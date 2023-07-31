«Отдав ей свой жилет, я поплыл искать других людей»: как герой из Свияжска спас 11 человек во время урагана

В минувшие выходные Татарстан накрыл сильнейший ураган. Скорость ветра доходила до 27 метров в секунду. К слову, это 9-11 бальный шторм. Из-за стихии погибли 10 жителей Татарстана, жертв могло бы быть больше, если бы не геройский поступок Павла Матвеева.

Рисковал своей жизнью, но спас 11 человек

Автор фото: Павел Матвеев

Павел Матвеев – скромный житель Свияжска, который во время урагана спас жизнь 11 людям. В момент урагана Павел находился у себя дома вместе с беременной женой, но пришло сообщение о пропавших и он без раздумья отправился спасать людей.

«Мы с женой были дома. Мне позвонили и сказали, что перевернулась лодка с людьми и их нужно спасать. Я без раздумий оделся, сел на гидроцикл и отправился к тонущей лодке. Там были дети, одному 3 года, другому 6 лет. Они были вместе с родителями. В один момент их лодка перевернулась и её било волнами. На своём гидроцикле я отвёз их в более спокойное место»,— рассказал PROKAZAN Павел.

Кроме семьи из четырёх человек мужчина спас ещё семерых тонущих.

«Когда я уехал с этой зоны, мне позвонили и попросили найти лодку, которая перестала выходить на связь. Изначально я увидел только перевёрнутое плавсредство, а рядом с ним была женщина. Отдав ей свой жилет, я поплыл искать других людей. Они находились в метрах 500 от лодки. Там были все остальные, они держались за мужчину, а он за лодку. Пострадавшие были совсем без сил. Я посадил женщин на гидроцикл, так они добрались до берега. А мужчину я взял на себя и вплавь дошли до суши. Там же были и папа с дочкой, их я также довёз до безопасного места», — рассказывает герой.

Стоит отметить, что у второй семьи утонуло абсолютно всё: документы, одежда и даже ключи от автомобиля. Добраться до дома у них уже не было возможности. Однако Павел позвал своих друзей на помощь и они отвезли семью в нужное им место.

Перед этим всех, кого спас Павел он отогревал пледами и горячим чаем, чтобы никто не получил обморожение или не заболел.

Павел Матвеев прошёл курсы в добровольческие отряды ещё в 2019 году. И с того момента он всегда шёл на помощь людям.

Сколько людей пострадало от урагана

Среди жителей Татарстана от урагана пострадали 47 человек, 7 человек госпитализировали, трех из них в тяжёлом состоянии.

Наибольшие количество жителей республики пострадало на озере Яльчик в Марий Эл. Там получили травмы различной тяжести 21 человек. Там погибли 8 человек, среди которых 3 детей, два из которых младенцы 2022 и 2023 года рождения.

До сих пор остается без вести пропавшим Андрей Мошков. По словам супруги, ее муж не успел выбраться из воды во время урагана. Поиски идут уже второй день, водолазы за прошлые сутки обследовали 3000 кв м.

«Минувшая суббота стала трагичной для нашей республики. Накануне вечером страшная стихия унесла жизни девяти жителей Татарстана, среди них четверо детей. В соседней республике Марий Эл у озера Яльчик ураганный ветер повалил деревья на палатки. Несмотря на оперативную работу спасателей и помощь самих отдыхающих восемь человек погибли. Особой болью отзываются сообщения, что в их числе трое детей, самому младшему из которых нет и года», — высказался о трагедии глава Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил, что среди погибших есть жители Казани, Высокогорского, Зеленодольского и Пестречинского районов. В Татарстане на базе отдыха из-за падения дерева погибла 14-летняя девочка. Минниханов принес соболезнования родным, потерявшим близкий в этой трагедии.

Воспоминания очевидцев

«Мы поехали с друзьями на природу (на берегу Куйбышевского водохранилища) с палатками, ничего не предвещало беды, погода была солнечная, но вскоре все изменилось, небо затянуло тучами, около пяти-шести вечера поднялся сильный ветер, все тело, глаза, обдало песком, мы скорее стали собирать вещи, сели в машину и уехали, по пути на трассе было страшно находиться, так как пошел сильный дождь, видимость нулевая, благо доехали. Кто-то из наших друзей остался там, сказали, что град они тоже застали», — вспоминает Аделина.

«Все началось неожиданно, с мелкого пляжа светило солнце, радуга была, а потом резко за какие-то 10-15 минут пошёл град, все потемнело, и начался очень сильный ветер и ливень. Ничего вообще не было видно», — рассказывает Марина Исаева.

Еще один очевидец считал, что погода была отличной и ничто не предвещало беды.

«Мы с компанией в три машины в первый раз решили отдохнуть там. Что я там испытала, таком ужас, страх, просто не передать словами. Что интересно, ведь ничего не предвещало беды, погода была отличной, мы приехали, разложили палатки развели костёр и буквально сразу началось что-то нереально страшное началось. Первое дерево упало как раз на наш костер, затем начали повально падать деревья на палатки. Мы бежали кто куда. Просто не передать словами», — сообщает Неля.

Со скоростью 40 км/ч пришлось добираться до ближайшего поселка еще одной компании.

«Погода была хорошая и ничего не предвещало беды. Потом резко поднялся ветер и появились тучи, мы решили ехать в сторону посёлка Красногорский, где живут наши друзья. И попали в ураган. Ехали не быстрее 40 км/ч, потому что в целом видимость была очень плохая, я была за рулем, в какие-то моменты казалось, что машину просто сдует. На трассу, по которой мы ехали, падали деревья, летели ветки. На встречной полосе лежало 2 больших дерева, машинам приходилась перестраиваться на мою полосу, чтобы их объехать. В целом чудом доехали без происшествий, благо ехать было недолго. В связи с ураганом в некоторых селах республики Марий Эл оборвало связь, мы не могли даже позвонить родным, сказать что с нами все хорошо. На следующий день связь восстановили», — рассказала Ольга.

«Мы с мужем в это время были на свадьбе у друзей. Праздновали около Казанки в ресторане. Все хорошо было по началу, но быстро начали сгущаться тучи, поднялся сильный ветер, поэтому мы быстро переместились в ресторан. Официанты спешно убирали все декорации с улицы. Пока были внутри, пошел сильный дождь, ветер сгибал деревья, везде разлетался песок. Страшновато было», — говорит Алсу.

Стоит обращать внимание на СМС-оповещения

По прогонзу УГМС, 29-30 июля в РТ местами ожидаются грозы, ливневые дожди, град, сильный ветер до 28 м/с, — сообщило МЧС в субботу в районе обеда. Соответсвующие смс-ки получили многие, но отреагировали на них далеко не все.

По словам пресс-секретаря МЧС по Татарстану Андрея Родыгина, гражданам стоит сознательнее относиться к предупреждениям, которые присылают МЧС. А особенно на цифры, указывающие на скорость и силу ветра. По его словам, ветер до 20 метров в секунду негативных последствий не несёт, в диапазоне от 20 до 25 метров в секунду, уже будут падать ветхие деревья, слабоукреплённые конструкции, кровли домов, баннеры. А ветер свыше 25 метров в секунду, последствия будут более плачевные, такие, какие мы видели в эти выходные.