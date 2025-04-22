Лонгриды
· 16+ · Алина Алмакаева

Штрафы за шашлыки: как избежать проблем с пожарной безопасностью в майские праздники

Минэкологии РТ раскрыло места, где можно пожарить шашлык без штрафа
Майские праздники традиционно ассоциируются с ш...

Подписаться на Дзен.канал

Майские праздники традиционно ассоциируются с шашлыками на свежем воздухе, но в 2025 году на территории Татарстана особое внимание следует уделить правилам пожарной безопасности. Введенные постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан с 14 апреля по 11 мая ограничения могут повлиять на планы отдыхающих. Но где же всё-таки можно жаришь шалык - в материале PROKAZAN.

Что запрещено?

Согласно постановлению, на территории республики в этот период введен особый противопожарный режим, который предусматривает строгие меры наказания за несоблюдение требований пожарной безопасности.

«Особый противопожарный режим вводится в связи с весенним повышением риска лесных пожаров. Наши действия направлены на предотвращение бедствий, связанных с человеческой неосторожностью», — отметил представитель Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в беседе с нашим корреспондентом.

Авторт фото: Про город

Основное ограничение касается разведения костров, сжигания отходов и использования открытого огня для приготовления пищи в мангалах и других жаровнях в местах, подверженных угрозе лесных пожаров и природных катастроф. Примечательно, что запрет распространяется на территории садоводческих и огороднических товариществ, а также на объекты, граничащие с лесными массивами.

«Многие не осознают, что даже небольшой костер может привести к серьезным последствиям, особенно в условиях сухой травы и ветреной погоды. Мы должны помнить о том, что леса — это не только экосистема, но и защита от катастрофических последствий изменений климата», — пояснил эколог Алексей Иванченков.

Как избежать штрафов и где можно жарить шашлыки?

Не все места в Татарстане подвержены этим ограничениям. К примеру, можно жарить шашлыки в специально отведенных местах, таких как Набережная озера Нижний Кабан, база отдыха «Михайловская усадьба» или загородные комплексы, где есть специально оборудованные площадки.

Авторт фото: Про город

Редакция PROKAZAN решила узнать в МЧС по РТ где же можно легально пожарить шашлыки.

«Жарить шашлыки можно на объектах общепита: ресторанах, кафе, барах», - поведал Андрей Родыгин.

Для того чтобы не попасть под штраф, важно следить за местоположением костра или мангала. Если вы решите приготовить шашлыки в лесной зоне, следите за тем, чтобы мангал располагался не под кронами деревьев и был на специально оборудованной площадке с противопожарной полосой. После использования обязательно засыпьте угли землей или залейте водой.

«Разведение открытого огня и приготовление шашлыков разрешены, несмотря на распространяемые в социальных сетях ложные сведения. Запрета на жарку шашлыков на дачных и приусадебных территориях не существует», — рассказали в МЧС по РФ.

Какие штрафы грозят нарушителям?

Штрафы за нарушение пожарной безопасности в период ОПР могут достигать значительных сумм:

  • для граждан — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей;
  • для должностных лиц — от 30 тыс. до 60 тыс. рублей;
  • для предпринимателей — от 60 тыс. до 80 тыс. рублей;
  • для юридических лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей.

Запрещается также использование пиротехнических изделий в тех же зонах, что может повлиять на массовые мероприятия и праздничные активности.

Авторт фото: Про город

Что делать, чтобы избежать проблем?

Перед тем как отправиться на природу с мангалом, обязательно уточните, находится ли выбранное вами место в зоне запрета. И, конечно, всегда соблюдайте требования пожарной безопасности: тщательно убирайте место отдыха, не разводите огонь на траве и следите за тем, чтобы костер был полностью потушен.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Мэр Нижнекамска Муллин может покинуть пост

Не у нас

13 часов назад

В Апастовском районе в ДТП погибли 4 человека

обработка от клопов зеленоград

Новости Татарстана

23 часа назад

БО: главы 6 районов РТ уходят в отставку

Интересное в Казани

2 дня назад

Когда трагедия сталкивается с деловыми стандартами: основатель ритуальной компании поделился мнением о ценах на похороны в Казани

квифф стрижка мужская в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

В Мензелинском районе произошло смертельное ДТП

Интересное в Казани

день назад

Наши персональные антидепрессанты: гастрономическая исповедь редакции ProKazan, которая заставит вас бежать в магазин

Новости Казани

день назад

Стали известны подробности о ДТП с квадроциклом под Казанью, где погиб ребенок

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане в результате аварии погибли 4 человека: задержан водитель грузовика
Лонгриды
17 минут назад

Штрафы за шашлыки: как избежать проблем с пожарной безопасностью в майские праздники

Майские праздники традиционно ассоциируются с ш...

Новости Казани

52 минуты назад

На Привокзальной в Казани из окна викинули кота и собаку

Новости Казани

час назад

Фетисов заявил, что он не может назвать фаворита в матче «Ак Барс» — «Динамо»

Новости Казани

час назад

Фетисов прокомментировал возможный исход матча казанского «Ак Барса» с «Динамо»

Новости Казани

3 часа назад

Игрок Угочукву Иву: «Рубин» может бороться за медали в РПЛ и победу в Кубке РФ
В Елабужском районе водитель Лады погиб после с...
Новости Татарстана
2 часа назад

В Елабужском районе водитель Лады погиб после столкновения с грузовиком

Новости Казани

4 часа назад

Житель Казани заплатит за торговлю зараженным мясом 500 тысяч рублей

Не у нас

4 часа назад

В России ученые начали создавать цифровых двойников для врачей и инженеров

Не у нас

4 часа назад

Ученые объяснили причину сильной тряски Земли в течение 9 дней
Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные под...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные подрядчики и материалы для строительства в Казани