Кто востребован и где большая конкуренция: рассказываем, как казанцам определиться с выбором специальности

Список наиболее востребованных в Татарстане профессий в 2023 году

Больше половины сентября позади, школьники уже включились в учебный процесс, а одиннадцатиклассники постепенно определяются с тем, какие экзамены они будут сдавать в этом году, какой вуз и какую специальность выберут для дальнейшего обучения. Конечно, вопрос «кем ты станешь, когда вырастешь» задают ребятам практически с детского сада, но от этого выбор только усложняется: в 5 лет ты хотел лечить животных, в 12 конструировать ракеты, а в 15 понял, что больше всего любишь литературу. Отсюда бесконечные метания и сложности с принятием окончательного решения.

Как понять, куда поступать?

Дать единый совет, как действовать, чтобы определиться с профессией раз и навсегда, никто не сможет. Мы же пообщались с казанцами, которые не так давно прошли этот путь и может подсказать тем, кто только вступает на него, как сократить количество вариантов и упростить выбор.

Закончившая в том году обучение в университете по специальности «Телевидение» Елена считает, что будущим абитуриентам необходимо сейчас обратить внимание на то, чем они особенно любят заниматься в повседневной жизни, на чем они могут быть сфокусированы на протяжении нескольких часов, а после «прикинуть, в каких профессиях это может выражаться».

Студентка Алина предлагает обратить внимание на свои рекомендации в социальных сетях, на ютубе:

«При выборе специальности очень важно отталкивать от двух факторов: личный интерес и актуальность. Важно помнить, что работа должна не только приносить деньги, но и не быть каторгой. Если литератор пойдет в ракеты строить, я уверена, ничего хорошего из этого не выйдет. Я бы посоветовал обратить внимание на своих хобби, любимые предметы, либо же, как вариант, если особенно сложно дается выбор, посмотреть свои рекомендации в социальных сетях. Это отличная подсказка. Мой ютуб, например, забит бизнес-контентом, связан с экономикой, инвестициями и всем подобным. Угадайте, в каком вузе я учусь».

Мама двух детей Ольга рассказала о своем опыте помощи им с выбором будущей профессии. Она уверена, что ответственность за принятое решение лежит и на плечах родителей, которым необходимо помочь ребенку, направить его:

«У меня двое детей. Старшего я много лет толкала в математику, казалось, что он обязан ее понимать и любить, хотя у него были явные способности к музыке, он был артистичным. В последний момент он отказался учиться. Сказал, что не будет поступать на ту специальность, к которой мы его готовили. Тогда мы предоставили сыну свободный выбор. Он пошел на психолога. Отучился, закончил, но сейчас работает в эвент-сфере. Я до сих пор виню себя, что игнорировала его способности».

Со вторым ребенком, заявляет Ольга, эту ошибку удалось обойти:

«Младшая дочь пробовала все, что хотела: занималась в художественной школе, училась актерскому мастерству, литературе. При этом все равно у нее не было ответа на вопрос, куда подавать документы. Тогда я решила плотно заняться этим вместе с ней. Мы ходили в несколько центров, где психологи в беседе и благодаря специальным тестам определяют, какие профессии больше всего подходят ребенку, к чему он склонен. На первом месте была педагогика, а на втором - журналистика. До этого мы вторую как-то не рассматривали, но когда увидели, то пазл сложился. В результате учеба ребенку была всегда в радость, вышла на красный диплом без каких-либо усилий, без бунта».

Какие специалисты востребованы?

С тем, что школьникам необходимо обратить внимание на то, какие у них интересы и склонности, все понятно. Но есть и еще один вопрос: а какие специальности наиболее востребованы на рынке Татарстана? Кого ищут работодатели? На этот вопрос нам ответили специалисты сервиса по поиску работы hh.ru.

Из статистики следует, что после пандемии пошел вверх спрос на персонал. Он ощутимо вырос на двух полюсах рынка труда - спрос на физический труд невысокой квалификации (курьеры, комплектовщики, водители, кассиры продавцы). Летом 2023 года наиболее массовая точка спроса - сфера продаж и обслуживания клиентов, на нее приходится 23% от всех вакансий в Татарстане, размещенных в июле 2023 года. Большой спрос сохраняется также на специалистов в сферах «Рабочий персонал», «Производство и сервисное обслуживание», «Строительство и недвижимость» и других. Отмечается, что тенденции за последние пару лет в этой части не меняются.

Сильно вырос спрос и на специалистов в digital: от разработчиков и продуктов до специалистов в digital marketing и e-commerce. Если говорить об ИТ-специалистах, то пиком для них стали конец 2021 - начало 2022 года. В тот момент доля вакансий в ИТ-сфере выросла до 10-12% от всех опубликованных в республике предложение о работе. В июле же 2023 года она составила 5%. При этом увеличилось количество активных резюме в сфере, что снизило конкуренцию на специалистов в сфере ИТ у работодателей.

При этом, по данным hh.ru, в Татарстане сейчас нет специалистов, востребованность которых ощутимо упала. Связано это с тем, что на рынке труда наблюдается дефицит кадров. В среднем по Татарстану на одну вакансию приходится 3,2 резюме. Здоровый же уровень конкуренции выше - от 4 до 8 резюме на вакансию. все, что ниже 4 пунктов — рынок соискателя, дефицит кадров, все, что выше 8 пунктов — рынок работодателя, избыток рабочих рук.

Где будет наибольшая конкуренция?

Последний пункт, на который школьники также могут обратить внимание при выборе профессии - куда поступает больше всего студентов. От этого зависит их конкуренция в будущем, а также шансы на поступление не только на бюджет, но и на специальность в общем.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ходе совещания подвел итоги приемной кампании 2023 года. Он рассказал, что в новом учебном году первокурсниками стали больше 1,2 миллиона человек по всей России, а всего в вузах обучается 4,5 миллиона студентов. Наиболее востребованными в стране стали РАНХиГС (Москва), Казанский федеральный университет (Казань), Уральский федеральный университет (Екатеринбург), Высшая школа экономики (Москва) и Финуниверситет (Москва).

Повышенный спрос среди абитуриентов в рамках приемной кампании в 2023 году наблюдался по следующим направления: информатика и вычислительная техника, педагогика и экономика, а также юриспруденция и менеджмент.

Напомним, что согласно подписанному еще в 2022 году распоряжению премьера РФ Михаила Мишустина, больше всего бюджетных мест в 2023 году получили вузы, которые готовят специалисты в области медицины, архитектуры и строительства, авиастроения, радиотехники, эксплуатация железных дорог, проектирования авиационных и ракетных двигателей, радиоэлектронных систем и комплексов. Информация по бюджетным местам на 2024 год еще не оглашалась.