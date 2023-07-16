Автозаки, войска Росгвардии и полиция через каждые 100 метров: как Казань пережила Суперкубок России

В Казани задержаны 35 футбольных фанатов, возбуждено уголовное дело

В Казани завершился Суперкубок России по футболу, в котором Зенит одолел ЦСКА только в серии послематчевых пенальти. Но футбол сопровождался наплывом в столицу Татарстана футбольных фанатов двух топовых футбольных клубов. Как Казань пережила главное футбольное событие России в материале PROKAZAN.

Фото: "Бизнес Онлайн"

Задержаны 35 человек, возбуждено уголовное дело

События вокруг матча ЦСКА и Зенита начали разворачиваться еще за день до игры, когда в Казань стали прибывать первые болельщики. Это на себе почувствовали в первую очередь бары, находящиеся на главной пешеходной улице Баумана и главной тусовочной Профсоюзной. Фанаты буквально заполонили все заведения двух улиц и отдыхали перед матчем всю ночь, рассказал один из сотрудников сферы общепита.

Первыми задержанными утром 15 июля оказались 35 футбольных фанатов, которые жгли фаеры и отрывались по полной в электричке Нижний Новгород — Казань. На них составили протоколы по административной статье "мелкое хулиганство" и возбудили уголовное дело уже по статье "Хулиганство". Все они, естественно, матч уже не увидели.

По состоянию на утро 15 июля, всего было задержано 47 человек — они проведут в изоляторе 48 часов. Большинство задержанных, по словам источника PROKAZAN, фанаты ЦСКА.

Яблоку негде упасть, гуляли всю ночь

Фото: Бизнес Онлайн

После матча Баумана и Профсоюзная встретила футбольных фанатов автозаками, войсками Росгвардии и усиленными в разы нарядами полиции. И если фанатов на двух улицах было много, то простых туристов, которые в выходные заполоняют главную прогулочную зону города — заметно меньше.

Во всех заведениях и на летних верандах не было не только посадочных, но и стоячих мест — люди буквально стояли друг на друге. При этом, открытой и явно агрессии мы не заметили.

В толпе были замечены как фанаты Зенита, взявшего Суперкубок, так и болельщики ЦСКА, которым праздновать, вроде, было нечего.

По словам одного из барменов, веселье продолжится и сегодня, так как большая часть фанатов покинет город только ближе к вечеру.

Официальной информации о количестве задержанных накануне, 15 июля, не сообщается. Вероятно, она будет обнародована только в понедельник, но по данным наших источников — задержанные есть, и на некоторых из них собираются наказать не только административно.

С одной стороны — космическая выручка, с другой — очень агрессивная публика

По словам одного из управляющих популярного на Баумана заведения, выручка в эти три дня будет у большинства заведений на Баумана и Профсоюзной очень высокой. Сильнее всего почувствуют фанатский вайб в заведениях пивной тематики. Но есть несколько негативных моментов — фанаты часто в порыве душевных страданий могут сломать что-то из мебели или разбить бокалы, от них могут пострадать и постоянные посетители. В этом году, к счастью, подобных случаев за два дня не было, но надо пережить еще и сегодняшний день.

Усиления на игры топовых команд, по словам источника, всегда были примерно такими же.

Казань, на моей памяти, впервые принимает две топовые команды из двух столиц России — Санкт-Петербурга и Москвы. Это практически в два раза больше болельщиков, чем обычно, что требует повышенного уровня безопасности.

А разве пьяным на стадион можно?

По словам нашего источника, футбольные фанаты начали употреблять горячительные напитки еще с вечера пятницы, продолжили это делать в субботу с момента открытия заведений, а на стадион поехали уже изрядно выпившими.

МВД по Татарстану накануне игры выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что на стадионе нельзя находиться в состоянии опьянения, но по данным одного из зрителей, пока он стоял в очереди, пропускали всех, в том числе и пьяных.

При этом, на самом матче, инцидентов замечено не было.