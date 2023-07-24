«Быстро, просто, вкусно — как в кофейне»: бариста рассказал об идеальной альтернативе растворимого кофе

Бариста рассказал все секреты вкусного домашнего кофе

Кофе - один из самых популярных напитков в мире. Во всех крупных городах можно найти хотя бы одну скромненькую кофейню, а если же говорить о Казани, то здесь, при желании, можно брать кофе один за другим на протяжении всей прогулки — в центре так точно. Чаще всего в небольших кофейнях используют молотый кофе и, к сожалению, несмотря на большой выбор заведений, известный напиток готовят везде примерно одинаково. Если говорить о мнении ценителей, то такой кофе лишается как своего особенного аромата, так и настоящего вкуса. Мало где можно заказать кофе, сваренный в турке — процесс слишком долгий и чаще используется любителями дома.

Что же можно сказать о растворимом кофе — том самом, которого на полках любого магазина огромное количество, а есть и сразу с молоком и сахаром, чтобы взять с собой. Сегодня, 24 июля, отмечается День растворимого кофе. В честь праздника мы пообщались с баристой Александром, который за свою жизнь успел сварить далеко не одну чашку кофе. Он рассказал не только о самом простом, растворимом, кофе, но и об особенностях приготовления напитка в заведениях, а также дома, в турке.

В начале беседы Александр рассказал немного об истории растворимого кофе. С его слов, такой напиток появился еще в XVIII веке, но особую популярность он обрел значительно позже — уже в 1938 году.

«Насколько я помню, с XVIII века люди стали думать, как можно начать готовить кофе быстро - чтобы без турок и других примочек. Примерно тогда и появился первый растворимый кофе. Я его, конечно, не пробовал, но, как следует из рецептов и методов приготовления — вкус, предполагаю, оставлял желать лучшего. Позже такой... Это даже не кофе, скорее кофейный напиток. Такой кофейный напиток был позже популярен во времена Первой мировой войны — его пили солдаты, потому что в полях особо кофе-бар не развернешь. Ну, а потом, уже в 1938 году появился известный нам и сейчас Nescafе. Он очень быстро стал популярен, потому что после той кофейной каши действительно стал лучше по вкусу. Ну и дальше пошло уже».

Александр признался, что сам не фанат растворимого кофе, так как, с его слов, «от кофе там только название и отдаленно напоминающий его запах». Дома бариста готовит напиток в турке, либо, если нет времени, альтернативой считает популярный в последние годы кофе в капсулах, который готовится с помощью кофемашины. Но что же делать, если кофе хочется в походе?

«Я люблю выпить кофе утром, а иногда и днем тоже. Раньше на природу и в поездки покупал растворимый — куда деваться. Сейчас человечество создало настоящее чудо — кофе в дрип-пакетах. Он намного вкуснее растворимого, потому что это, если брать нормальный, свежемолотый кофе — хороший свежемолотый кофе. Повторюсь, если знать, где брать. Готовится тоже очень просто — устанавливаешь этот пакет на стакан, заливаешь горячей водой и ждешь пару минут. Быстро, просто, вкусно — как в кофейне. Иногда, если совсем нет времени, могу и дома воспользоваться. Турка это, знаете, больше про атмосферу, аромат — когда утром глаза не можешь продрать и дрип-пакет нормально заходит».

Есть у дрип-пакета и минус — если в растворимом кофе идет сразу сухое молоко и сахар, заварив дрип-пакет вы получите эспрессо в чистом виде. Необходимо где-то достать молоко и сахар, что не всегда легко, если мы говорим про походные условия. Однако, если предпочитаете черный и крепкий кофе — такой вариант однозначно вам подойдет.

Несмотря на то, что 24 июля — День растворимого кофе, мы пообщались с Александром и об обычном кофе. Бариста рассказал, какой напиток, по его опыту, наиболее популярный. Он отметил, что здесь сложно сказать однозначно, так как за первое место определенно борются два лидера:

«Мне даже сложно сказать, что популярнее — капучино или эспрессо. Наверное, чаще все-таки, лично у меня, заказывают капучино, но, возможно, так кажется из-за того, что его дольше готовить, а эспрессо уже просто не замечаешь — делаешь на абсолютном автомате из-за простоты приготовления. Американо тоже любят, но все-таки реже. Летом часто берут латте со льдом — но это уже и не кофе, кофейный напиток, а со льдом и вовсе».

Александр рассказал и о том, какой кофе для него готовить сложнее всего, отметив, что этот напиток он в меню заведений не встречал и для гостей сам не готовил — делал его лишь дома. В рамках работы самое сложное для Александра — рисунки на кофейной пенке, которые требуют определенных навыков и тренировки. А если говорить именно о приготовлении напитка, то это кофе Борджиа.

«Самый сложный кофе — кофе Борджиа. Я, если честно, узнал о нем случайно. Это было что-то вроде "интересно, какой кофе самый необычный", и тогда нашел его. Он, конечно, на любителя, потому что сладкий, шоколадный, да с апельсином, но иногда делаю друзьям — больше, чтобы удивить. Изначально топится шоколад прямо в чашке, кофе готовится в турке и после заливается в чашку с шоколадом. Я после перемешиваю, а то в конце будете шоколад пить. После этого взбитые с пудрой сливки положить сверху и украсить все апельсиновой цедрой. Я как-то еще добавлял апельсиновый сок, совсем немного, —необычно».

Бариста считает, что кофе — уникальный напиток, который можно приготовить миллионом способов, из-за чего он никого не оставит равнодушным. Александр уверен, что люди, которые не любят кофе, попросту не нашли свой. Он крайне рекомендует пробовать самый разный кофе в самых разных местах и точно не делать выводы по растворимым пакетам.