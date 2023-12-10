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Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее

Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее

Артем Акчурин

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С 1 декабря 2023 года в России начали открываться магазины Decathlon под новыми названиями Desport. Не стала исключением и Казань. Первый гипермаркет спортивной одеждыв столице Татарстана открылся на улице Родины. Редакция PROKAZAN решила выяснить, какие изменения произошли в магазине спустя почти 1,5 года после закрытия и сможет ли сеть спорттоваров вернуть свою клиентскую базу.

Попытки ухода из России франзуцского продавца

Впервые французский продавец Decathlon объявил о приостановке своей деятельность в России 29 марта 2022 года. Причинами тогда называли трудности поставок на фоне международных санкций по отношению к России.

Свою работу магазин продолжил, но в конце июня 2022 года фирма объявила о закрытии всех торговых объектов на территории России. Далее в январе 2023 года магазин выставил российские активы на продажу.

Автор фото: Артем Акчурин

«АРМ» новый владелец Decathlon

В сентябре 2023 года Decathlon Russia была куплена ООО «АРМ». Кроме того, правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по сети Decathlon в России, состоящей из 36 объектов, куда входит 35 магазинов и склад. «АРМ» пообещала предоставить рабочие места почти 1,5 тысячам человек. Об этом сообщил замглавы минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Стоит отметить, что в Казани на вакансию продавец-консультант набирают работников, предлагая зарплату от 45 тысяч рублей.

В настоящий момент в Казани на улице Родина уже действует одна точка сети спорттоваров Desport. Вторую точку планируют открыть у ТЦ «Тандем» на улице Ибрагимова, где раньше располагался Decathlon.

Автор фото: Артем Акчурин

Платят ли обещанные 45 тысяч рублей

Для того чтобы узнать, что изменилось в магазине и появились ли там нововведения корреспондент PROKAZAN посетил магазин Desport. Первое впечатление - к открытию подготовились. Ассортимент на прилавках приличный, персонал приветливый. Ближе ко входу - отдел с коньками и другим зимним инвентарем - как раз по сезону.

Несмотря, на обеденное время в магазине было оживленно. Работники магазина, они же консультанты судорожно возят тележки, наполняя оставшиеся пустые полки товарами. С первого взгляда магазин практически ничем не отличается от Decathlon. Консультанты неплохо разбираются в спорттоварах, а вот обсуждать условия работы и зарплаты отказались.

Автор фото: Артем Акчурин

«До закрытия данной сети, магазин был моим любимым для покупки спорттоваров ввиду того, что моя жизнь плотно пересекается со спортом. Первый раз посетив магазин, я был расстроен из-за малого количества товаров и думал, что так и будет. Но придя сюда через пару дней полки уже были почти полностью набиты. Единственное, что пока что напрягает, это отсутствие некоторых из товаров в наличии, но я надеюсь со временем это исправится», — рассказал один из постоянных посетителей магазина.

Он добавил, что консультанты в магазине довольно приветливые и любезно помогают при любом возникшем вопросе. Кроме того, клиента удивили кассы самообслуживания. Он подчеркнул, что их редко можно встретить в других спортивных магазинах.

А что с ценами?

Едва ли не главный вопрос, который интересует посетителей - сильно ли выросли цены. По словам самих посетителей, стоимость довольно конкурентна по сравнению с другими магазинами спортивных товаров.

«На самом деле перед открытием я ожидал, что цены на товары будут в разы выше. Но после моего первого посещения я был удивлен тем, что на некоторые вещи цены даже ниже среднерыночный стоимости, а некоторые из них стоят также как стоили до всех случившихся событий, хотя прошло уже полтора года. Да, конечно есть вещи, которые сильно выросли в цене, но мне кажется, что такое будет в каждом магазине», — поделился покупатель магазина Андрей.

Посетитель магазина добавил, что особенно обрадовала цена на баскетбольные мячи. На них довольно широкий ассортимент.

Автор фото: Артем Акчурин

Таким образом мы выяснили, что многие покупатели и постоянные клиенты довольны открытием магазина, удовлетворены предоставленным товаром и выставленными на них ценами. Несмотря на то, что были клиенты, заявляющие, что прошлый магазин был лучше.

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