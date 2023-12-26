В Казани состоялся предпоказ сериала «Сны Алисы»

В Казани прошёл предпоказ сериала «Сны Алисы». Главная героиня путешествует по страшным мирам во сне, а наяву живет в унылом темном городе с сугробами и ракетами. У Алисы есть дар, который ещё предстоит раскрыть. Но на её пути будет встречаться много сложностей. Благо, у девушкие есть лучшая подруга Вика, которая пробуждает в Алисе всё самое лучшее. Редакция PROKAZAN пообщалась с одной из главных актрис картины Василиной Юсковец. Она принимала участие в таких проектах, как «Ивановы-Ивановы» (18+), «Жизнь по вызову» (18+) и «ИП Пирогова» (16+).

— Вы сыграли в достаточно больших и совершенно разных проектах. Скажите пожалуйста, чем больше всего запомнился серил «Сны Алисы»?

— Для меня это была роль мечты. Во время работы надо другими проектами, больший акцент я делала на «Снах Алисы». Мои любимые жанры это драма и триллер. Всё остальное не так близко к сердцу. Говорят, что если что-то очень сильно захотеть, то оно обязательно придёт. И это выражение подходит под мою ситуацию с с этой ролью.

— В сериале вы сыграли роль Виктории, лучшей подруги Алисы, есть ли у вас что-то общее с героиней?

Автор фото: kinopoisk.ru

— Вика отражает мои как самые лучшие проявления, так и самые худшие. Она энергичная, упорная и вообще движущая сила Алисы. Но при этом я слабее чем Вика, если моя героиня не прогнётся под этот мир, то про меня такое сказать нельзя. Вике пришлось очень рано стать взрослой и на протяжении всего сериала зрители увидят, почему она такой стала и какие обстоятельства на это повлияли. Я же была тепличным ребёнком.

Сериал стал одним из самых ожидаемых триллеров этого года, его пилотная серия была показана на международных кинофестивалях: в 2021 году сериал попал в программу Каннского фестиваля сериалов Canneseries и программу COMPÉTITION INTERNATIONALE SÉRIES Международного кинофестиваля Женевы. В том же году «Сны Алисы» был включен в топ лучших проектов на Berlinale Series Market, как самый интересный сериал с наибольшим маркетинговым потенциалом, по версии отборочного комитета кинорынка.



Сериал вышел на PREMIER в начале декабря, для просмотра уже доступны 4 серии.

— В сериале поднимается важная тема буллинга. Была ли актуальна эта проблема для Вас в школе?

— Я была по обе стороны. Буллили меня и буллила я. Была девочка, которую сильно невзлюбила, относилась с призрением к ней, обзывала и вообще вела себя плохо по отношению к ней. Но подобное поведение было и в мою сторону. Три месяца я училась в деревенской школе. Приехав туда из города, у меня были более лучшие какие-то вещи, я была отличницей и отличалась от них. И из-за этого дети меня обижали, не общались со мной, с их стороны была как будто зависть и так они пыталисьм казаться лучше. С буллингом легче справляться, когда ты не один. В сериале как раз именно такая ситуация. Вика очень сильно защищает Алису, оберегает её и закрывает от всех сложных обстоятельств. Она для неё главная опора.

— На постерах написано «взгляни в лицо своим страхам». Чем нас будут пугать «Сны Алисы»?

Автор фото: kinopoisk.ru

— Это не стандартный ужастик, на вас никто не будет выпрыгивать, не будет зловещих монстров и вампиров. И даже кровь, которая там будет — это метафора. Это триллер, который заставляет задуматься. На мой взгляд, страхи — это травма каждого из героев и тут речь не о внешнем страхе, а о внутреннем, который мы подавляем в себе и не хотим с ним сталкиваться и бежим от него. Хотя нужно остановиться, развернуться и взглянуть страху в глаза, побороть его. И тогда наша жизнь заиграет новыми красками.

— Какой главный посыл у сериала на ваш взгляд?

— Тут я бы смотрела с точки зрения разных персонажей. Алиса должна принять свою собственную силу, перестать себя бояться. Если говорить про Вику, то ей нужно найти свой дом, вернуться к самой себе. И если обобщить, то сериал про любовь, а точнее её нехватку со стороны родителей, общества, в парах, семьях. Всё действо в сериале пропитано нелюбовью, ненавистью и одиночеством.

— Как вам работа с Евгением Никишовым и Валерием Федоровичем? Есть ли какие-то особенности?

— Мы мало с ними взаимодействовали. Они работают больше с режиссёрами, сценаристами, операторами. На площадках чаще всего не сидят. Но для меня это два гениальных человека, которые создали целую империю.

18+