Летний отдых детей 2023: сколько стоит и куда можно еще отправить своего ребенка?

С окончанием учебы родители сталкиваются с дилеммой: куда деть своих детей на летнее время. Кто-то берет отпуска и проводит время вместе с подростками или отправляется в путешествие, но не все могут отлучиться с работы надолго. Для этого в летнее время как в Казани, так и по всей России можно отправить ребенка в детские лагеря. Пожалуй, для желающих найдутся любые форматы отдыха: от спортивных смен до изучения иностранных языков в игровой форме.

Казанские лагеря

Частные лагеря

"Байтик"

Автор фото: radikal-photo.ru. Вид на корпус

В "Байтике" изучают в первую очередь информационные технологии, робототехнику, а также архитектуру, дизайн и даже иностранные языки. Но этим смены не ограничиваются — детей катают на лошадях, они участвуют в спортивных играх, гуляют по лесу, занимаются в творческих студиях.

На территории есть зоопарк и бассейн. Смена в "Байтике" идет 17 дней, при этом стоимость, в зависимости от смены и корпуса размещения варьируется от 28 до 59 тысяч рублей.

«Солнечный»

Автор фото: realnoevremya.ru. Вход в лагерь

В этом лагере уделяется особое внимание спортивному развитию детей. Тут каждый день проводятся спортивные мероприятия, эстафеты и конкурсы. Кроме того, вожатые и воспитатели уделяют особое внимание пропаганде здорового образа жизни, проводят лекции и семинары на эти тему.

В лагере есть три вида корпусов. Самый лучший – «Повышенный комфорт-3», средний – «повышенный комфорт 1» и эконом вариант – «Стандарт».

Стоимость уточняется индивидуально, так как идёт расчёт от смены и уровня комфорта.

«Британский клуб»

Автор фото: kazan.spravka.ru. Конкурсы для детей

«Британский лагерь» — не стандартный вид отдыха для детей от 7 до 17 лет. Тут ваши дети углубленно изучают английский язык и живу в «Английском стиле». На период пребывания в лагере дети превращаются в настоящих англичан. В Клубе вместо «смен», «отрядов», «вожатых» и «линеек» - «сессии», «города», «Палата Лордов» и «Британский Парламент».

Также детей ждёт и активный отдых: танцы, бассейн, спортивные мероприятия.

Погружение в культуру Англии обойдётся родителям от 42 до 69 тысяч рублей за смену, которая идёт 18 дней.

Муниципальные лагеря

Лагерь «Сэлэт»

Автор фото: buinsk-tat.ru

"Сэлэт" — это лагерь с тематической направленностью. Каждая смена делает упор на определенную область знаний.

«Сэлэт-Раушан» — с 27 июня по 15 июля

В этой смене упор идёт на математику, физику, астрономию, химию, биологию, обществознание и историю. Занятия ведут ученые и преподаватели вузов Казани, Академии наук Татарстана, известные государственные и общественные деятели.

«Сэлэт - Яр» - с 27 июня по 15 июля

Смена для бедующих журналистов и блогеров. У детей будет возможность познакомиться с блогерами, которые расскажут, как вести себя с аудиторией и раскроют секреты привлечения внимания.

«Сэлэт - Алмаз» - с 17 июля по 3 августа

Эта профильная смена бизнес-проектирования. Ее цель — повысить интерес детей к малому и среднему бизнесу через проведение уроков, мастер-классов и встреч по тайм-менеджменту, основам работы с командой, бизнес-моделированию, анализу конкурентов, финансам проекта, работе с аудиторией и smm.

Стоимость путевок начинается от 27 тысяч рублей.

"Пламя"

Автор фото: gettube.co.

Лагерь находится недалеко от озера Лебяжье в Казани. За лето там проходит 4 смены по 18 дней каждая. На территории есть: актовый зал, различные секции, игровые площадки, зоны с тренажерами, площадки для волейбола и баскетбола, поле для игры в футбол.

Тут дети получают не только спортивный отдых, но и творческий.

Стоимость путевки — 13 810 рублей

"Заречье"

Автор фото:vlagere.ru

Один из самых больших лагерей Казани. Единовременно там могут разместить сразу 400 человек. Тут дети получают интересные мероприятия, съемки, спорт, творчество, мастер-классы, флешмобы, интеллектуальные игры, конкурсы талантов.

18 – дневный отдых будет стоить 14 тысяч рублей.

Пришкольные лагеря

Также отметим, что в летний период при школах также функционируют лагеря. В них детей необходимо приводить. Работают они до обеда, либо до вечера. Цена зависит от школы. Но в среднем до трёх тысяч рублей.

Смены в лагере идут один месяц. В этот период дети играют с ровесниками

Лагеря России

"Телеморе"

Автор фото: kidsincap.ru

Лагерь, который находится в Сочи. Тут ваш ребёнок получит не только отдых, но и практические навыки, которые необходимы в 21 веке.

Телеморе — это не просто лагерь, а кэмп. То есть здесь ваши дети успеют освоить основы видеомонтажа и съемки, создать немало интересного авторского контента, а еще найти новых друзей, побывать на экскурсии по Сочи и преодолеть трассу веревочного парка.

Кроме того, за 15 дней смены, дети обучатся ораторскому и актёрскому мастерству.

Стоимость варьируется от 50 тысяч рублей до 62 тысяч рублей.

"Коалиция"

Автор фото: school-olymp.ru

Летний лагерь, который находится в Москве. Его особенность — изучение иностранных языков. Также здесь детей готовят к олимпиадам.

За 10 дней отдыха, дети смогут изучить английский, немецкий, испанский и французский языки.

А обучать детей будут преподаватели ведущих вузов страны. За 10 дневный отдых необходимо будет заплатить 20 тысяч рублей.

Smart Camp

Автор фото: campsmartcamp.ru

Smart Camp находится в крымской Евпатории. Здесь смены делятся то тематике: спортивные, вокальные, танцевальные и кругосветные смены.

Также тут дети имеют подконтрольный доступ к морю, что является большим плюсом. Кроме того, легерь обучает иностранным языкам, имеет скалодром и бассейн.

За 15 дневный отдых придётся заплатить примерно 100 тысяч рублей. Среди минусов, можно отметить, что добираться до лагеря придется либо на жд-транспорте, либо на автобусе, так как самолеты в Крым по-прежнему не летают.