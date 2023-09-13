Элитная квартира в Турции и другие богатства: в чем подозревают экс-главу Приволжского СК в Казани

У экс- начальника СК по Приволжскому району нашли элитную недвижимость в Турции

В Следственном управлении по Татарстану заинтересовались происхождением элитной недвижимости у экс-начальника следственного отдела по Приволжскому району Казани Марселя Мустафина. Следствие считает, что на подобные приобретения у экс-начальника средств не хватило бы.

Также у подполковника, по версии следствия, были и другие дорогостоящие объекты недвижимости и автомобили. Они якобы были оформлены на родственников.

Автор фото: tnv.ru

Элитная недвижимость на берегу Средиземного моря

Элитная квартира, которую приписывают подполковнику, находится в ЖК «Ихлас Сити» в Алании. Ее площадь квартиры равна 65 квадратным метрам. На сегодняшний день квартира в этом доме с такой же квадратурой стоит 115 тысяч евро (11,6 млн рублей по курсу на 13 сентября 2023 года). По информации следствия, квартира экс-начальника была куплена в 2019 году и могла стоить около 8 млн рублей.

В доме есть абсолютно всё: тропические сады, открытый бассейн с видом на горы, водные горки, зона для отдыха, загара, барбекю, спортивный зал, территория для тенниса, сауна, хамам, баскетбольная площадка и даже поля для гольфа. Кроме того, зона ЖК полностью охраняется.

Но это ещё не предел роскоши. От дома до моря пешком можно дойти за 15 минут. Хотя Мустафин со своим автопарком навряд ли будет ходить пешком.

Редакции PROKAZAN удалось найти похожую квартиру в данном ЖК, выставленную на продажу.

«Ихлас Сити» находится в Каргыджаке. А именно там собраны лучшие виллы Алании.

«Все резиденции имеют высокое качество и отличную инфраструктуру, а виллы в Каргыджаке считаются лучшими во всей Алании. В новом комплексе вас ожидают дизайнерские апартаменты с чудесными видами на море и горы», — пишут на сайте риелторов.

Кто такой Мустафин и от куда у него столько денег



Марсель Мустафин — прошел путь от помощника руководителя арского СК до руководителя следственного отдела по Приволжском району Казани. Последнюю должность он занимал около 3 лет. В июле 2023-го его назначили следователем по особо важным делам в Зеленодольске. Но на этом посту Мустафин проработал всего 3 дня, после чего подал в отставку.

Мустафин был руководителем следственной группы в деле об печально известном ОП «Дальний». Напомним, в 2012 году на всю страну прогремело дело об изнасиловании подозреваемого в отделе полиции бутылкой из-под шампанского. Тогда сотрудники полиции изнасиловали бутылкой из-под шампанского 52-летнего мужчину. После чего он скончался. В ходе расследования было заведено 18 дел по 24 преступлениям.

Автор фото:gazeta.ru

В 2021 году Мустафин был награжден знаком «За верность закону 1-й степени». За 8 лет следователь заработал 11,2 миллиона рублей. По крайней мере на такую сумму он отчитался перед налоговиками. Таким образом, ежемесячный средний доход подполковника составлял 116 тысяч рублей. Явно недостаточно, чтобы позволить себе покупку и главное содержание элитной недвижимости в Турции.

Сейчас прокуратура Татарстана принимает решение, что сделать с имуществом семьи Мустафина. Вероятнее всего, если Мустафин не сможет доказать дополнительного подтверждённого дохода, то имущество у него будет изъято.

22 квартиры изъяли у замначальника ГИБДД по Воронежской области

Пока практика изъятия недвижимости и другой собственности у высокопоставленных силовиков не поставлена в России на широкую ногу, но прецеденты имеются. К примеру, у экс-замглавы ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина изъяли 22 квартиры, так как он не смог доказать откуда он получил доход для покупки дорогостоящей недвижимости.

Попался, правда, экс-гаишник на мелкой взятке и находился в сизо из-за нее. Во время процесса он настаивал, что его успешные пожилые родители смогли заработать на квартиры своим бизнесом.

В июле этого года районный суд Москвы арестовал на 2 месяца начальника центра хозобеспечения МВД по Татарстану Артема Мешкова. Ему вменяют взятку в 6,5 миллиона. Сейчас он находится под стражей, следствие ведется. Вполне вероятно, что и в его деле будет идти речь об изъятии недвижимости.