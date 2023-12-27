Таролог ТВ-3 Яна Чеснокова спрогнозировала чего ждать в 2024 году жителям Казани

Приближение Нового года всегда вызывает волнение и любопытство. Каждый год приносит что-то новое, и никто не может узнать заранее, что именно. Некоторые люди жаждут перемен, другие предпочитают стабильность. Однако, чтобы разобраться в своих ощущениях, можно обратиться к разным методам, например, к гаданиям и картам Таро. Они могут дать представление о будущем, в том числе о судьбе человека и его родного города.

Яна Чеснокова, таролог телеканала ТВ-3, опираясь на дату дня рождения Казани, создала детальный прогноз на год Дракона для жителей города.

Автор фото: Яна Чеснокова

Яна ведет телеграм-канал «Утренние гадания» — спецпроект, где опытные тарологи могут ответить на личные вопросы подписчиков. Канал посвящен одноименной программе на телеканале ТВ-3 и рассказывает об эзотерике, астрологии, Таро и рунологии.

Казань — город, полный живописных достопримечательностей и удивительных историй. Но знаете ли вы, что у Казани есть свой уникальный аркан в системе Таро, который раскрывает тайны этого места?

Для того, чтобы узнать аркан Казани, необходимо взять день рождения города — 30 августа 1005 года — и сложить все цифры. Если сумма получилась больше 22 (количество старших арканов в Таро), нужно просто отнять от нее 22. Таким образом, мы получаем аркан Казани под названием «Звезда».

Аркан «Звезда» говорит о городе, где зажигаются творческие люди и направления, которые могут стать популярными во всех уголках страны. В 2024 году, когда одной из главных задач Казани станет поддержка креативности, это подтвердится еще раз. Город будет создавать новые трендовые места, применять больше творческого подхода в своей работе. Местные власти также захотят придать городу современный облик и разработают несколько проектов для его преобразования.

Курс на спорт тоже никто не отменял: в Казани будут предложены инициативы для повышения интереса горожан к различным видам спорта, но в первую очередь к тем, в которых есть навыки самообороны.

Автор фото: Яна Чеснокова

Таро говорят, что Новый год принесет городу настоящие подарки судьбы, которые явно улучшат жизнь каждого жителя Казани. Горожан ждет переход на новый, еще более качественный, уровень жизни. Казанцы будут стремиться к большему, и принцип «довольствуйся тем, что есть» перестанет быть актуальным. Главное правило для жителей Казани в этом году – не стоит пугаться и расстраиваться, если люди поймут вас не так.

И самый важный совет для казанцев в 2024 году: обратите внимание на свое здоровье! Не ждите удобного момента для лечения – сразу принимайте необходимые меры и берегите свой организм.

Чтобы поверить в чудо, воспользуйтесь техникой написания письма Вселенной! Для этого возьмите белый лист бумаги и напишите на нем свою фамилию, имя и дату рождения. Поблагодарите «адресата» за помощь и сотрудничество, а затем сформулируйте свою цель максимально конкретно и достижимо, желательно включить в письмо как можно больше подробностей. Избегайте употребления глаголов в прошедшем и будущем времени, слова «хотеть» и частицы «не». Также не стоит желать негатива и зла другим людям.

Отправьте письмо на вымышленный адрес, сожгите его или развейте пепел — действуйте так, как подскажет ваше сердце. Главное – избавьтесь от него.

Интересный факт: есть мнение, что наиболее быстро и мощно работают письма, написанные и отправленные Вселенной 27 числа любого месяца.