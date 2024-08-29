«Это картина о людях»: в Казани презентовали сериал «Бедные смеются, богатые плачут»

В Казани прошёл фестиваль «Лето PREMIER». Огромный фестиваль собрал десятки людей, которые неравнодушны к отечественному кинематографу. Редакция PROKAZAN расскажет, как это было.

Удобные пуфы и море позитива

В конце августа десятки любознательных зрителей собрались на пирсе Кремлёвской набережной, чтобы посмотреть первые серии «Бедные смеются, богатые плачут». На мероприятие пришло столько людей, что даже яблоку негде было упасть. Помимо удобных и ярких пуфов, организаторы подготовили массу интерактивных развлечений для гостей мероприятия. В этот день не было скучно не кому. Развлечение себе могли найти как взрослые, так и дети.

Автор фото: Максим Сипачев

На фестивале продумали музыкальную программу, подготовили киноквиз и лекции «Почему все вдруг заговорили о 90-х?», «Одиночество в большом городе».

В этом году фестиваль проходит впервые и уже объехал 10 городов России.

«Сериал о людях и разных мирах»

Также на фестиваль приехать главные героини сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Ксения Григорьева, которая в сериале сыграла Гришу пообщалась с корреспондентом PROKAZAN.

Автор фото: Максим Сипачев

«Для меня это сериал о людях из разных социальных миров, людских пороках и, конечно, о дружбе и любви. Моя героиня Гриша очень похожа на меня, она такая же жизнерадостная, сумасбродная, наивная и верит в любовь. Но при этом она решительная», — рассказывает Ксения корреспонденту PROKAZAN.

Также актриса подчеркнула, что сериал не оставит зрителей равнодушным, так как там показаны сложности, с которыми сталкиваются как семья олигарха, так и их прислуга.

Также девушка подчеркнула, что сам сериал не оставит зрителей равнодушным, так как там показаны сложности, с которыми сталкиваются все. Но при этом там раскрываются трепетные и чувственные взаимоотношения между людьми, показано единство и любовь.

«Это яркая картина, где множество интриг, переплетений судеб, разных забавных и странных обстоятельств. Тут и высмеиваются пороки и показана искренняя любовь. Сюжет достаточно замысловатый, но при этом понятный, это картина для приятного вечера», — подчёркивает актриса.

Ещё одна восходящая звезда приехала на фестиваль в Казань - Мария Кротова. Актриса сыграла в сериале горничную по имени Мария. Девушка рассказывает, что с самого детства она была фанатом творчества Анны Снаткиной, и спустя время они вместе стояли на одной съёмочной площадке.

Автор фото: PROKAZAN

«Я поняла, что хочу стать актрисой, когда вместе с бабушкой смотрела сериал «Татьянин День» с Анной Снаткиной». И тогда я чётко представляла себя в кино, в разных ролях. Вот сейчас мы с ней сыграли в одном проекте», — говорит Мария.

О проекте рассказал и режиссёр сериала.

«История главных героев в исполнении Полины Денисовой и Миши Сотникова – это история Золушки и прекрасного принца, и нам хотелось для них особой магии, добавить элемент волшебства в их сюжетную линию. Но именно для романтических сцен. В моменты, когда они ругаются или случайно встречаются в доме, такой эффект мы не применяли. Мы использовали специальную оптику на крупных планах, которая определенным образом преломляет свет и картинка начинает мерцать, что добавляет волшебства, загадочности. Технически это было очень сложно, на построения такого кадра уходило много времени, но оно того стоило», — рассказала режиссёр проекта Анна Лобанова.

Казань – место притяжения творчества

За последнее время столица Татарстана стала местом принижения для фестивалей и творческих сообществ со всей страны. Помимо «Лето PREMIER» в Казани прошёл фестиваль «Территория MiXX» от Tele2.

На мероприятии также показывали культовые фильмы, сериалы, устраивали мастер-классы и проводили интерактивные площадки.

Казань с каждым годом становится всё более востребована и популярна среди организаторов подобных мероприятий.

16+