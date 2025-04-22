Штрафы за шашлыки: как избежать проблем с пожарной безопасностью в майские праздники

Минэкологии РТ раскрыло места, где можно пожарить шашлык без штрафа

Майские праздники традиционно ассоциируются с шашлыками на свежем воздухе, но в 2025 году на территории Татарстана особое внимание следует уделить правилам пожарной безопасности. Введенные постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан с 14 апреля по 11 мая ограничения могут повлиять на планы отдыхающих. Но где же всё-таки можно жаришь шалык - в материале PROKAZAN.

Что запрещено?

Согласно постановлению, на территории республики в этот период введен особый противопожарный режим, который предусматривает строгие меры наказания за несоблюдение требований пожарной безопасности.

«Особый противопожарный режим вводится в связи с весенним повышением риска лесных пожаров. Наши действия направлены на предотвращение бедствий, связанных с человеческой неосторожностью», — отметил представитель Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в беседе с нашим корреспондентом.

Авторт фото: Про город

Основное ограничение касается разведения костров, сжигания отходов и использования открытого огня для приготовления пищи в мангалах и других жаровнях в местах, подверженных угрозе лесных пожаров и природных катастроф. Примечательно, что запрет распространяется на территории садоводческих и огороднических товариществ, а также на объекты, граничащие с лесными массивами.

«Многие не осознают, что даже небольшой костер может привести к серьезным последствиям, особенно в условиях сухой травы и ветреной погоды. Мы должны помнить о том, что леса — это не только экосистема, но и защита от катастрофических последствий изменений климата», — пояснил эколог Алексей Иванченков.

Как избежать штрафов и где можно жарить шашлыки?

Не все места в Татарстане подвержены этим ограничениям. К примеру, можно жарить шашлыки в специально отведенных местах, таких как Набережная озера Нижний Кабан, база отдыха «Михайловская усадьба» или загородные комплексы, где есть специально оборудованные площадки.

Авторт фото: Про город

Редакция PROKAZAN решила узнать в МЧС по РТ где же можно легально пожарить шашлыки.

«Жарить шашлыки можно на объектах общепита: ресторанах, кафе, барах», - поведал Андрей Родыгин.

Для того чтобы не попасть под штраф, важно следить за местоположением костра или мангала. Если вы решите приготовить шашлыки в лесной зоне, следите за тем, чтобы мангал располагался не под кронами деревьев и был на специально оборудованной площадке с противопожарной полосой. После использования обязательно засыпьте угли землей или залейте водой.

«Разведение открытого огня и приготовление шашлыков разрешены, несмотря на распространяемые в социальных сетях ложные сведения. Запрета на жарку шашлыков на дачных и приусадебных территориях не существует», — рассказали в МЧС по РФ.

Какие штрафы грозят нарушителям?

Штрафы за нарушение пожарной безопасности в период ОПР могут достигать значительных сумм:

для граждан — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 30 тыс. до 60 тыс. рублей;

для предпринимателей — от 60 тыс. до 80 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей.

Запрещается также использование пиротехнических изделий в тех же зонах, что может повлиять на массовые мероприятия и праздничные активности.

Авторт фото: Про город

Что делать, чтобы избежать проблем?

Перед тем как отправиться на природу с мангалом, обязательно уточните, находится ли выбранное вами место в зоне запрета. И, конечно, всегда соблюдайте требования пожарной безопасности: тщательно убирайте место отдыха, не разводите огонь на траве и следите за тем, чтобы костер был полностью потушен.