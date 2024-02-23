Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Нынешняя зима в Татарстане выдалась рекордной по числу выпавших осадков. Так, с улиц Казани вывезли уже более миллиона тонн снега и ведь зима еще не завершилась. При этом, возникает вопрос, что произойдет весной, когда снег растает? Будет ли сильное половодье или его удастся избежать? Об этом корреспондент PROKAZAN пообщалась с экспертами КФУ, кандидатом наук, доцентом кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимуром Аухадеевым и доктором наук, профессором, завкафедрой природообустройства и водопользования КФУ Нафисой Мингазовой.

«Здорово, что снега выпало очень много»

По словам Аухадеева, январь оказался едва ли не самым снежным за долгие годы, в феврале уже выпала месячная норма. При этом, не исключено, что до конца февраля вновь пойдет снег. По мнению специалистов, обилие осадков этой зимой имеет и свои положительные стороны.

«Это очень здорово, что снега выпало очень много. Потому что прошлый год был очень засушливый и было много проблем с высыханием рек, с падением уровня воды в крупных и малых реках», - говорит доктор наук, профессор, завкафедрой природообустройства и водопользования КФУ Нафиса Мингазова.

Фото: PROKAZAN.

Такой высокий снежный покров, конечно, грозит обернуться наводнением весной. Впрочем, по словам эксперта, его может и не быть.

«Как правило, если снега много, бывает и высокое половодье. Вместе с тем, это зависит от целого ряда факторов. Например, будет наводнение или нет, определяется в том числе и тем, насколько за зиму промерзла почва. Если она не сильно промерзла, то она будет принимать в себя определенное количество воды. Таким образом, половодье может быть высоким, а может быть и средним», - рассказала Мингазова.

Кто в зоне риска из-за половодья

Однако, поскольку снега выпало очень много, вероятность высокого половодья этой весной все же очень большая, отмечает профессор. Так, например, в 2011 году, который в Татарстане был одним из самых снежных за последние 15 лет, весной тоже был высокий уровень воды. Подобную картину можно было наблюдать еще и в 2020 году.

Этой весной местами в Татарстане, скорее всего, будут затопления. Им подвержены прежде всего те участки, где застроена пойма.

Фото: kp.ru.

«Пойма, как правило, принимает в себя воды половодья. Поэтому, там, где она застроена, будут затопления», - говорит Мингазова. – «В Казани таких участков очень много. Например, у нас застроена пойма на Киндерке и Ноксе. Таким образом, чтобы было меньше проблем с половодьем, не надо застраивать пойменные земли. Сейчас у нас очень большая проблема на Киндерке. Мало того, что она и так со всех сторон застроена, на ней планируется возвести еще 400 тысяч домов. И если это все будет осуществлено, там прогнозируется зона затопления».

В Набережных Челнах весной при таянии снега могут пострадать территории, расположенные на низких берегах Мелекески. Половодье, как правило, начинается в конце марта – начале апреля. При этом, также все зависит и от погоды, так что сроки могут быть скорректированы, но пока об этом говорить преждевременно. спрогнозировать развитие ситуации можно только ближе к тому периоду, поскольку оно во многом зависит от погоды.

Когда в Татарстане растает снег

Еще один главный вопрос, а когда в Татарстане растает весь снег? По словам Тимура Аухадеева нынешней весной, это может произойти позже обычного.

Фото: kp.ru.

«В норме снежный покров сходит в первой декаде апреля. Но в особо снежные годы он исчезал на 2 недели позже. Конечно, по этому факту еще нельзя спрогнозировать, что так будет и в этот раз. Но, во всяком случае, в 2011 году и в 1966 году, когда зимой выпадало больше всего осадков, снег сходил на 2 недели позже», - говорит Аухадеев.

Что же касается того, какая будет погода в марте, пока у метеорологов по этому вопросу еще нет точного прогноза. Впрочем, ждать повторения 2020 года, когда весь снег сошел к середине марта не приходится.