Как устроен мужской эскорт в Казани: «есть те, кто работает ради удовольствия и ставит низкий ценник»

О мужской проституции мы знаем намного меньше, чем о женской. А ведь немудрено – парни там не особо разговорчивые и скрытные, поэтому и вопросы к ним копятся изо дня в день. Мы написали многим представителям этой профессии: некоторые просто не отвечали, кто-то грубо отказывал. Наша редакция обратилась к более 20 представителей древнейшей профессии в Казани, но только двое из них согласились ответить на острые вопросы.

Знакомьтесь, Александр, который начал заниматься этой услугой ради интереса, и Владислав, которому предложила попробовать себя в этом деле ночная жрица (имена изменены по просьбам героев).

Ответственность за организацию занятия проституцией другими лицами («сутенерство») установлена статьей 241 Уголовного кодекса РФ. Наказание по части 1 статьи 241 УК РФ: штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет. Редакция не поддерживает занятие проституцией и похожие виды оказания услуг и хотела бы напомнить, что общество часто обсуждает данную деятельность.

«Как-то размышлял: почему девушки этим могут заниматься, а парни нет?»: о сфере, заработке и страхах

Как получилось, что вы начали работать в этой сфере?

Александр: Дело нравится. Секс я люблю, очень.

Как-то размышлял: почему девушки этим могут заниматься, а парни нет? Вот и начал искать сайты, увидел анкеты парней и решил сам тоже выложить, тем более симпатичный, атлетичный парень, доброй души человек (смеется). Ну вот зарегистрировался и понеслась (смеется). Интерес, скажу такой — это не мой основной доход. Больше интерес + удовольствие и доход.

Владислав: На это сподвигла обратная связь от «таких девушек» с которыми встречался. Одна из таких и посоветовала заняться подобной деятельностью.

Сколько зарабатываете в месяц?

Александр: По-разному, есть сезонность. Опять же, все завист от твоих коммуникативных навыков и как ты следишь за собой. Если ты симпатичый и в хорошей форме, то можно заработать 60-80 тысяч в месяц.

Но для меня, это больше не основной источник дохода. В Москве парни хорошо зарабатывают из-за того, что они более раскрепощенные в этом плане. Кроме того, там растет популярность на мужкой интим и заработать за такие услуги можно 200 тысяч рублей.

Владислав: Оставлю без ответа, для меня важна конфиденциальность.

Есть ли у вас страх, что родные или близкие могут узнать обо всем этом?

Александр: Нет, так как конфиденциальность полная.

Владислав: Страха нет.

Александр, в такой сфере, люди работают индивидуально или на кого-то?

Александр: В основном, парни работают индивидуально. Бывало такое, что мне звонили "мамочки" и спрашивали мою цену, где я после этого выезжал на заказ. Девочки же могут работать как индивидуально, так и через "салон".

«Девушки намного стеснительней мужчин и более боязливы»: отличаются ли мужские услуги от женских

Чем мужские услуги отличаются от женских?

Александр: По сути, ничем — просто мужской эскорт дешевле, к сожалению. Мужчины более раскрепощены и не стесняются звонить "феям". Девушки же более "боязливы", скажем так. Тарифы у парней разные, каждый сам оценивает себя и свои услуги. Я держу, наверное, ценник более выше среднего — это если брать парней. Если сравнивать с "феями", то мало. Есть те, кто работает ради удовольствия и ставит низкий ценник.

Владислав: Мужской эскорт и женский очень отличаются и одновременно очень схожи. Все зависит от клиента — желания у всех разные. У меня есть собственные табу, их я сразу оговариваю в начале.

Есть такое поверье, что мужские услуги не сильно распространены, как женские — это правда?

Александр: Правда. Девушки стеснительней мужчин: боятся, вдруг что-то случится, а вдруг я ему не понравилась, а вдруг он мне не понравится, а кто я буду после этого — в основном, у них такое в голове. Слишком много «вдруг».

Владислав: Все верно. И все также зависит от города: в Москве одно, в Казани другое.

У девушек в эскорте есть «срок годности». Есть ли такое у мужчин?

Александр: Девушка старше 30 лет менее популярна, чем 18-летняя, это условно.

Я думаю, что мужчинам до 45 лет можно заниматься этим спокойно, если следить за собой.

Чем может отличаться мужской и женский экспорт?

Александр: Хм, трудно ответить. По сути ничем, девушки тоже хотят мужской ласки и любви, хотя бы на какой-то промежуток времени.

Владислав: От мужчины здесь зависит намного больше.

Интересный факт от редакции: даже когда вы соберетесь звонить одному из них — вам не ответят, сначала парни пробьют ваш номер и удостоверившись в собственной безопасности и конфиденциальности — позвонят сами.

Запросы клиентов: про необычные заказы, психологическую поддержку и симпатию

Какие клиенты к вам приходят и что просят?

Александр: Клиенты разные: возраст 35+ и большинство из них — семейные пары. Люди тоже разные: и обычные, и люди с хорошим доходом. Просят в основном совершить половой акт с чужой женой, а кто-то просто смотрит. Кто-то любит втроём (я гетеро), для кого-то интерес в первый раз. Было еще так: например, у него не стоит, а чтобы жена не изменяла, они договариваются между собой и все счастливы. У всех разные сексуальные фантазии, вот люди и раскрепощаются. А кому-то внимания мало уделяют и хочется ласки и любви (я про девушек).

Владислав: Конфиденциальность для меня превыше всего, поэтому оставлю этот вопрос без ответа. А вообще, большинство клиенток просят классику. В основном, приходят клиентки от 25 до 50 лет.

Есть такое распространенное явление, что многие клиенты могут обращаться к вам за психологической поддержкой, чтобы просто «поплакать в жилетку» — это так?

Александр: Да, было. Когда просто приезжал поговорить или выпить просто для компании, а в жилетку чтобы жаловались — таких не было.

Владислав: Да, это правда. Было пару случаев, когда меня вызывали, чтобы просто пообщаться. Для кого-то, это сравнимо с приемом к психологу: ты просто слушаешь с располагающей внешностью и высоким эмоциональным интеллектом.

Бывали необычные заказы? Если да, то что больше всего запомнилось?

Александр: Было прикольно! Интересно, новый опыт (смеется). Был случай, когда девушка просила шлепать её по лицу ладонью (не сильно) и называть тварью. И кидался чувак с ножом: приехал на заказ, в квартире прокурено, сразу вызвало подозрение, девушка позвала в спальню, а там мужик лежит, то ли пьяный, то ли под чем-то. Вот процесс пошёл и он, видимо, ревновал и начал лезть драться, а потом за ножом побежал, но все норм — отбился (смеется).

Владислав: Чего-то сильно необычного не было. Ну или для меня, это уже приемлемые вещи. Есть одна смешная история: Меня пригласили на день рождения, как подарок имениннице — близость была со всеми, кроме нее (смеется).

А было ли такое, что вы проникались симпатией к клиенту?

Ответил Александр:

Ну симпатия была, но скорее такая мимолетная, это быстро проходит. Хотя и бывает, что потом клиентки просто пишут.

Про табу, двойную жизнь и подкаст Джарахова с сутенером.

У вас есть какие-нибудь табу в списке услуг?

Александр: Не работаю с мужчинами. Не люблю БДСМ и жесть.

Владислав: Грязь и боль.

Днем вы работник в компании, а ночью – любовник, это так? Или, это ваше постоянное место работы?

Александр: Верное утверждение, это так.

Владислав: Да, именно так. Все успеваю (смеется)

Александр, вы видели подкаст у Джарахова с сутенером?

Александр: Да, но больше отрывками смотрел. Мне кажется, что там много вранья.

Почему вам так показалось?

Александр: Слишком он об этом всем пафосно рассказывал. Человек слишком вальяжно себя ведет. Я думаю, что люди такой профессии не дают интервью, дабы не вызывать к себе лишний интерес.