Летний отдых детей 2023: сколько стоит и куда можно еще отправить своего ребенка?
МЧС России
С окончанием учебы родители сталкиваются с дилеммой: куда деть своих детей на летнее время. Кто-то берет отпуска и проводит время вместе с подростками или отправляется в путешествие, но не все могут отлучиться с работы надолго. Для этого в летнее время как в Казани, так и по всей России можно отправить ребенка в детские лагеря. Пожалуй, для желающих найдутся любые форматы отдыха: от спортивных смен до изучения иностранных языков в игровой форме.
Казанские лагеря
Частные лагеря
"Байтик"
Автор фото: radikal-photo.ru. Вид на корпус
В "Байтике" изучают в первую очередь информационные технологии, робототехнику, а также архитектуру, дизайн и даже иностранные языки. Но этим смены не ограничиваются — детей катают на лошадях, они участвуют в спортивных играх, гуляют по лесу, занимаются в творческих студиях.
На территории есть зоопарк и бассейн. Смена в "Байтике" идет 17 дней, при этом стоимость, в зависимости от смены и корпуса размещения варьируется от 28 до 59 тысяч рублей.
«Солнечный»
Автор фото: realnoevremya.ru. Вход в лагерь
В этом лагере уделяется особое внимание спортивному развитию детей. Тут каждый день проводятся спортивные мероприятия, эстафеты и конкурсы. Кроме того, вожатые и воспитатели уделяют особое внимание пропаганде здорового образа жизни, проводят лекции и семинары на эти тему.
В лагере есть три вида корпусов. Самый лучший – «Повышенный комфорт-3», средний – «повышенный комфорт 1» и эконом вариант – «Стандарт».
Стоимость уточняется индивидуально, так как идёт расчёт от смены и уровня комфорта.
«Британский клуб»
Автор фото: kazan.spravka.ru. Конкурсы для детей
«Британский лагерь» — не стандартный вид отдыха для детей от 7 до 17 лет. Тут ваши дети углубленно изучают английский язык и живу в «Английском стиле». На период пребывания в лагере дети превращаются в настоящих англичан. В Клубе вместо «смен», «отрядов», «вожатых» и «линеек» - «сессии», «города», «Палата Лордов» и «Британский Парламент».
Также детей ждёт и активный отдых: танцы, бассейн, спортивные мероприятия.
Погружение в культуру Англии обойдётся родителям от 42 до 69 тысяч рублей за смену, которая идёт 18 дней.
Муниципальные лагеря
Лагерь «Сэлэт»
Автор фото: buinsk-tat.ru
"Сэлэт" — это лагерь с тематической направленностью. Каждая смена делает упор на определенную область знаний.
«Сэлэт-Раушан» — с 27 июня по 15 июля
В этой смене упор идёт на математику, физику, астрономию, химию, биологию, обществознание и историю. Занятия ведут ученые и преподаватели вузов Казани, Академии наук Татарстана, известные государственные и общественные деятели.
«Сэлэт - Яр» - с 27 июня по 15 июля
Смена для бедующих журналистов и блогеров. У детей будет возможность познакомиться с блогерами, которые расскажут, как вести себя с аудиторией и раскроют секреты привлечения внимания.
«Сэлэт - Алмаз» - с 17 июля по 3 августа
Эта профильная смена бизнес-проектирования. Ее цель — повысить интерес детей к малому и среднему бизнесу через проведение уроков, мастер-классов и встреч по тайм-менеджменту, основам работы с командой, бизнес-моделированию, анализу конкурентов, финансам проекта, работе с аудиторией и smm.
Стоимость путевок начинается от 27 тысяч рублей.
"Пламя"
Автор фото: gettube.co.
Лагерь находится недалеко от озера Лебяжье в Казани. За лето там проходит 4 смены по 18 дней каждая. На территории есть: актовый зал, различные секции, игровые площадки, зоны с тренажерами, площадки для волейбола и баскетбола, поле для игры в футбол.
Тут дети получают не только спортивный отдых, но и творческий.
Стоимость путевки — 13 810 рублей
"Заречье"
Автор фото:vlagere.ru
Один из самых больших лагерей Казани. Единовременно там могут разместить сразу 400 человек. Тут дети получают интересные мероприятия, съемки, спорт, творчество, мастер-классы, флешмобы, интеллектуальные игры, конкурсы талантов.
18 – дневный отдых будет стоить 14 тысяч рублей.
Пришкольные лагеря
Также отметим, что в летний период при школах также функционируют лагеря. В них детей необходимо приводить. Работают они до обеда, либо до вечера. Цена зависит от школы. Но в среднем до трёх тысяч рублей.
Смены в лагере идут один месяц. В этот период дети играют с ровесниками
Лагеря России
"Телеморе"
Автор фото: kidsincap.ru
Лагерь, который находится в Сочи. Тут ваш ребёнок получит не только отдых, но и практические навыки, которые необходимы в 21 веке.
Телеморе — это не просто лагерь, а кэмп. То есть здесь ваши дети успеют освоить основы видеомонтажа и съемки, создать немало интересного авторского контента, а еще найти новых друзей, побывать на экскурсии по Сочи и преодолеть трассу веревочного парка.
Кроме того, за 15 дней смены, дети обучатся ораторскому и актёрскому мастерству.
Стоимость варьируется от 50 тысяч рублей до 62 тысяч рублей.
"Коалиция"
Автор фото: school-olymp.ru
Летний лагерь, который находится в Москве. Его особенность — изучение иностранных языков. Также здесь детей готовят к олимпиадам.
За 10 дней отдыха, дети смогут изучить английский, немецкий, испанский и французский языки.
А обучать детей будут преподаватели ведущих вузов страны. За 10 дневный отдых необходимо будет заплатить 20 тысяч рублей.
Smart Camp
Автор фото: campsmartcamp.ru
Smart Camp находится в крымской Евпатории. Здесь смены делятся то тематике: спортивные, вокальные, танцевальные и кругосветные смены.
Также тут дети имеют подконтрольный доступ к морю, что является большим плюсом. Кроме того, легерь обучает иностранным языкам, имеет скалодром и бассейн.
За 15 дневный отдых придётся заплатить примерно 100 тысяч рублей. Среди минусов, можно отметить, что добираться до лагеря придется либо на жд-транспорте, либо на автобусе, так как самолеты в Крым по-прежнему не летают.