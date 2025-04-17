Казань привыкла удивлять, но в этот вечер удивилась сама себе.

На сцену, где обычно звучит драматургия, вышли те, кого мы привыкли видеть в сторис, — блогеры, дизайнеры, бухгалтеры, певицы. Здесь не было "профессиональных моделей", зато было всё остальное: восторг, свет, ткань, шаг, и чувство, что каждый может выйти в этот свет.

В новом театре Камала случилось модное шоу, которое изменило правила игры — не только в fashion-индустрии, но и в представлении о том, что мода вообще может собой представлять. Его создательница — Ангелина Лащенкова, основатель бренда «Золотой песок», уверена: мода — это не про тренды, это про смысл. А ещё — про смелость.

Редакция ProKazan расскажет о том, как Татарстан становится новой модной точкой на карте страны, зачем блогеры меняют рилсы на подиум, и почему национальный орнамент может быть круче, чем Louis Vuitton.

Театр, которого раньше не было

До этого вечера здесь не было моды. Новый театр Камала открылся недавно, и первым показом на его сцене стало именно это шоу — Fashion Show Kazan. Не классический балет, не премьера драмы, а дефиле, где вместо профессиональных моделей — блогеры, предприниматели и творцы из самых разных сфер.

Выбор площадки — не случайность, а манифест. Театр, как пространство смысла, усиливает главную идею шоу: мода — это искусство. А подиум, поднятый над зрительным залом, превращается в сцену для личных историй, хрупкой храбрости и переосмысления привычного.

— Я хочу, чтобы зритель получил эстетическое, визуальное, аудиальное удовольствие. Театр Камала — это масштаб. Это энергетика, которая усиливает всё, что происходит на сцене», — объясняет Ангелина Лащенкова, создательница шоу и основатель бренда «Золотой песок».

Свет, музыка, пространство — всё работало на эффект полного погружения. Это было не просто дефиле. Это был спектакль, где каждое платье — как монолог, а каждый выход — акт.

Особенно это чувствовалось в коллекциях, которые заигрывали со зрителем: будь то морской круиз от бренда IREN с элементами театральной постановки или «Восточный ветер» с акцентами на татарскую культуру.

В этот вечер мода вышла из глянца — и встала в софиты сцены. И оказалась удивительно на своём месте.

Мода как искусство и высказывание

Здесь мода не про тренды, а про то, что внутри.

Проект Ангелины Лащенковой с самого начала заявлен как арт-высказывание. Каждый образ на сцене — не просто комплект одежды, а визуальный манифест. В нем можно прочитать настроение, услышать интонацию, почувствовать посыл. В этом смысле шоу в Казани ближе к перформансу, чем к традиционному показу.

— Мода — это искусство. Это про смысл. Про создание. Про влияние на людей через ткани, бренды, одежду, — подчёркивает Ангелина.

Эту мысль поддерживают участники. Регина, артистка и модель, вышла в образе, наполненном лёгкостью и простотой. Для неё это не просто наряд, а личная философия:

— Чем проще — тем лучше. Но иногда эта простота даётся очень тяжело. Я хочу, чтобы каждая женщина почувствовала себя красивой, женственной и сильной.

Снежана Алимухамедова, представлявшая морскую круизную коллекцию, называет моду театром эмоций:

— Я хочу передать зрителям счастье, радость, любовь. Это маленький спектакль, где мы заигрываем со зрителем.

Но особенно сильно прозвучал голос Елены Нигматуриной — главного бухгалтера, модели и участницы шоу, мечтающей реализовать свой социальный проект:

— Одежда даёт энергию. Я хочу вдохновить девочек, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Через флешмоб красоты — вернуть им ощущение себя, женственности, радости.

Важно, что 80% представленных брендов — это локальные марки, производящие в Татарстане. Это не просто география. Это стиль, смысл и голос региона. Вышивки, силуэты, ткани, отголоски восточного орнамента — всё это работает на пробуждение идентичности.

Здесь мода перестаёт быть нарядом. Она становится языком. А Казань — начинает говорить громко.

На сцену вышли не модели. На сцену вышли вы.

Fashion Show Kazan перевернул привычный взгляд на подиум. Вместо привычных «90–60–90» — блогеры, артистки, бухгалтеры, матери троих детей. Те, кого мы видим каждый день в Instagram, вдруг оказались в центре света. И именно это сделало шоу таким личным.

— Мы хотим показать, что нет ничего невозможного. Каждый человек может выйти на подиум. Потому что человек способен на многое — и вести блог, и вдохновлять, и быть примером. Именно поэтому на сцене наши топовые блогеры Татарстана, — объясняет Ангелина Лащенкова.

Для зрителя это больше, чем шоу. Это приглашение. Это момент, когда ты смотришь не на недостижимый идеал, а на «своих» — и веришь, что тоже можешь.

И да, многим участникам это давалось не сразу. Кто-то впервые вышел на сцену. Кто-то — впервые вообще примерил на себя роль модели. Но они справились.

— Безумие и отвага — вот наш девиз», — говорит Ангелина, вспоминая репетиции.

— Это выход из зоны комфорта. Но девочки (и мальчики!) вышли, показали себя. Это те люди, которые действительно ведут за собой аудиторию. Не только в сторис — но и в жизни.

За каждым шагом — волнение. За каждым взглядом — смелость. И зрительный зал это чувствовал.

Блогеры не просто ходили по подиуму. Они говорили. Не словами — собой.

Не просто бренды — манифесты

Каждая коллекция — как отдельное высказывание. В этом шоу одежда не просто «сидела». Она говорила. Вышивками, силуэтами, тканями и настроением — с каждым в зале. Каждый бренд стал личным обращением. Не в продажу — в душу.

«4Chill» — про детство и свободу.

Их коллекция вдохновлена Бэнкси, а точкой отсчета стала его работа «Девочка с воздушным шаром».

— Мы хотим, чтобы мама и малыш чувствовали себя уверенно и свободно в любой ситуации» — говорят в команде бренда.

Здесь простота становится роскошью, а удобство — идеологией.

«Кайна» — для женщин, которые «в огонь, в зум и на утренник».

Название переводится как «гореть», и это действительно одежда с огнём внутри. Создательница бренда — многодетная мама — говорит о нём так:

— Я хочу, чтобы женщина поняла — я могу, я всё могу. В этой одежде ты не просто выглядишь, ты живёшь.

«Идол» — переосмысленная женственность.

Минималистичные формы, сложные лекала, нежность без слабости. Это бренд вне времени, создающий тренды, а не догоняющий их. Он говорит о праве быть собой — не глядя на ожидания и рамки.

Каждый выход — как короткий монолог. И вместе они составили спектакль, в котором одежда стала языком, а подиум — сценой для честного диалога с публикой.

Когда свет на сцене погас, в зале никто не хотел вставать.

Вместо привычного «всё, конец» — ощущение, что началось что-то большее. Зрители выходили с показа не просто с фото и видео, а с настоящим внутренним откликом. Атмосфера, энергия, масштаб — всё это буквально витало в воздухе.

— Очень прикольно, что это не одежда из глянца, а вещи, которые можно носить в реальной жизни. Бренды разные, живые. Хочется больше таких мероприятий — особенно с акцентом на женскую моду и локальный стиль, — делились в зале.

Ангелина Лащенкова говорила это со сцены и повторила в финале:

— Спасибо всем, кто вышел. Это было безумие и отвага. Кто-то впервые оказался на сцене. Кто-то преодолел себя. Но каждый — был настоящим. Это и есть миссия нашего проекта — вдохновлять и показывать: вы можете больше, чем думаете.