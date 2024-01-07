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«Это праздник надежды на вечную жизнь»: как в Казани встретили Рождество

«Это праздник надежды на вечную жизнь»: как в Казани встретили Рождество

PROKAZAN

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В ночь с 6 на 7 января в храмах Казани прошло богослужение в честь празднования Рождества Христова. Центром притяжения всех верующих стал собор Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря. Редакция PROKAZAN подготовила отчёт с торжества.

6 января 23:30 в соборе началась служба, она шла порядка 1,5 часов. Несмотря на сильные морозы, на службу пришли сотни верующих от со всех уголков республики.

Автор фото: PROKAZAN

Возглавил Божественную литургию митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

«Рождество — это праздник надежды на вечную жизнь, надежды на спасение человека. Сегодня с таким свещенным трепетом мы приходим к младенцу Христу, просим у него благословение на год. Думаю, сегодня нет ни одного человека в нашем Отечестве, который бы не молился о мире, чтобы кровопролитие как можно скорее прекратилось. Это самая главная наша боль, самая большая и главная задача сегодня. Наша задача — вымолить у Бога прощение, окончание бед, — сказал митрополит Кирилл.

Каждый год собор украшают по-разному. В этом году там установили горки для детей, украсили ели, оформили традиционный рождественский вертеп.

Автор фото: PROKAZAN

Утром 7 января верующих татарстанцев поздравил глава республики Рустам Минниханов.

«Сегодня — в эпоху трудных испытаний всё это в полной мере востребовано в нашем обществе и находит отклик в сердцах граждан, вне зависимости от их национальности и вероисповедания», — заявил Минниханов.


Руководитель республики отметил, что этот праздник наполнен надеждой, стремлением верующих к духовному возрождению, милосердию, добру и справедливости.

К поздравлениям присоединился и мэр Казани Ильсур Метшин. Со своей стороны он пожелал всем здоровья.

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