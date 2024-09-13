Голубые озера: обновленный туризм и новые правила
PROKAZAN
В Татарстане благоустроили территории Голубых озёр. Редакция PROKAZAN побывала на экскурсия по обновленному пространству. Какие новые активности появились для туристов? Что больше нельзя делать на охраняемой территории? Об этом и не только в нашем материале.
Что изменилось в «жемчужине Казани»?
На территории Голубых озер был снят деревянный забор, демонтированы старые кабинки для переодевания, а также спуски к воде. В результате некоторые из этих спусков были преобразованы в смотровые площадки и пирсы.
Автор фото: Альбина Шафеева
Сейчас продолжается установка информационных стендов и указателей. На благоустройство всей территории было потрачено 397 млн руб. Завершение всех работ запланировано до октября 2024 года.
«Мы учитывали различные факторы: рекреационные возможности, большой интерес со стороны туристов, ожидания посетителей относительно комфорта на территории и необходимость охраны природы», — рассказала руководитель Дирекции по природным территориям Института развития городов РТ Оксана Саргина корреспонденту PROKAZAN.
Саргина отметила, что стояла задача — сохранить озера, обеспечив при этом комфортный и доступный для людей отдых.
«Мы создали информационный центр, где будет сидеть администратор, раздавать гостям информационные карты Голубых озер, чтобы люди знали, какие есть возможности отдыха на территории, что можно увидеть и чего делать нельзя. Бывшие зоны парковки превратились в экоточки, где есть эколектории. Это пространства, которые доступны для каждого с целью проведения мероприятий», — добавила Оксана Саргина.
Автор фото: Альбина Шафеева
Как обстоят дела с новыми парковками?
Одним из важных изменение стало создание эковорот — они разделяют пешеходов и автомобилистов перед входом в заказник. Это решение помогло минимизировать проблемы с несанкционированным заездом на территорию.
«То, что было с территорией и в каком состоянии она находилась – это была плачевная ситуация. Раньше машины парковали где придется, заезжали на территории. Сейчас это организованное пространство», — отмечает Саргина.
Автор фото: Альбина Шафеева
Установлено три парковки на 127 мест для автомобилей и 5 для автобусов.
«Стоимость парковки для легковых автомобилей - 100 рублей за час и 150 для туристических больших автобусов», — поделилась с корреспондентом PROKAZAN коммерческий директор Дирекции парков и скверов Казани Наиля Мелихова.
Что нужно знать об озерах?
В XIX веке на реке Казанке, в районе Большого Голубого озера, функционировал каскад мукомольных мельниц, принадлежавших казанскому купцу Степану Суслову. Он занимался переработкой пшеницы, поступавшей из низовьев Волги, в высококачественную муку.
«Мука этих озер очень ценилась не только среди местных крестьян. На территории Голубых озер даже сейчас можно заметить остатки конструкций этих мельниц», — рассказал редакции PROKAZAN заместитель директора по научной работе Института проблем экологии Дмитрий Иванов.
Автор фото: Альбина Шафеева
Низкая температура воды в озерах не позволяет рыбе там обитать. Зато это единственное место в Татарстане, где встречается редкий краснокнижный червь — молочно-белая планария, существовавшая еще во времена динозавров.
«Среди обитателей озер можно часто встретить грызунов, в том числе рыжих полевок. Весной их численность может достигать полутора тысяч на один гектар, поэтому во время прогулок по берегам озер стоит быть осторожным», — рассказал Дмитрий Иванов.
Автор фото: Альбина Шафеева
Новые правила отдыха
Теперь в Малом Голубом, Большом Голубом и Проточном озерах купание разрешено только в специально оборудованных и безопасных местах — новых купелях.
Летнее время работы заказника для посетителей составит с 5:00 до 22:00, а зимой — с 8:00 до 18:00.
«Мы прошли летний период достаточно хорошо и ни одной жалобы от посетителей не поступило. Кроме того, граждане с пониманием отнеслись, что мы перенесли зоны купания в купели», — поделилились с корреспондентом PROKAZAN ГПУ «Природное лесничество».
Автор фото: Альбина Шафеева
На всей территории установлены камеры видеонаблюдения.
Архитекторы создали образовательную, спортивно-оздоровительную и интерактивную тропы.
На территории можно передвигаться только пешком, либо на велосипеде. Для этого есть точки велопроката.
Автор фото: Альбина Шафеева
Увидеть всю красоту Голубых озер и опробовать новые активности смогут все жители и гости Республики уже сейчас.
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