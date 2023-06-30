Ирек Галямов, экономист: «Если человек начинает зарабатывать свыше 5 млн рублей, у чиновников может упасть глаз на его компанию»

Экономист Ирек Галямов рассказал о новых тенденциях в бизнесе Татарстана

В нашей стране многие учатся на юристов и экономистов, вот только потом далеко не каждый идет работать по специальности. Экономисты с высшим образованием трудятся менеджерами по продажам, секретарями, офис-менеджерами. Чем же занимаются те, кто не свернул с пути? Об этом корреспондент PROKAZAN поговорила с руководителем центра разработки бизнес-планов «Позитив Консалтинг» Иреком Галямовым.

Сейчас Галямов — известный в Татарстане финансовый эксперт, занимающийся консалтингом. Его клиенты — это, в основном, предприниматели. Галямов разработал финансовые модели для многих известных компаний республики. Он прошел путь от бухгалтера, финансового управляющего до открытия собственного проекта и работы на себя. Что делать начинающим предпринимателям, чтобы успешно зайти на рынок? Через какое время после того, как человек открыл свое дело, его бизнес уже можно считать состоявшимся? А какие опасности подстерегают компании, которые уже давно на рынке? И каковы последние тенденции в мире бизнеса? Обо все этом мы поговорили с нашим экспертом.

Ирек еще со старших классов школы мечтал стать экономистом.

«Я понял, что это просто мое»

«Мне всегда были интересны математика, расчеты. В то время появлялись первые книги и фильмы про экономику. И я понял, что это просто мое», — говорит Галямов.

Возможно, интерес Ирека к экономике связан в том числе с тем, что его мать была экономистом и достигла значительных успехов на этом поприще. Она была женщиной с огромной силой духа: лишившись в детстве ноги и всю жизнь проходив с протезом, она была прекрасным специалистом, проработала на руководящих должностях и к моменту выхода на пенсию была заместителем по экономике нефтяной компании.

Фото из личного архива Ирека Галямова

Однако у Ирека был и еще один вариант получить другую профессию. К моменту окончания общеобразовательной школы за плечами будущего финансового эксперта были успехи в музыке, которой он с детства занимался, обучаясь в музыкальной школе. Галямов играл на баяне и многих других инструментах, таких как сурнай, курай, гитара, фортепиано. Он был участником фольклорного ансамбля, окончил музыкальную школу с красным дипломом, получил второе место на городском конкурсе за игру на баяне. И декан музыкального факультета педагогического института даже был готов принять Галямова без экзамена в вуз. Но Ирек все же предпочел музыкальной карьере профессию экономиста. И ни секунды не сомневался в правильности выбора.

Годы учебы

Учеба была Галямову очень интересна и давалась легко. До 3 курса он даже не сдавал ни одного экзамена — их все ему ставили автоматом. Галямов также активно занимался научной работой: у него уже с 1 курса были публикации в научных журналах. Всего за время учебы вышло 5 его публикаций.

А еще в студенческие годы экономист активно набирался опыта у коллег и уже начинал работать.

«Практически с 1 курса я работал. На 3 курсе я уже трудился в известных инвестиционных компаниях. Еще у нас был такой своего рода «партизанский отряд» — молодежная фирма «Алдан», которая занималась различными информационными разработками. Я был одним из членов «Алдана», — рассказывает Галямов.

Наука или деятельность по линии бизнеса

По окончании института перед Галямовым встал выбор между научной стезей и практической деятельностью. Он предпочел последнюю и не пожалел.

«Я выбрал деятельность по линии бизнеса. Потому что я тогда женился. И сейчас, работая в должности научного работника в экономической сфере, тяжело кормить семью. А если заниматься коммерческими проектами, это уже легче», — пояснил экономист.

Фото из личного архива Ирека Галямова

Галямов начал карьеру с должности финансового управляющего в крупном строительном холдинге. Но там иногда были задержки с выплатами зарплат (характерная черта 90-х), и через год, в 2000-м году, он уволился оттуда и устроился бухгалтером в нынешний «Газпром» (который в те времени назывался «Таттрансгаз»). На той работе он дорос до методолога. В 2008-м году Ирек ушел из «Газпрома», где-то около года занимался бухгалтерским учетом в должности главного бухгалтера компании «Стройсервис», а затем устроился в «Таттелелеком». Работе в этой компании Галямов обязан получением нового ценного опыта.

«Я работал в отделе инвестиционного анализа и раздельного учета расходов. Вот этот анализ инвестиций и послужил основой для разработки бизнес-планов, которыми я сейчас занимаюсь. Базовые знания по этой части я получил, анализируя живые проекты в телекоммуникационной отрасли», — поделился собеседник издания.

От работы в компаниях — к работе на себя

И в 2011 году экономист решил, что хочет работать на себя.

«Я пришел к выводу, что хочется более свободного графика, быть более свободным в части принятия решений. И ушел на вольные хлеба», — пояснил Галямов.

С тех пор и до настоящего времени он занимается консалтингом. Его работа, как финансового консультанта заключается в разработке финансовых моделей и бизнес-планов. Его клиенты — это, в основном, представители малого и среднего бизнеса.

«Работа очень интересная. Один проект не похож на другой. Я общаюсь напрямую либо с наемным персоналом, который принимает решения, либо с собственниками компании. Кто-то составляет бизнес-план для себя, кто-то — для инвестора», — рассказал Галямов.

Бизнес-план и финансовая модель

Финансовая модель — это структурное представление компании в плане цифр: ее выручка, затраты, персонал, прибыль, анализ различных коэффициентов. По ней можно определить, окупаем или не окупаем тот или иной проект, сколько будет стоить компания через какое-то время, когда будет достигнута точка безубыточности и ряд специфических моментов, связанных с анализом чувствительности к снижению цен и т.д.

Бизнес-план — это более широкое понятие, по сравнению с финансовой моделью. И, соответственно, и стоит он, как правило, раза в 2 дороже. Бизнес-план включает в себя план маркетинга, производственный план, анализ рисков, финансовую модель, анализ рынка.

И хотя бизнес-план дает более широкую картину, в ряде случаев ответы на некоторые вопросы можно получить даже после составления финансовой модели.

«Иногда клиент приходит с запросом на бизнес-план, а я говорю, что ему будет достаточно финансовой модели», — поделился Галямов. – «Например, человек хочет узнать, какова рентабельность его фирмы, и спрогнозировать ее на 5 лет вперед. И финансовая модель уже дает ответ на этот вопрос».

На подготовку финансовой модели у Ирека в среднем уходит 3 дня, а на составление бизнес-плана — дней пять.

«Все зависит от того, насколько быстро мне предоставят информацию», — уточнил специалист. — Правда, у меня были и такие случаи, когда срочные заказы по финансовой модели я выполнял буквально за одну ночь. Но такие заказы оплачиваются по повышенному тарифу».

"Бизнес — это большой труд"

Как показывает практика, затраты на услуги финансового консультанта для бизнесменов всегда оправдывают себя.

«Основная ошибка тех, кто открывает свое дело, — это, наверное, то, что они не приходят ко мне или к моим коллегам. Часто они пытаются сосчитать все самостоятельно, что называется, на коленке, и в результате бывает неправильно спрогнозирована выручка, неправильно показаны затраты, и они оказываются больше, чем выручка, которая реально будет генерироваться компанией», — отмечает Галямов.

Открытие нового бизнеса — это всегда большой риск. И, по словам экономиста, трудно даже назвать какой-то определенный срок, который бы указывал на то, что новая фирма утвердилась на рынке.

«Через год из стартапов, которые выходят на рынок, остается 10-20 %. На следующий год из тех, кто остался, снова идет большой отсев», — рассказал экономист.

Помимо конкуренции на рынке, есть и немало других препятствий для начинающих предпринимателей.

«Бизнес пытаются открыть очень многие. Но здесь есть свои нюансы в работе, самоорганизации, менеджменте. Кто-то уходит в смежные направления. Кто-то понимает, что бизнес — это не его. Это ведь большой труд. Постоянно нужно быть на связи, в напряженном состоянии. Не все это выдерживают», — отмечает Галямов.

Фото из личного архива Ирека Галямова

Кроме того, при открытии своего дела требуется большое терпение.

«Если ты начинаешь заниматься бизнесом, ты должен понимать, что какое-то время ты дохода получать не будешь», — предупреждает Ирек.

Те фирмы, которые уже давно на рынке, тоже подстерегают свои опасности: это конкуренция и рейдерские захваты.

«Например, если человек начинает зарабатывать свыше 5 миллионов, вполне может сложиться такая ситуация, что у какого-нибудь чиновника упадет глаз на его компанию», — прокомментировал экономист.

Новые тенденции в бизнесе

В сфере бизнеса постоянно появляются новые тенденции.

«Сейчас в бизнесе стараются все переводить в онлайн. Потому что все сидят в гаджетах. Набирает обороты онлайн-торговля», — рассказал Галямов. — «Стали широко распространяться рекомендации: то есть зачастую людей побуждает совершить покупку не реклама, а так называемое «сарафанное радио» — советы знакомых. Раньше таких тенденций не было. Потому что меняется скорость обмена информацией. И на электронных площадках идет активная борьба за отзывы. Были даже ситуации, когда они покупались или давались по какой-либо мотивации. Например, заходишь куда-либо, и тебе говорят: зарегистрируйтесь на таком-то сайте, оставьте отзыв, и мы Вам за это бесплатно дадим чашечку кофе».

«Лучше заниматься тем, что нравится»

А вот самый хороший способ захода на рынок для начинающей компании остается неизменным во все времена — это предложение инновационного продукта.

«Лучше не уходить в традиционный бизнес, а выходить с какой-то новой идеей», — рекомендует Ирек. — «Например, взять хотя бы вендинг. Это вот, например, когда кофе продается через специальный аппарат. Такие кофейные аппараты уже давно широко распространены повсеместно. Но у предпринимателей появились и новые идеи в этой части. Так, например, я в прошлом году писал бизнес-план по вендинговым аппаратам, которые выдают готовый завтрак, обед или ужин. Просто берешь еду и разогреваешь в микроволновке. Очень удобная вещь», — говорит экономист.

Еще один важный шаг для начинающего предпринимателя - определиться с тем, кто будет инвестировать в проект.

«В экономике говорят, что есть три типа инвесторов — три F. В переводе с английского это означает: семья (family), друзья (friends) и дураки (fools)», — отмечает Галямов.

А главный совет для бизнесменов от Галямова — это просто заниматься тем, что вам действительно интересно.

«Лучше заниматься тем, что нравится. Если этого нет, человек в конце концов сольется — на первом году или на втором. Если и открывать бизнес — то заниматься только тем, чем ты горишь», — говорит экономист.

Сам он очень любит свою работу и живет ей.

«Мне нравится заниматься консалтингом. Мне самому интересно составлять бизнес-планы и финансовые модели. Нравится приносить какую-то пользу людям. Когда ты создаешь какой-то продукт, который будет жить потом, и даже просто вкладываешься в его подготовку, это очень мотивирует и дает понимание того, что ты не просто так пришел в этот мир», — говорит Галямов.

Помимо консалтинга, он периодически занимается и другими проектами. Так, например, Ирек работал главным бухгалтером казанской сувенирной компании, ведущим экономистом ТЮЗа, а также участвовал во многих других проектах. А недавно он выпустил книгу, в которой собрал свои выступления в федеральных и региональных СМИ.

Помимо работы, Ирек уделяет много внимания и своей семье, в которой, к слову, собрались такие же интересные и целеустремленные люди, как и он сам. Так, жена Ирека работает в такой сложной и ответственной профессии, как медсестра-анестезист, и ежедневно участвует в спасении жизней. Сын Галямова окончил колледж информационных технологий и работает в сфере IT. А дочка учится в Институте филологиии и межкультурных коммуникаций КФУ на отделении зарубежной филологии, изучает английский и испанский языки и иногда для себя пишет заметки о событиях, которые произвели на нее сильное впечатление.