«Будет бабье лето»: какую погоду ждать в РТ в сентябре

Холод ушёл, будет жара: какая погода будет в Татарстане

Тёплая погода в Казани в одночасье сменилась на холодные ветра. Однако синоптики обещают, что жаркие дни ещё вернутся в столицу Татарстана. Какие погодные сюрпризы ждать в конце августа и каким будет сентябрь узнал корреспондент PROKAZAN.

Автор фото: Алмакаева Алина

Холод сменяется теплом

Год назад август выдался довольно жарким. Температура воздуха была сильно выше климатической нормы. 2023 год даже вошёл в топ периодов, когда была зафиксирована сама большая среднесуточная температура на территории Татарстана. В 2024 же году первая половина августа заставила людей помёрзнуть и показатели были ниже климатической нормы. И виной этому был североатлантический циклон, который все всои мощи показала именно на территории Поволжья.

«С этой недели в Татарстане, в частности в Казани, стало значительно теплее. Если несколько дней назад температура воздуха была ниже климатической нормы, то сейчас выше на два-три градуса. Но это ещё не предел, мы прогнозируем, что температура воздуха ещё поднимется», — сообщает заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Автор фото: Личный архив Людмилы Паршиной

Специалист утверждает, что уже с понедельника, 26 июля, в город возвращается тепло. И уже температурное отклонение будет на четыре-пять градусов выше климатической нормы.

Циклон нас покидает

Всю первую половину августа на территории Татарстана буйствовал североатлантический циклон. Именно он принёс за собой холодные ветра и дожди, а также неустойчивую погоду.

«Август — это такой месяц, когда в целом, не знаешь, что ждать от погоды. Это весьма переменчивый месяц. Тут днём может быть сильная жара, а ночью станет невероятно холодно. Но август нас всегда готови к осени. Солнце уже не так сильно греет замлю, да и ночи становятся значительно холоднее. Поэтому ждать от августа сильной жары не нужно. Это месяц, когда пора собирать урожай», — отмечает Людмила Паршина.

Автор фото: Алмакаева Алина

В ночь с пятницы на субботу, 24 августа, в Татарстане ожидается сухая погода с температурой воздуха от +8 до +13 градусов. Возможен даже туман. Однако уже днем в республику придут кратковременные дожди с грозами. Воздух прогреется до +22…+27 градусов.

Влияние атмосферного фронта на погоду сохранится и в воскресенье, 25 августа. В этот день также прогнозируются кратковременные дожди с сильными порывами ветра. Ночью температура воздуха составит +8…+13 градусов днем ожидается от +22 до +27 градусов.

Автор фото: Алмакаева Алина

На сегодняшний день, в августе зафиксировали самую высокую температуру 27 градусов, а самой холодной была 13 градусов. Однако по данным специалистов, тёплые дни возвращаются.

Стоит ждать бабье лето

По словам специалиста, сейчас сказать точный прогноз на сентябрь нельзя. Но по предварительным данным, татарстанцев ожидает бабье лето. Побьёт ли 2024 год теператрный рекорд сентября - ещё только предстоит выяснить.

«Сентябрь может быть сильно теплее климатической нормы. Но это уже не первый год, когда первый месяц осени удивляет своей тёплой погодой. Бабье лето стоит ждать. Но точно это мы сможем узнать по первым числам сентября», — говорит Людмила Паршина.

Автор фото: Алмакаева Алина

Также заведующая лабораторией Гидрометцентра России отметила, что «бабье лето» приходит обычно после прохладной погоды. Если первые дни сентября окажутся холодными, то в дело войдёт антициклон, который принесёт за собой сюрпризы в виде тёплой, а моментами жаркой погоды.

Сказать точное будет бабье лето или нет специалисты не могут. Однако они подчёркивают, что тепло стоит ждать во второй половине сентября.