«Доступ к муниципальной земле перекрыт!»: СНТ страдают из-за кадастровой ошибки

СНТ из Казани воюет с соседями и прокуратурой из-за кадастровой ошибки

Каждые выходные тысячи казанцев выезжают загород, чтобы отдохнуть на своих дачных участках. Но не всегда дача приносит одно лишь удовольствие. Редакция RROKAZAN решила разобраться, почему в СНТ «Наука» прокуратура требует демонтировать новые ворота из-за жалоб соседей и кадастровой ошибки.

Некоторые садовые товарищества (СНТ) стремятся сделать жизнь загородом максимально комфортной для дачников и садоводов. Члены СНТ платят целевые и членские взносы, утверждают на общих собраниях суммы на услуги специалистов и облагораживание территории, голосуют в бюллетенях для принятия общих решений — всё как в маленьком государстве.

СНТ «Наука» в Старом Победилово не исключение. Помимо обязательной оплаты электричества и вывоза мусора, члены садового товарищества решили сделать свою дачную жизнь ещё лучше: благоустроили небольшие пляжи и установили раздвижные ворота.

Автор фото: Полина Сластникова, PROKAZAN

«Прежние ворота были совсем старые и не закрывались. К нам ходили жители соседних СНТ, которым мы предлагали также вложиться в благоустройство пляжей. Но они отказались, и мы всё сделали за свой счёт, а в прошлом году установили новые ворота, чтобы закрыть свою территорию», — делится бухгалтер СНТ "Наука" Елена Закирова.

«Мы на этом не остановимся»

Но не только пляжи были причиной отгородиться от соседей. По крайней мере, жителей СНТ «Геолог» есть своя калитка с выходом к воде, также на пляж можно попасть, пройдя по берегу без пересечения ворот «Науки». Но это не главная проблема местных.

По словам Елены, у соседнего СНТ «Роса» нет своих мусорных контейнеров, и они приходили со своими отходами в «Науку». Вывоз мусора оплачивается согласно его объёму — чем больше объём, тем выше цена, — поэтому раньше «Науке» приходилось платить и за себя, и за соседей.

Автор фото: Полина Сластникова, PROKAZAN

Новые ворота встали как влитые, радовали жителей и, казалось бы, должны были избавить их от всех проблем. Но беда пришла откуда не ждали — очень скоро к правлению «Науки» пришли представители «Росы» с требованиями открыть ворота. Сначала они общались лично с председателем «Науки», который отказал им в доступе, потом перешли к угрозам.

«Довожу до вашего сведения, что нами были поданы более 30-ти заявлений-жалоб в прокуратуру, и, наверное, будет ещё больше. Если вы правы — покажите документы, или всё-таки предоставьте ключи от калитки. Мы всё-таки думаем, что вы примите правильное решение», — так гласило сообщение представителей «Росы», которое нам передал личный источник.

Руководство СНТ «Наука» не повелост на угрозы и провокации, и тогда «Роса» исполнила свои обещания — написала жалобу в прокуратуру.

Чужая ошибка ценой в миллион

В «Науку» приехали представители водоохранной и природоохранной прокуратуры. Они осмотрели местность, убедились в том, что несмотря на ворота, доступ к воде у соседних СНТ есть, но решили на этом не останавливаться и всё-таки найти зацепку.

Тогда-то за воротами «Науки» и обнаружился узкий конусообразный кусок муниципальной земли, пролегающий вдоль забора СНТ «Геолог». По закону доступ к государственной земле перекрывать нельзя, поэтому прокурор предложил передвинуть ворота.

Автор фото: Яндекс Карты

В жизни эта земля площадью 94 кв.м. не больше узкой полоски зелени вдоль дороги. За свой счёт «Наука» наняла геодезиста, который проверил границы территории СНТ и вынес вердикт: муниципальная земля — кадастровая ошибка, просто погрешность измерительного прибора.

Автор фото: Полина Сластникова, PROKAZAN

Чтобы устранить кадастровую ошибку нужно делать межевание земель всего садового товарищества. Последний раз оно проводилось ещё в СССР, при раздаче участков садоводам. Спустя десятки лет уточнение границ всех 279 участков «Наука» — дело долгое и затратное, СНТ просто не сможет собрать необходимую для этого сумму при всём желании.

Передвинуть, демонтировать или оставить?

«Наука» отказалась передвигать ворота — мешает забор «Геолога», который также находится на муниципальной земле, но к ним претензий у прокуратуры нет. Ответ простой: на них никто не писал жалобу, если жалоба будет, начнут разбираться и с "Геологм". Демонтировать ворота садоводы тоже не хотят. Старые ворота стояли на том же месте и ни у кого не было к ним претензий, пока не закрылся доступ к благам «Науки».

Ворота можно или демонтировать, или оставить всё как есть. Прокуратура инициировала иск против «Науки». Садоводы обращались в администрацию Приволжского района, но там тоже разводят руками.

«Вы знаете сколько вас таких, кто судится из-за нескольких квадратных метров? Иск инициировала прокуратура, мы не можем ничего сделать», — таков был ответ администрации.

Сейчас суд назначил геодезичеческую экспертизу ценой в 68 тыс. рублей, которую оплатили садоводы «Науки» из личных средств. Судьба ворот пока остаётся неизвестной. Но мы надеемся на благополучный исход истории и разрешение конфликта мирным путём без ущерба.