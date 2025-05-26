Казань в свете пикселей: как фестиваль «НУР» превратил город в цифровую галерею

Фоторепортаж: как в Казани прошёл фестиваль «НУР»

С 23 по 25 мая 2025 года Казань вновь превратилась в центр цифровой магии — в городе прошёл пятый юбилейный фестиваль медиаискусства «НУР». Световые проекции на Спасской башне, гигантская «Березка» в экстрим-парке, аудиовизуальные инсталляции на озере Кабан и мультимедийные выставки по всему городу — всё это стало частью уникального культурного события, объединившего художников из России, Европы, Азии и Латинской Америки. За три дня фестиваль занял 16 локаций, показав, как искусство может не просто впечатлять, а менять само восприятие городской среды и реальности.

Как создаётся «НУР»: куратор фестиваля — о принципах и планах

V фестиваль медиаискусства «НУР» стал не просто праздником визуального и звукового искусства — за ним стоит огромная инженерная и креативная работа. Куратор фестиваля и основателя мультимедиа-студии formate Рашида Османова рассказал корреспонденту PROKAZAN, что почти каждая инсталляция требует сложнейшей технической подготовки и нестандартных решений.

Автор фото: Про город

«Это всегда про большое количество программирования, синхронизации приборов, датчиков, больших кинетических систем. Поле инструментов в медиаискусстве невероятно широкое — и каждое произведение по сути является многосоставной инженерной конструкцией», - говорит Рашид.

Рашид отмечает, что организаторы никогда не диктуют художникам, какими технологиями пользоваться. Наоборот, они ценят разнообразие подходов.

«Я всегда говорю: если бы у Ван Гога были наши сегодняшние технологии, большой вопрос — писал бы он красками? Возможно, он выбрал бы лазеры, LED-экран, генеративную графику», - отмечает спикер.

Отбор участников — тоже процесс, в котором сочетаются традиции и открытость. Османов объясняет, что на «НУР» попадают как признанные мастера, так и новички: часть художников приглашают кураторы, остальных отбирают через открытый конкурс.

Автор фото: Про город

«Механика опен-кола позволяет нам в том числе пригласить на фестиваль молодых медиахудожников, которые, возможно, еще не так известны зрителю, но совершенно точно достойны внимания», — подчёркивает он.

Что касается географии фестиваля, она давно не ограничивается Казанью.

«НУР уже стал круглогодичным проектом», — говорит куратор.

Помимо главного события в столице Татарстана, команда устраивает выставки, шоукейсы и перформансы по всей России. Так, в мае завершилась совместная выставка с московским Центром цифрового искусства «Внутришоу», а уже в августе фестиваль представит спецпрограмму на Signal в Никола-Ленивце.

Световая поэзия на Спасской башне

Фестивальные вечера в центре Казани открывались архитектурным мэппингом на стенах Кремля. Особое внимание привлекло световое шоу Poetry of Children от команды SKGPLUS из Шэньчжэня. Спасская башня превращалась в динамичное полотно, на котором рождались и исчезали абстрактные символы, орнаменты и узоры — всё это сопровождалось оригинальной музыкой. Удивительно, но шоу доступно каждому прохожему — вход свободный.

Ультрасовременное искусство в «России — моей истории»

Одна из самых насыщенных локаций фестиваля — выставка «Культура, связь, технологии» в историческом парке «Россия — моя история». Здесь собраны работы художников из США, Аргентины, Португалии, Дании, Голландии и России — от графических картин до зацикленных видео и генеративных скульптур.

Автор фото: Про город

Внимание зрителей также привлекает кураторский раздел от сообщества «Березовый промпт», где исследуется тема взаимодействия русской культуры, языка и ИИ в эпоху цифровых трансформаций. Погружению способствует огромный купол, напоминающий планетарий: зрители располагаются на пуфах и наблюдают за визуальными потоками в полной темноте — эффект, который не передаст ни одна камера.

Медиа-березка и экстремальный парк «Урам»

Не менее впечатляющей оказалась инсталляция «Березка» от международной студии SETUP — это восьмиметровая конструкция из 32 000 пикселей, размещённая в экстрим-парке «Урам». Команда SETUP ранее проектировала сцену для тура Red Hot Chili Peppers, и теперь её технологическое искусство стало частью Казани.

Погружение в свет и звук: Казанская ярмарка

В пространстве Казанской ярмарки зрителям представили две аудиовизуальные инсталляции. Итальянский художник Альберто Новелло (JesterN) показал работу Blacklist X, в которой ультрафиолетовый лазер «рисует» по чувствительной поверхности под звуковое сопровождение — будто выжигая изображения светом.

Художник Андрей Свибович предложил противоположный по ритму взгляд на взаимодействие цифровой среды и зрителя, исследуя тему синестезии и восприятия.

Кто мы среди сигналов: X Signal

Центр картинга «Форсаж» стал площадкой для ещё одной работы китайской команды SKGPLUS — X Signal. В основе проекта — параметрия, генеративные эффекты, LED-сетка и цифровой звук. Инсталляция задаёт философский вопрос: если наша реальность — это лишь поток сигналов, сможем ли мы узнать в нём самих себя?

Кабан и ветер как метафора

На озере Кабан, где фестиваль также представил бесплатную экспозицию, зрителей ждала работа Wind от Нади Кимельяр и Юсуфа Бикчантаева. Здесь ветер осмысляется как символ изменений и творческой силы. Его цифровое отображение буквально «двигало» пространство. Также на этой локации выставлялись произведения от медиа-группы «-.618».

Медиа-вселенная и её звук

Объединяющее качество всех инсталляций — звук. Ни один объект не был «немым» — музыкальное сопровождение усиливало эффект погружения, становясь частью визуального нарратива. Как подчёркивает Османов, медиаискусство — это искусство взаимодействия со всеми органами чувств, и оно не может существовать без участия зрителя.

ТОН: ритм ночного фестиваля

Завершением программы стал ночной рейв TON, который прошёл в пространстве центра «Форсаж». Свет, звук, электроника и медиа встретились на одной площадке, задав Казани ритм настоящего цифрового будущего.