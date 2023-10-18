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Из-за урагана люди оказались в больнице: что известно о минувшем шторме в Казани

Из-за урагана люди не смогли вернуться домой
Из-за урагана люди оказались в больнице: что известно о минувшем шторме в Казани

kzn.ru

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Во вторник, 17 октября, Татарстан накрыл сильный ветер, разбушевавшаяся стихия сваливала деревья, крыши с различных объектов. В этот день по республике порывы ветра доходили до 28 м/с.

Во время урагана не обошлось и без пострадавших. Ветер поломал деревья в казанском парке. И одно из них упало на 29-летнего мужчину. Как сообщают в региональном управлении МЧС, мужчина с открытым переломом ноги был доставлен в городскую больницу.

Автор фото: Казань с огоньком

«У школ сносило крыши»

За сутки в экстренные службы Татарстана поступило 43 обращения о падении деревьев, 23 из них были в Казани. Падающие деревья повредили припаркованные машины. В Сокурах и вовсе упал светофор с дорожным знаком. В Казани упавшие деревья мешали работе общественного транспорта. Одно из них упало на автобус №47. Пассажиров в автобусе не было. Сотрудники автотранспортного предприятия не пострадали.

Автор фото: Казань с огоньком

Еще одно дерево упало на дорогу и перегородило движение маршруту №88 рядом с Кульсеитово. Из-за дерева автобус не доехал до конечной остановки.

Бушующий ветер сорвал и профнастил с крыши аквапарка «Барионикс» и уронил на припаркованные авто. Из-за этого водители не могли выехать, так как вес конструкций не позволял спокойно выбраться. Благо пострадали только машины.

Автор фото: Казань с огоньком

Неустойчивая крыша, оказалась и у гимназии №174 и административного здания на улице Родины, 24. Кроме того, была повреждена крыша Национального музея на площади 60 кв м. Шторм не пощадил и пристань в Зеленодольске. Бушующие волны переворачивали лодки. Кадры напоминали фильмы об апокалипсисе.

Отметим, что городские службы уже устранили все последствия сильного ветра. Штормовое предупреждение объявлено и сегодня, 18 октября. Мэрия Казани призывает жителей города не покидать дома без острой необходимости.

«Сильный ветер продолжает бушевать. Просим горожан не выходить без надобности на улицу, не парковаться возле крупных деревьев, не оставлять детей без присмотра и как можно дальше обходить непрочные навесы», — выпустила заявление мэрия Казани.

Самолет из Стамбула был вынужден приземлиться в подмосковном Жуковском

Автор фото: PROKAZAN

Сильный ветер стал препятствием для посадки самолета рейса Стамбул — Казань авиакомпании Pegasus. Самолет сделал несколько кругов над Казанью, но пилот решил не рисковать и идти на запасной аэропорт — в подмосковный Жуковский.

Остальные рейсы хоть и с задержками, но сели в Казани. Также аэропорт Казани принял рейс, который должен был сесть в Нижнем Новгороде, но из-за погодных условий не смог это сделать.

Сильный ветер не уходит из Татарстана

Автор фото: Мэрия Казани

18 октября в республике будет наблюдаться усиленный ветер. Местами порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Также ожидаются осадки в виде дождя со снегом. Температура воздуха не превысит плюс 6 градусов.

19 октября в Татарстане также ожидаются дожди. Температура воздуха днём не превысит +8 градусов. 20 октября температура воздуха днём дойдёт до +7 градусов. День обещает быть солнечным и без осадков. Минусовая температура установится в республике только 9 ноября, следует из предварительного прогноза ГисМетео.

Июльская трагедия в Марий Эл

В этом году самая страшная стихия сразу для двух республик Марий Эл и Татарстана разыгралась в конце июля. Тогда от урагана пострадало 47 человек, 7 были госпитализированы, 3 были в тяжелом состоянии.

Наибольшие количество жителей республики пострадало на озере Яльчик в Марий Эл. Там получили травмы различной тяжести 21 человек и погибли 8 человек, среди которых 3 детей. Тогда порывы ветра достигали 25 м в секунду.

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