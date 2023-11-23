Что будет, если оставить враждующих подростков один на один: «Саша против!» и другие сериалы о проблемах взаимоотношений подростков 

Недавно в России стартовал сериал «Слово Пацана», который успел наделать много шума в инфопространстве задолго до выхода первой серии. Казалось бы, далекая тема взаимоотношения подростков в 90-ые оказалась как никогда актуальна и сейчас. На самом деле сериалы про взаимоотношения подростков снимают в России с завидной популярностью. PROKAZAN отобрал для вас самые актуальные премьеры последнего времени.

Саша против!

Фото: 7days.ru

Новое подростковое драмеди от режиссера Анны Зайцевой не только о сложных отношениях между подростками, но и о диалоге культур и преодолении межнациональных недопониманий. Главные герои - 17-летние подростки москвичка Саша и казах Мамажан, которые раньше и не подозревали о существовании друг друга. В один прекрасный день ребята узнают, что их родители собираются пожениться - придется жить всем вместе. Ни Саша, ни Жан к такому совершенно не готовы. Подростки начинают настоящую борьбу, всеми возможными способами пытаясь избавиться друг от друга: Жан портит спортивную карьеру Саши, а она свою очередь - музыкальные изыскания Жана. Будучи слишком увеличенными идеями неприязни, подростки и не замечают, насколько у них много общего.

Где смотреть: PREMIER

Пингвины моей мамы

Фото: rg.ru.

Остросоциальная драма с элементами комедии о трудностях принятия для шаткой психики подростков. У 15-летнего подростка Гоши накапливаются множество трудностей: конфликты в школе, несчастливая влюбленность и недопонимание внутри семьи. Родители Гоши увлечены идеей спасения детей, оставшихся без приюта и семьи: они уже усыновили троих детей и готовятся взять в семью четвертого. Гоше кажется, что в своем родном доме и в сердце родителей нет места для него. Для Гоши становятся единственным способом выразить свои проблемы и поиск путей их решения его выступления в стендап-клубе. А для его родителей откровенность сына перед публикой становится шоком, но также становится и способом семейной психотерапии, который помогает им осознать свои собственные проблемы.

Где смотреть: KION

Сама дура

Фото: filmz.ru.

Еще одно подростковое драмеди от настоящего профессионала в своем деле Анны Зайцевой. Сестры Кристина и Маша - погодки с полярно разными характерами. Старшая Кристина - настоящая бунтарка на пике подросткового максимализма, младшая Маша - лихой манипулятор, скрывающийся под маской беззащитности. Все дело в том, что Маша с рождения имеет серьезные проблемы со зрением и практически ничего не видит, поэтому родители уделяют ей гораздо больше внимания и потакают, сами того не замечая, всем ее прихотям. Такое положение дел, конечно, вызывает ревность и злость и Кристины, что выливается в нередкие конфликты между сестрами. Однако несмотря на все сложности, девушки стараются поддерживать друг друга и искать общий язык.

Где смотреть: PREMIER

Папины дочки. Новые

Фото: spb.mk.ru.

Теплая и ностальгическая семейная комедия, со всех сторон раскрывающая сложности жизни в большой семье: 4 сестры, одна квартира и, с некоторых пор, только один родитель. Завершившаяся больше десяти лет назад история семьи Васнецовых продолжается в семье Васильевых. Так называемое проклятие передается по наследству: в годовщину свадьбы Даша оставляет мужа и четырех дочерей в попытках найти себя в этой жизни. Бедный Веник остается один и учится справляться со всеми сложностями самостоятельно. Старшая дочь Соня уже считает себя взрослой и пытается избавиться от родительского контроля, а младшие Диана, Лиза и Арина борются за внимание отца. Не обходится и без сестринских конфликтов, иногда перетекающих в борьбу не на жизнь, а на смерть.

Где смотреть: ИВИ

Жиза

Фото: kino-teatr.ru.

Остросюжетная драма о слишком рано повзрослевших подростках, вынужденных спасать собственные жизни. Детдомовцы Коля по прозвищу Якут и самая красивая девочка класса Полина попадают в серьезные передряги. Они пытаются бороться с бандой подростков, уже долгое время безнаказанно обворовывающих несчастных детей сирот. Обыкновенные перебранки и разногласия среди подростков переходят в настоящую погоню за Якутом и Полиной, которые успели перейти дорогу не только своим ровесникам, но и преподавателям.

Где смотреть: START

Слово пацана. Кровь на асфальте

Фото: irecommend.ru.

Сериал основан на книге Роберта Гараева, которая рассказывает истории из жизни казанских авторитетов и силовиков, боровшихся с уличными проблемами. В конце 1980-х годов, когда родители борются за выживание, подростки остаются сами по себе и вынуждены объединяться в уличные стаи, чтобы защитить себя от опасностей, которые подстерегают их на каждом шагу. В такой ситуации становится очень важно иметь поддержку и понимание своих сверстников, а также соблюдать "слово пацана", которое становится для них своеобразным законом.

По сюжету, 14-летний Андрей учится в музыкальной школе и живет с мамой и младшей сестрой. Он постоянно подвергается давлению уличных подростков и вынужден завести дружбу с гопниками, чтобы защитить себя. Один из этих гопников, 14-летний Марат, становится для Андрея проводником в сложный и опасный мир улиц.

Рузиль Минекаев, молодой актер из Татарстана, сыграл того самого Марата в новом сериале. В 2019 году молодой человек окончил Казанское театральное училище по специальности "Актёр драматического театра и кино" и стал студентом актёрской группы режиссёрского факультета ГИТИСа на курсе Иосифа Райхельгауза.

Где смотреть: START