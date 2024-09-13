Голубые озера: обновленный туризм и новые правила

Туристам запретили купаться на Голубых озерах

В Татарстане благоустроили территории Голубых озёр. Редакция PROKAZAN побывала на экскурсия по обновленному пространству. Какие новые активности появились для туристов? Что больше нельзя делать на охраняемой территории? Об этом и не только в нашем материале.

Что изменилось в «жемчужине Казани»?

На территории Голубых озер был снят деревянный забор, демонтированы старые кабинки для переодевания, а также спуски к воде. В результате некоторые из этих спусков были преобразованы в смотровые площадки и пирсы.

Автор фото: Альбина Шафеева

Сейчас продолжается установка информационных стендов и указателей. На благоустройство всей территории было потрачено 397 млн руб. Завершение всех работ запланировано до октября 2024 года.

«Мы учитывали различные факторы: рекреационные возможности, большой интерес со стороны туристов, ожидания посетителей относительно комфорта на территории и необходимость охраны природы», — рассказала руководитель Дирекции по природным территориям Института развития городов РТ Оксана Саргина корреспонденту PROKAZAN.

Саргина отметила, что стояла задача — сохранить озера, обеспечив при этом комфортный и доступный для людей отдых.

«Мы создали информационный центр, где будет сидеть администратор, раздавать гостям информационные карты Голубых озер, чтобы люди знали, какие есть возможности отдыха на территории, что можно увидеть и чего делать нельзя. Бывшие зоны парковки превратились в экоточки, где есть эколектории. Это пространства, которые доступны для каждого с целью проведения мероприятий», — добавила Оксана Саргина.

Автор фото: Альбина Шафеева

Как обстоят дела с новыми парковками?

Одним из важных изменение стало создание эковорот — они разделяют пешеходов и автомобилистов перед входом в заказник. Это решение помогло минимизировать проблемы с несанкционированным заездом на территорию.

«То, что было с территорией и в каком состоянии она находилась – это была плачевная ситуация. Раньше машины парковали где придется, заезжали на территории. Сейчас это организованное пространство», — отмечает Саргина.

Автор фото: Альбина Шафеева

Установлено три парковки на 127 мест для автомобилей и 5 для автобусов.

«Стоимость парковки для легковых автомобилей - 100 рублей за час и 150 для туристических больших автобусов», — поделилась с корреспондентом PROKAZAN коммерческий директор Дирекции парков и скверов Казани Наиля Мелихова.

Что нужно знать об озерах?

В XIX веке на реке Казанке, в районе Большого Голубого озера, функционировал каскад мукомольных мельниц, принадлежавших казанскому купцу Степану Суслову. Он занимался переработкой пшеницы, поступавшей из низовьев Волги, в высококачественную муку.

«Мука этих озер очень ценилась не только среди местных крестьян. На территории Голубых озер даже сейчас можно заметить остатки конструкций этих мельниц», — рассказал редакции PROKAZAN заместитель директора по научной работе Института проблем экологии Дмитрий Иванов.

Автор фото: Альбина Шафеева

Низкая температура воды в озерах не позволяет рыбе там обитать. Зато это единственное место в Татарстане, где встречается редкий краснокнижный червь — молочно-белая планария, существовавшая еще во времена динозавров.

«Среди обитателей озер можно часто встретить грызунов, в том числе рыжих полевок. Весной их численность может достигать полутора тысяч на один гектар, поэтому во время прогулок по берегам озер стоит быть осторожным», — рассказал Дмитрий Иванов.

Автор фото: Альбина Шафеева

Новые правила отдыха

Теперь в Малом Голубом, Большом Голубом и Проточном озерах купание разрешено только в специально оборудованных и безопасных местах — новых купелях.

Летнее время работы заказника для посетителей составит с 5:00 до 22:00, а зимой — с 8:00 до 18:00.

«Мы прошли летний период достаточно хорошо и ни одной жалобы от посетителей не поступило. Кроме того, граждане с пониманием отнеслись, что мы перенесли зоны купания в купели», — поделилились с корреспондентом PROKAZAN ГПУ «Природное лесничество».

Автор фото: Альбина Шафеева

На всей территории установлены камеры видеонаблюдения.

Архитекторы создали образовательную, спортивно-оздоровительную и интерактивную тропы.

На территории можно передвигаться только пешком, либо на велосипеде. Для этого есть точки велопроката.

Автор фото: Альбина Шафеева

Увидеть всю красоту Голубых озер и опробовать новые активности смогут все жители и гости Республики уже сейчас.