В Татарстане в августе запустят туристическую нейросеть

В Казани нейросети могут заменить туристических гидов — по крайней мере в ближайшее время появится гид, который будет выстраивать туристический маршрут исходя из запросов пользователей. Поможет ли это привлечь новых туристов в столицу Татарстана и чем опасны подобные технологии — разбирался корреспондент PROKAZAN.

Чат расскажет — куда отправиться туристу

В Татарстане существует портал под названием Day by Day, созданный Институтом развития городов Татарстана. Веб-сайт предлагает уникальные карточки и выстроенные маршруты по интересным местам и достопримечательностям в республики.

Юрий Юрченко, руководитель проектов образовательного портала GeekBrains совместно со студентами создал отдельный мессенджер на туристическом сайте. По словам Евгения, идеальным вариантом для внедрения мессенджера стал чат GPT, который способен сгенерировать связные ответы на текстовые запросы и выдавать маршрут в удобном для пользователя формате. Проект начал разрабатываться в июле, а запустится уже в августе.

Евгений Юрченко рассказал, как именно работает нейрогид:

«Представим, что пользователь пишет запрос в чат: “Где отдохнуть с палатками в это воскресенье”. В это время нейронная сеть начинает проверять открытые точки и подходящий транспорт, которые могут понадобиться для путешествия», — поделился Евгений.

Евгений Юрченко / Фото: Виктория Козырева, PROKAZAN

По словам разработчика, мессенджер в дружественной форме задает уточняющие вопросы и в конечном итоге выстраивает подходящий маршрут.

На данном этапе туристические гиды вряд ли останутся без работы, все-таки чат имеет достаточно ограниченный функционал и выстраивает только маршрут. Но то, что в туриндустрию все больше приходит цифровизация — бесспорно. Поэтому вопрос конкуренции гидов и цифровых помощников не стоит сбрасывать со счетов.

О перспективе и опасности искусственного интеллекта

Проект туристического гида был презентован на форуме «НейроКазань», прошедшей в начале августа. Сам форум организован платформой Geekbrains в партнерстве с Институтом развития городов РТ.

Главной целью мероприятия стало применение искусственного интеллекта в развитии городов, бизнеса, маркетинга и личной жизни. На форуме выступили 8 ведущих отечественных экспертов в сфере искусственного интеллекта и нейротехнологий, которые рассказали о трендах в развитии искусственного интеллекта, а также поделились своим видением того, как он будет развиваться в будущем.

Игорь Бондарь / Фото: Виктория Козырева, PROKAZAN

Игорь Бондарь, разработчик образовательных программ, которые помогают людям освоить навык использования нейросетей в повседневной жизни рассказал PROKAZAN, что многое будет зависеть от искусственного интеллекта:

«Уже через год человечество будет наблюдать значительный рост в области нейросетей: они будет управлять домом и делать автоматические закупки исходя из содержимого вашего холодильника, а также регулировать трафик, транспорт и производить автоматические поливы в городе», — поделился Игорь.

Подытожил спикер тем, что это далеко не весь список того, что нас ждет в будущем. Некоторые люди пока что не понимают и пугаются такой перспективы. Но как только пройдет первая волна недопониманий, люди смогут внедрить искусственный интеллект в свой быт.

Данила Медведев / Фото: Виктория Козырева, PROKAZAN

Данила Медведев, прикладной футуролог, считает что дальнейший рост искусственного интеллекта может сыграть с человеком злую шутку:

«В мире всегда было так: более разумное существо “съедает” особь глупее. Такие истории мы часто наблюдали в таких фильмах, как “Матрица” или “Терминатор” эти истории могут стать реальностью, благодаря изобретениям человечества, в которые корпорации вкладывают значительные суммы», —— рассказал спикер форума.

Футуролог также отметил, что с течением времени, человек будет отдавать больше полномочий искусственному разуму, что в конечном итоге может привести к непредсказуемости и сбоям, которые невозможно будет контролировать в дальнейшем.

Фото: Виктория Козырева, PROKAZAN