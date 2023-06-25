В Казани на Дне молодежи выступила Мари Краймбрери

В Казани прошло масштабное празднование Дня Молодёжи. Более 12 часов продолжались различные активности в парке «Урам», который стал главной площадкой праздника.

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей Казани с Днем молодежи.

«В этот праздничный день желаю вам прекрасного летнего настроения, мечтайте, покоряйте новые вершины, ставьте высокие цели и добивайтесь их!» — говорит Комаров.

Также ребят поздравил и министр по делам молодёжи Татарстана Ринат Садыков.

«Молодёжь Республики Татарстан всегда была и остаётся самой активной, позитивной, разной и очень креативной. Мы — Министерство по делам молодёжи, всегда готовы к вашим инициативам, вашим проектам и к вашим идеям. Приходите, мы вас обязательно поддержим!» — отметил министр.

С самого утра жителей и гостей города ждали различные интерактивные площадки в экстрим-парке «Урам».

В пространстве под мостом Миллениум расположилась дрифт-зона. На ней презентовали нестандартные авто с различной «начинкой», DJ включали весёлую, молодёжь фотографировалась с выставочными экспонатами. Параллельно проходило показательное выступление от детского мотоклуба Bike kids.

Автор фото: Алмакаева Алина

Также на площадке проходили различные конкурсы и соревнования по ВМХ-фристайлу и самокатному спорту.

Все желающие могли принять участие в трёх категориях: любители (АМ), профессионалы (PRO) и общий зачет.

Ребята показывали свои навыки и умело поражали публику трюками.

«Я катаюсь на самокате 8 лет. За это время изучил большое количество тонкостей и деталей в этом виде спорта. С виду самокат — это что-то простое, да так оно и есть, если дело не касается трюков. Тут достойные конкурсанты, с которыми можно посоперничать и чему-то от них научиться. А вообще я очень рад, что у нас в городе создали подобную площадку, ведь это открывает большие возможности молодому поколению», — рассказал участник конкурса Максим.

«Мне не страшно делать какие-то трюки и финты, я этим живу и для меня это больше чем хобби. Мама переживает, говорит, что шею могу свернуть. Но я не из трусливых и продолжаю учится», — делится своим мнением Эльмир, юный участник конкурсной программы.

Фото: Алина Алмакаева

Нельзя было пройти мимо и соревнований по футболу. Там разворачивалась нешуточная борьба.

«Пусть Суперкубок УЕФА перенесли в Афины, мы всё равно лучше», — гордо заявляет Эмиль, участник соревнований.

В этот день каждый мог найти себе занятие по душе. Не обделили и фанатов корейской музыки.

Если для кого-то слова «Чон Чонгук, Кан Даниель, Джей-Хоуп, Чимин, Ви» звучат как проклятье, то для пришедших на этот фестиваль — это самые настоящие кумиры.

Для любителей Южной Кореи организовали отдельный уголок с мастер-классами по созданию воздушных змеев, были соревнования по танцам, а также проверяли и улучшали знания корейского языка.

«Здорово, что поддерживается корейская культура. Она набирает всё большие и большие обороты среди молодёжи всего миро. Очень приятно, что фанатов кей-поп не обделяют, а поддерживают», — говорит участница конкурсов.

«Кей-поп моя страсть. И как здорово прийти на фестиваль, где есть твои единомышленники, с которыми ты можешь подружиться», — отмечает Амалия.

Концертная программа пришлась по вкусу не всем. Первой на сцену вышла группа Lovanda. Как оказалось, большая часть гостей и не знала подобных исполнителей.

Автор фото:zharamag.com

«Честно, я очень не поняла зачем нужен был этот артист, его никто не знает. Песни очень сильно на любителя, но тут уже на вкус и цвет. Люди просто разворачиваются и уходят от сцены. Было впечатление, что их позвали для того, чтобы раскрутить и пропиарить», — говорит недовольный гость мероприятия.

Возможно, что зрители просто не были готовы слушать начинающих музыкантов. Но всё исправило выступление Мари Краймбрери.

Автор фото:mk.ru

Несмотря на то, что артистка задержала своё выступление на 30 минут, зрители не расстроились. Так как их «подогревом» занимался DJ, который заряжал публику.

Мари Краймбрери поразила всех своим ярким выходом.

«Это настоящий артист, она общается со своей публикой, готовит интересные выступления. Я в восторге», — говорит зрительница.

Начало каждой песни сопровождалось мотивирующим лирическим отступлением. Девушка открыто рассказывала о себе, своём творческом пути.

«Для меня — это первый концерт, где я чувствовала такое семейное тепло от певицы. Я не знала треки Мари, но при этом чувствовала себя безумно комфортно. А от её мотивационных фраз, захотела верить в себя ещё больше. Могу сказать точно, мой плейлист пополнился новыми любимыми треками», — рассказала Рената, гостья мероприятия.

Каждая песня Мари Крайбрери сопровождалась овациями. В унисон пели даже представители сильного пола. Видео можно увидеть в нашем тг-канале.

В конце выступления артистка дала напутственные слова и поздравила всех пришедших с Днём Молодёжи

Стоит отметить, что в этом году на празднование выделили 4 млн рублей. В 2022 году бюджет главного дня для всей молодежи был больше почти в 8 раз.