконтакте

Помимо того, дендрарий может быть интересен с и научной точки зрения. Его территория поделена на зоны: Азия, Америка и Европа - в зависимости от вида растений. Посетители могут найти больше 530 видов деревьев и кустарников и узнать о них много нового.

Горкинско-Ометьевский лес

Парк «Горкинско-Ометьевский лес» является самым крупным по своей территории. Он был создан на основе друх внутригородских лесных массивов.

Как рассказывают сами казанцы, этот парк - особенный. Здесь, несмотря на то, что он находится в городе, ощущается единение с природой. Это не удивительно, так как территория действительно является частью леса, которому просто чудом удалось уцелеть и не стать очередным ЖК или новой городской развязкой.

фото: «Горкинско-Ометьевский лес» Вконтакте

В 2016 году парк обновили и теперь здесь есть мощеные дорожки, эко-тропы и инсталляции, площадки, велопрокаты и многое другое. Отличное место для прогулок и для атмосферной фотосессии. Если забрести вглубь по одной из проложенных тропинок, то кадры будут как из сказочного осеннего леса.

Юнусовская площадь

Юнусовская площадь в Казани — историческое место. Она была выстроена на месте первых деревянных строений, согласно городскому плану 1782 года.

Площадь небольшая, но богата зелеными насаждениями, из-за чего осенью выглядит особенно фотогенично. Особенно привлекательными будут смотреться в кадре исторические здания, расположенные на площади:

Дом Шамиля - один из наиболее красивых особняков в городе выстроенных в эклектично-эзамковом стиле по проекту Г. Б. Руша и Ф. И. Амлонга в конце XIX века.

Дом Юнусово-Апанаевых, построенный в начале XIX века, но перестроенное уже позже, в начале XX века. Это здание отличается красивым обликом, а также внутренней усадьбой.

Татарская учительская школа - здание конца XVIII века. Когда-то здесь располагалось первое среднее учебное заведение для татарских учителей с преподаванием на русском языке.

фото: Яндекс Карты