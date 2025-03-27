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Два экзамена вместо четырёх: как изменится ОГЭ в 2025 году и к чему это приведёт

Эксперты рассказали, как казанцы теперь будут сдавать ОГЭ
С 2025 года в трёх регионах России девятиклассн...

Минобрнаук РТ

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С 2025 года в трёх регионах России девятиклассники смогут получить аттестат, сдав всего два экзамена. Закон принят, эксперимент стартует весной. Зачем понадобилось менять устоявшуюся систему, кто попадёт под реформу и каким будет эффект – разберёмся в материале PROKAZAN.

Суть реформы: что изменилось?

В 27 марта Госдума утвердила закон об эксперименте по особому порядку проведения государственной итоговой аттестации для девятиклассников. Согласно документу, учащиеся, которые не планируют переходить в 10 класс, смогут ограничиться сдачей двух экзаменов — по русскому языку и математике. Этого будет достаточно для получения аттестата и поступления в колледж или техникум.

Школьники, выбирающие продолжение обучения в школе, по-прежнему будут сдавать четыре предмета — два обязательных и два по выбору.

Автор фото: Минобрнаук РТ

Почему участвуют только три региона?

Первоначально законопроект предполагал участие 12 субъектов. Однако правительство РФ разработало чёткие критерии готовности регионов — и многие им не соответствовали. Поэтому в финальной редакции остались только три: Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Именно в них уже создана необходимая инфраструктура и налажен контроль качества профессионального образования.

«Это будет репрезентативно. Мы сможем объективно оценить, насколько новая модель эффективна, и стоит ли внедрять её в масштабах страны», - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что остальные девять регионов, не попавшие в пилот, продолжат подготовку и станут частью рабочей группы по мониторингу реформы.

Обоснование: зачем вообще менять ОГЭ?

Главная причина — потребность в кадровом повороте. Современная школа, ориентированная преимущественно на подготовку к ЕГЭ и поступлению в вузы, недостаточно учитывает интересы учеников, не планирующих высшее образование. По мнению Минпросвещения, это приводит к демотивации, формальному обучению и перегрузке школьников.

Автор фото: Минобрнаук РТ

Эксперимент решает сразу несколько задач:

  • Профилирование школьников: мотивированные на вуз ученики продолжают академическую подготовку; те, кто выбирает рабочую специальность — получают шанс быстрее войти в профессию.
  • Снижение учебной нагрузки: ученикам, которым тяжело даётся обширная программа, будет проще адаптироваться.
  • Закрытие дефицита кадров: страна нуждается в квалифицированных специалистах среднего звена — токарях, электриках, сварщиках, лаборантах.

«Это не упрощение, а осмысленная дифференциация»

Редакция PROKAZAN решила уйти в этот вопрос детальнее и пообщалась с учителем математики, преподавателем РЭУ им. Г.В. Плеханова, методистом и член оргкомитета Олимпиады Леманского Алексеем Мирошиным.

«Поверхностно может показаться, что школьникам «простили» экзамены. На деле же это попытка системно выстроить разные образовательные маршруты — и это давно назрело. Сегодня в школах вместе учатся дети с абсолютно разной мотивацией. Одни тянут класс вверх, другие — устают и ничего не понимают», - сообщает эксперт.

Также Алексей отмечает, что подобная реформа позволит создать более однородные группы: колледжи — для тех, кто хочет практику и быстрее работать, 10–11 класс — для тех, кто целится на вуз. Это честно и эффективно.

«Бытует мнение, что отказ от части предметов снизит общий уровень образования. Я не согласен. Важно не количество экзаменов, а то, чтобы каждый ученик понимал, куда и зачем он идёт. Именно осознанный выбор формирует ответственность. Мы, как педагоги, всегда опасаемся резких изменений. Но здесь я вижу продуманную попытку сделать систему образования гибче и человечнее. При этом от мотивированных учеников будут требовать даже больше — и это правильно», - отмечает педагог.

Как это будет работать на практике?

Если школьник поступает в колледж — он может сдать только русский и математику. Этого будет достаточно для получения аттестата.

Если планирует идти в 10 класс — сдаёт четыре предмета. Причём необходимо набрать минимальные баллы, которые установят власти регионов.

Автор фото: Про город

Если не набрал проходной балл, но решил не продолжать учёбу в школе — получит приоритет при поступлении в колледжи на бюджетные места.

Также власти субъектов смогут определить перечень профессий, на которые можно будет поступать без учёта дополнительных экзаменов — только по наличию аттестата.

Регионы-участники должны в течение 30 дней утвердить нормативные акты и довести информацию до родителей и учеников. Приём заявлений на выбор предметов начнётся не ранее чем через месяц после информирования.

Что будет дальше?

До конца 2025 года будет вестись мониторинг — как проходит эксперимент, какова обратная связь от педагогов, учеников и родителей. Итоги подведут к 10 декабря. На их основе Госдума решит, стоит ли масштабировать реформу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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