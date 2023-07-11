Врач-дерматолог из Казани рассказал о влиянии жары на организм человека

На протяжении последней недели в Татарстане держалась аномально жаркая погода — температура воздуха поднималась выше +35 градусов. В ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание, дожди и грозы, однако лето на этом не заканчивается и, вероятно, жителям региона еще предстоит столкнуться со знойной жарой, когда единственное спасение — кондиционер, а в выходные — отдых у воды, подальше от раскаленного города.

Возрастает риск инсультов и инфарктов

При этом высокие температуры — это не только дискомфорт для людей, но и серьезное испытание для организма. Мы пообщались в Камилой Валиевой, врачом косметологом и дерматологом из Казани, которая рассказала, какую опасность представляет жаркая погода, как обезопасить себя, а также — что может произойти с кожей из-за солнца.

Со слов Камилы Валиевой, знойная жара для человека становится опасной, так как повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. В такие моменты крайне высоким становится риск инсультов и инфаркта, гипертонического кризиса. Чтобы избежать таких неприятностей, лучше всего, конечно, вовсе не выходить на солнце. Однако, если избежать столкновения с ним не удается, очень важно использовать головной убор, а также надевать светлую и хорошо проветриваемую одежду.

Фото: Яна Лаушкина

Как распознать тепловой удар?

При этом, когда столбик термометра достигает отметки в +40, бывает сложно уберечь себя от теплового удара. Специалист рассказала, на какие симптомы следует сразу же обратить внимание:

«Повышение температуры, покраснение тела, тошнота и рвота, общая слабость и головная боль. Также это появление шума в ушах, учащение пульса и дыхания. Возможны судороги и потеря сознания».

Если после длительного времени на солнце вы чувствуете, что явно получили солнечный удар и страдаете от его последствий, Камила Валиева советует принять душ, лечь под вентилятор или кондиционер, если есть возможность, а также пить больше жидкости, которая, при этом, должна быть чуть подсолена.

Если же плохо другому человеку, да так, что самостоятельно преодолевать последствия солнечного удара ему сложно, специалист советует увести пострадавшего в прохладное место и вызвать скорую помощь. В момент ожидания медиков необходимо постараться понизить температуру тела прохладными компрессами, а также поить человека прохладной подсоленной водой.

Фото: Анастасия Подгорная

В погоне за загаром — можно получить солнечный ожог

Сейчас крайне популярны солнцезащитные крема, каждый говорит о вреде солнца для кожи и пользе SPF. Дерматолог Камила Валиева также обратила внимание на то, к каким последствиям может привести продолжительное нахождение под его прямыми лучами.

«Это может стать причиной солнечного ожога, раннего старения, пигментации и даже онкологии».

Она также отметила, что при загаре без необходимой защиты кожа сильно обезвоживается и первым последствием такого влияния солнца является, как уже говорилось выше, быстрое старение. Кожа здесь как «печеное яблочко» — сравнивает специалист.

30 мл на 1 кг веса

Организму ежедневно необходимо определенное количество воды, о чем часто напоминают врачи. Если же речь идет об особо жарких днях, как было в последнее время, то норма выпитой воды также становится выше:

«Вообще необходимо выпивать 30 мл на килограмм веса. Так при весе в 50 кг организму нужно 1,5 листра жидкости. В жару к этой норме смело можно прибавлять еще литр», — отмечает Камила Валиева.

Крайне популярный отдых в знойную жару — отдых у воды. Тысячи людей приезжают на пляжи, загорают и купаются. Однако, особенно если речь идет о крупных водоемах, например, Волге, разница температуры воздуха и воды достаточно большая — окунуться разом часто бывает очень тяжело. Многие же после нескольких часов под солнцем сразу же забегают в воду, окунаясь с головой. Такой резкий перепад температур может оказать достаточно сильное влияние на организм и привести не к приятному охлаждению, а к весьма негативным последствиям:

«Может произойти резкий сосудистый спазм, шок или сердечный приступ. Исключением являются разве что тренированные люди, которые, например, практикуют закаливание или баню с нырянием в холодную воду».

Фото: Яна Лашукина

Сильная жара, которая сохраняется в Татарстане на протяжении последних нескольких дней — серьезное испытание для организма, которое может привести к не самым приятным последствиям. Однако, если соблюдать рекомендации специалистов — наносить солнцезащитный крем, пить достаточное количество воды, не оставаться долго на солнце, носить головные уборы и светлую одежду, — то пережить такую погоду, не столкнувшись с какими-либо проблемами, будет не так сложно.