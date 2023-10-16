Обливателям бомжа грозит до 15 лет: стали известны подробности смерти бездомного

В Казани на выходных похоронили бомжа, которого перед смертью обливали водой жители многоквартирного дома на Чуйкова, 53. Его похороны организовала жительница того же дома. В причинах и последствиях, а также в историях незащищенных слоев населения разбирался PROKAZAN.

Сначала бездомного облили водой, а после обнаружили его тело рядом с верёвкой

9 октября на всю Казань прогремела жуткая история о смерти бездомного. Этот день в Казани выдался довольно холодным и 70-летний бомж Виталий зашёл в подъезд на Чуйкова, 53 погреться. Вот только это не понравилось местным жителям. Трое мужчин вышли в подъезд и стали обливать бедолагу водой.

В этот же день бездомный умер в подъезде.

Автор фото: stylishbag.ru

По версии местных жителей — бомж

«Это человек, который постоянно гадил. Это был бомж. Его выгнали из дома родные. Местные жители его выгоняли», — рассказал житель дома № 53 на Чуйкова Реван.

Родственники от него отказались

За год дед Виталий посетил 3 приюта, от него отказались родные и он скитался и выживал, как мог. Ни в одном приюте он не смог прижиться.

От холода и ветра он спасался в подъездах, укрывался под лестницами и никого не обижал. В тот роковой день, Виталий также решил согреться от холода, сильного ветра и дождя со снегом в подъезде дома №53 на Чуйкова. Но трое местных жителей посчитали, что деду тут не место и стали его прогонять. После бесчетных попыток, мужчины взяли ведро с водой и стали обливать деда, снимая всё это на камеру.

На кадрах слышно, как Виталий просит его не трогать, но любая просьба отстать от него вызывала у обидчиков ещё больше агрессии. После того, как под лестницей было найдено тело мертвого мужчины, жители стали оправдывать свои действия тем, что просто хотели помыть бездомного. Мол, от него исходил неприятный запах.

Обидчикам может грозить до 15 лет лишения свободы

После смерти бездомного, в социальных сетях появилась информация, что Следственный комитет будет проводить проверку по факту смерти бездомного. Но на момент публикации дозвониться до пресс-службы СК не удалось.

Редакция PROKAZAN решила узнать у юристов, что может грозить тем мужчинам, которые облили бездомного.

«Если следствие установит, что причиной или поводом смерти бездомного стал именно этот поступок граждан, то им может грозить до 15 лет лишения свободы и содержание в колонии строгого режима. Так как все действия совершались группой лиц», — рассказал юрист Шамиль Курамшин.

Приюты для бездомных людей

В Казани работает 7 приютов для бездомных людей. Куда каждый может прийти и бесплатно получить одежду, еду, ночлег и работу. Одно из таких мест — «Приют человека».

Автор видео: Приют человека

«Мы помогаем абсолютно всем, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации. Но, к сожалению, не каждый принимает эту помощь. Сложно сказать почему Виталий не смог остаться в трёх приютах. У нас его не было. Возможно, он не смог ужиться с правилами, которые там есть», — сообщает специалист «Приюта для человека».

Отметим, что в приютах для бездомных существуют свои правила. К примеру, там полностью запрещён алкоголь и другие запрещенные вещесства. Также все обязаны работать, при этом без оплаты. А те, кто не могут трудиться по состоянию здоровья, они могут делать альтернативные задания.

«Так происходит, что некоторым таким людям быть бездомным выгодно. Добрые люди им дают деньги, еду. И бездомных это устраивает. Им не надо трудиться, ведь над ними кто-то да сжалится. А в приютах надо работать, зарабатывать на жизнь», — рассказывают в приюте.

При этом, на практике «Приюта для человека» есть даже случаи, когда бездомные не только перестают бродяжничать и начинают работать, но и открывают собственное дело.