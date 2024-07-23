«Громкое название и не менее громкие скандалы»: как живётся в одном из казанских ЖК

ЖК «Голливуд», который относится к домам комфорт класса всё чаще стал попадать в центр скандалов. То там психически нездоровые люди набрасываются на прохожих, то крысы атакую, теперь ещё и кипяток с парковки залил авто. Редакция PROKAZAN решила разобраться, как же людям там живётся на самом деле.



Машину затопило кипятком



Несколько дней назад на парковке под домом прорвало трубу с горячей водой. Почти всю ночь кипяток заливал машины. Особенно досталось той, которая стояла прямо под точкой прорыва.



В этом ЖК парковочное место стоит 450 тысяч рублей, а квартиры идут от 8 млн рублей. За эти деньги люди хотят обезопасить свои машины, но в итоге оказывается, что на улице было бы гораздо спокойнее.



ЧП произошло во втором корпусе. Водителю пришлось забираться в машину через багажник, чтобы отогнать ее от потока кипятка. Для этого ему пришлось самому пробить окно. Собственник уже оценил ущерб в 50 тысяч рублей.



«У нас постоянно топит парковку. В УК пишем жалобы, но реакция от них не поступает. И вот в день, когда кипяток залили чью-то машину, утром также капала вода, а к ночи всё залило. Это показывает всю работу Миллениума и отношение к жителям. Весь перерасход на всех раскидают потом», — сообщает местная жительница Феруза.





«Мы решим этот вопрос с расчётным центром, но не в этом месяце», — сказал глава УК «Миллениум» Ирек Римович корреспонденту PROKAZAN.

Из-за прорыва трубы в доме на несколько дней попросту без предупреждения на несколько дней отключили горячую воду. После инцидента у жителей возник вполне логичный вопрос: «Кто будет платить за воду, которая утекла?».В управляющей компании дать точный ответ на этот вопрос так и не смогли.

По всей видимости, жителям стоит ждать баснословные квитанции.



Корреспондент нашего издания также проживает в этом доме. И говорит, что это далеко не единственная проблема в ЖК.



Кругом одни крысы



Помимо постоянных прорывов труб на парковке, в ЖК периодически видят крыс.

«Мы писали про крыс управляющей компании, но никакого эффекта не принесло. Вывезут один раз помойку, а потом снова неделями лежит мусор, конечно, там крысы заведутся», — возмущённо сообщает корреспонденту PROKAZAN Алексей.

Крысы в ЖК появляются из-за постоянного мусора около домов. Так как контейнеров не хватает, местным жителям приходится сбрасывать всё на землю. На просьбы поставить дополнительные места для отходов УК всегда отвечает одним текстом.

«УК подала заявку на подвоз контейнера, мы находимся в очереди», — сообщают в УК.

«От охраны одно только слово»



ЖК Голливуд имеет свой закрыты и охраняемый двор. В УК уверяют, что территория полностью охраняется и попасть туда просто так нельзя. Также ЖК позиционирует себя как двор, где полностью нет машин. Но на деле оказывается, что это всё пустые обещания, за которые людям приходится платить. При этом охрана ещё и спит на рабочем месте.

«Во двор дома может попасть кто угодно без ключа. Здесь сделаны сквозные магазины и каждый через них может просто так сюда попасть. Во дворе у нас могут ставить машины только инвалиды. Но чаще всего тут паркуются люди с крутыми номерами или машинами, которые, скорее всего или договорились с охраной, или оформили место на родственников. Но дворе гуляют дети, а эти люди за рулём просто гоняют по территории», — сообщает Феруза.

Но проблема с охраной есть и в другом. В чате дома появилось видео с сообщением, в котором говорится, что охранник просто перепил, уснул и не открывал ворота для автомобилистов.

«У меня в очередной раз встаёт вопрос за что мы собственно платим и зачем охрана нужна. У меня есть ровно три аргумента в пользу полного отказа от неё. К нам ночью спокойно перелезают через ворота, у нас могут спокойно вырвать входную дверь как случилось в 3 корпусе, на что охрана сказала, мол там нет камер, и мы не обязаны следить за этим. На территорию нашего ЖК можно совершенно спокойно пройти через магазин. На нашу парковку может заехать абсолютно любой человек, ну прям вот абсолютно. В следствии у нас возникают конфликты из-за того, что «левые» люди занимают чужие купленные парковочные места», — негодует жительница этого дома Аделия.

Местные жители уже устали бороться с УК. А особенно с тем, что недочёты в работе просто не устраняются.