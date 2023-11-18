Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что хочется все бросить и развернуть свою жизнь на 180 градусов? Думаю, что хоть раз, но об этом задумывался каждый человек. Я не исключение. Вот только в отличие от многих, я все же решилась оставить, хоть, возможно, и временно, профессию журналистки и уехала в Индию играть на барабанах. Вот кажется, ради чего уходить из профессии, которая нравится, на которую училась, к которой столько лет шла? В моем случае — ради яркой жизни как в лучших фильмах Болливуда.

С детства мечтала работать в СМИ

Крылатая фраза «никогда не говори никогда» уже не первый раз врывается в мою жизнь и напоминает о себе. Случилось так и в этот раз. На протяжении последних восьми лет я была крайне увлечена журналистикой: вела газеты при школе, становилась «новостником» в лагерях, лет в 15 начала работать с интернет-магазином. Следом приступила к подготовке к поступлению — на журналиста, конечно же. Дальше учеба в вузе, работа по специальности.

«Думаю, я уже никогда не уйду от работы с контентом, текстом, а может и в целом журналистики — слишком мне это нравится», — фраза, которой я отвечала на все вопросы про планы на будущее, работу, призвание, дело жизни и все-все в этом духе.

Впрочем, была и еще одна тема, которая интересовала мое окружение. Меня часто спрашивали, почему я не хочу выступать на сцене, а я отвечала, что это просто не мое. И вот оно — очередное «никогда».

«Я бы никогда не смогла работать музыкантом, это все вообще не мое: нет стабильности, постоянно находиться среди огромного количества людей, быть в центре внимания», — уверенно заявляла я так много раз. Получается, жизнь попросту собрала все мои «никогда» и хорошо посмеялась.

«Хочу попробовать в свободное время что-нибудь новое»

Каюсь, место для музыки в моей жизни все-таки нашлось — какое-то время я занималась барабанами. Это было одним из моих многочисленных временных хобби — с тем же успехом я год ходила на тренировки по фигурному катанию, какое-то время посещала занятия конным спортом, обучалась актерскому мастерству, даже занималась боксом. Все это выбиралось по принципу «хочу попробовать в свободное время что-нибудь новое».

Но, на самом деле, барабаны в моем случае стали одним из наименее заинтересовавших меня занятием — позанималась, поняла, что мне это достаточно легко дается, выучила и сыграла несколько песен, а потом стало слишком много учебы и работы, чтобы находить время на музыку — так и бросила, еще в 2021 году. Пока что жизнью «как в лучших фильма Болливуда», казалось бы, и не пахнет, но, на самом деле, тогда-то и начала закручиваться история, которая окончательно развернулась только сейчас.

Два года назад моим учителем по барабанам стал известный в определенных кругах музыкант, по совместительству — руководитель коллектива барабанщиц «Loud street girls», работающих не только по России, но и по Индии, Вьетнаму, Африке, ОАЭ и другим странам.

Год раздумий и финальное "Да!"

Летом 2022 года из коллектива была вынуждена временно уйти одна из его участниц. Тогда я и получила первое приглашение присоединиться к барабанщицам. Тогда мне хватало работы, учебы и других дел. В итоге я отказалась, но предложение улететь в Индию на полгода показалось интересным и не покидало мою голову. Спустя еще год, уже летом 2023, я сама увидела публикацию, в которой все в тот же коллектив вновь искали барабанщицу на контракт в Индию.

«Индия — это все-таки интересно», — подумалось мне.

И тогда я просто написала, что мне бы хотелось попробовать свои силы, если это возможно. Учитывая отсутствие опыта работы на сцене, минимальный навык игры на барабанах, который я не практиковала уже два года, абсолютное неумение читать ноты и нулевой английский, это все выглядело как «я вообще ничего не умею, но хочу, возьмете?». Тогда мне прислали несколько видео, на которых девочки играют необходимые песни, папку с нотами, музыку и сказали разобраться самостоятельно.

С этого начались мои бессонные ночи, когда, после работы, я открывала ноты, включала видео и, пытаясь понять, что девочки бьют, разбирала, как читать ноты, что нужно играть, что означают магические слова «гундай», «панджаби» и многие другие, обозначающие индийские мелодии.

Выучить нужно было двухчасовую программу. Барабаны стали ежедневной рутиной — час перед работой, четыре часа после, все выходные напролет туда же. На то, чтобы обучиться всему, было буквально два-три месяца. И все они проходили под девизом «пока ничего неизвестно».

Девочки помогали освоиться и приглашали вечерами в студию - постучать на пэдах, вместе разобрать несколько песен и движения

Каждый день я учила треки, танцы, пыталась двигаться в синхрон с девочками с видео, но даже не могла точно сказать, поеду ли я, подхожу ли я на роль барабанщицы, смогу ли выйти на сцену. Было ощущение, что, если я брошу, то всю жизнь буду жалеть об упущенной возможности. Поэтому я приняла решение выложиться на максимум, а там уже, если ничего не получится, хотя бы не винить себя.

«Я вернусь, журналистика — это то, что я люблю»

И вот, лишь к началу октября, наконец-то все начало решаться: всем сделали визы, зашла речь о покупке билетов, стали вырисовываться даты, а в середине месяца даже назначили три совместные репетиции — очень мало, но точно лучше, чем ничего. Тогда наконец-то стало понятно, что все старания оправдали себя — все это не было пустой тратой времени, еще немного и, пока в России все будут ждать первый снег, я улечу в 30-градусную жару.

Билеты купили за неделю до вылета. Только тогда я окончательно решила уволиться — я же, если вы еще помните, в первую очередь журналист.

«Я вернусь, журналистика — это то, что я люблю», — единственное, о чем мне хотелось думать, когда я подписывала документы на увольнение по собственному желанию. Но мечты о жизни в другой стране на протяжении ближайших пяти месяцев перевешивали в моих размышления о том, стоит ли игра свеч или все это какая-то ошибка.

А пока все идет своим чередом и подводить какой-то итог рано, все, что мне остается, - наслаждаться новой страной и наблюдать за совсем другой жизнью. В скором времени на сайте PROKAZAN появятся материалы, в которых я расскажу, как в Индии относятся к белым девушкам, об особенностях "индийского времени", фантастически острой еде (и даже воде), несуществующем в стране понятии "техника безопасности" и других вещах, которые могут сильно шокировать неподготовленного туриста. Пока что же небольшие заметки о путешествии и первые фотографии можно посмотреть в моем телеграм-канале.