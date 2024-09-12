«Должны появиться на всех трассах города»: рассказываем, где еще в Казани установят шумозащитные экраны

В Казани хотят установить шумозащитные экраны у Кировской дамбы

В Казани на мосту «Миллениум» с августа идет установка шумозащитных экранов. Высота ограждений - 4 метра. Выполнены они из непрозрачных материалов и полностью закрывают панорамный вид на Казанку. Это стало причиной для возмущения местных жителей.

Недавно редакция PROKAZAN узнала от собственного источника новую информацию. Установку шумозащитных экранов планируют еще в одном месте - на Кировской дамбе. Несмотря на недовольство казанцев, как-то повлиять на это решение не удается.

Реакция общественности

В столице Республики за месяц люди так и не смирились с установкой шумозащитных ограждений, закрывающих шикарную панораму. На портале госуслуг РТ, в разделе «Народный контроль» казанцы просят хотя бы оставить без ограждений пешеходную часть, а лучше - вовсе убрать экраны. Люди настаивают, что, прогуливаясь вдоль дороги с новыми ограждениями, им придется дышать выхлопными газами автомобилей и слушать их шум.

На предложение освободить от экранов тротуар в главном управлении содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана ответили отказом:

«Устройство шумозащитных экранов вдоль проезжей части не представляется возможным ввиду стесненных условий».

Такой ответ ведомства собрал 60 негативных реакций и десятки комментариев.

Позже появилась и еще одна публикация. Казанцы предложили новый выход:

«Раз нельзя поставить ограждения между тротуаром и дорогой, то необходимо вынести пешеходный тротуар на другую сторону ограждения, это оградит пешеходов от автодороги».

На это предложение тоже был получен мотивационный отказ от исполнительного комитета Казани. В своем ответе представители ведомства пояснили, что техническая возможность переноса тротуара за шумозащитные экраны отсутствует.

В комментариях под публикациями у жителей Казани возникает вопрос - точно ли шумозащитные экраны защищают кого-то от шума. Не является ли ключевой причиной строительство отелей к саммиту глав стран БРИКС, который пройдет в Казани в октябре 2024 года.

Казанцы строят предположения, что экраны могут быть лишь способом уберечь жителей элитных отелей от лишних взглядов.

Что за экраны у Кировской дамбы?

Собственный источник портала PROKAZAN рассказал, что у Кировской дамбы тоже планируют установить шумозащитные экраны. Эта новость также вызвала волну негодования у местных жителей.

Казанцы вновь настаивают - необходимо устанавливать хотя бы прозрачные экраны, чтобы защитить красивые панорамы города. Пока что неизвестно, как будет выглядеть постройка на этот раз, но реакция общественности уже ясна:

Мнение архитекторов и урбанистов

Редакция PROKAZAN пообщалась на тему установки таких экранов по Казани с заведующим кафедрой архитектуры и медиаискусства КФУ Степаном Новиковым, который тоже не поддерживает такие нововведения.

«Шумозащитные экраны там, конечно же, не нужны. Это по факту не шумозащитные экраны, а больше визуальные защитные экраны, чтобы не было обзора на гостевые дома. От шума защищать там особо некого. В таком случае они должны были появиться вообще на всех трассах города. Мы бы ходили просто по туннелям из экранов!»

Так как экраны не были сделаны прозрачными, то Степан разделяет мнение, что они не столько защищают кого-то от шума, сколько помогают скрыть от лишних глаз новые отели у Миллениума:

«Если бы они были прозрачные, это не решило бы проблему визуальной защиты гостевых домов. Из-за этого они и делаются такими. Хотя, конечно, на панорамных точках, если уж защитные экраны и ставятся, то они должны быть прозрачным. Так что дело здесь, конечно, не в шумозащите»

Степан считает, что было бы хорошо позиционировать экраны как временное решение для проведения саммита стран БРИКС.

«Понятно, что мероприятие важное и, наверное, там будут селиться важные гости. На период проведения саммита, наверное, экраны и нужны. Но говорить, что они спасут от шума — это немного курьезно. Все понимают, что никто от шума там не защищается».

Не поддерживает Степан и идею установки таких экранов на Кировской дамбе. Он считает, что это связано со строительством банных комплексов.

«Кировская дамба — это въездные ворота в Казань с железнодорожного вокзала. Если и там поставят шумозащитные экраны, то давайте потом и на Ленинской дамбе их установим, чтобы вообще никто и ничего не видел!»

Выступают против экранов и урбанисты Казани. В телеграм-канале "Казан Урбанчы" был опубликован пост, в котором администраторы назвали постройку ошибкой. Они считают, что в таких вопросах очень важно советоваться с местными жителями:

«Почему-то в наших органах власти считается, что обсуждение проектов с жителями, активистами и критиками — это для парков, набережных, дворов, иногда школ. А городские улицы и дороги — это дело настоящих, "взрослых дядь": должностных лиц, строителей, коммунальщиков и гаишников. Хотя, казалось бы, улицы города — это такие же общественные пространства, как парки, набережные и дворы, и общество должно иметь возможность хотя бы заранее узнавать о планирующихся изменениях. Ведь ни один человек, какую бы ответственную должность он ни занимал, никогда не застрахован от ошибок, которые как раз таки могут помочь исправить неравнодушные горожане».

Пока что неизвестно, когда планирует работа на Кировской дамбе, но вот у Миллениума значимая часть ограждений уже появилась. Отсается только гадать - уберут ли их со временем, либо так и оставят стоять, даже после саммита, который запланирован на октябрь 2024 года. На сегодняшний день понятно лишь, что большой радости местным жителям они не приносят.