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«Яд сразу валит, чтобы никому не показывать трупы»: массовая травля собак произошла в Татарстане

В Татарстане неизвестными массово отравлены бездомные собаки
«Яд сразу валит, чтобы никому не показывать трупы»: массовая травля собак произошла в Татарстане

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В Казани, Осиново и Зеленодольске зафиксировано массовое отравление собак неизвестным ядом, который приводит к отказу конечностей.

Лежащих на земле бездомных собак нашли в Осиново, Казани и Зеленодольске с признаками отравления. Ирина Прибышеня, жительница села Осиново заметила двух умирающих животных, лежащих в овраге:

«Сейчас животные находятся в ветклинике «116 ВЕТ» села Осиново, им проводят интенсивное лечение. Найденные собаки — это молодые щенки, которые были чипированы и социализированы. Врачи сказали, что животные отравлены сильным ядом» — поделилась Ирина.

Село Осиново, отравленных собак нашли в овраге. Автор — Ирина Прибышеня.

Мы не публикуем видеозапись инцидента, но вы можете посмотреть их в телеграм-канале по ссылке.

Местные жители ни при чем?

Жительница села считает, что животных отравили не местные жители:

«Думаю, что травля животных не расправа местных жителей. Такие случаи есть и после нашего, и до нашего в Казани»

Как выразилась директор клиники «116 ВЕТ» села Осиново Яна Ахатова, случаи отравления с такой симптоматикой — уже знакомое явление. Также она отметила, что в приюте «Кот и пёс» замечены одинаковые признаки отравления.

Работник ветеринарной клиники рассказала о состоянии животных подробнее:

«На данный момент, собаки находятся в стабильном состоянии: с 13 июля могут глотать пищу из шприца, до этого глотательного рефлекса практически не было. Естественные нужды научились справлять самостоятельно, а ранее только мануально. Вставать попытки были только у одного, а вторая собака конечностями не пользуется».

Также у пациентов наблюдается нетипичная картина для привычных нам отравлений — паралич конечностей, невозможность встать, слабая реакция зрачков. Возможно, что отравление осуществлялось одним и тем же веществом. На данный момент не было установлено, каким именно препаратом отравляют животных, но ясно одно — яд сильный и быстродействующий.

Альберт Галиев, директор благотворительного фонда помощи бездомным животным «Кот и пес» выразил мнение на эту тему:

«У нас есть собака в таком же тяжелом состоянии — сейчас ей лучше, но все равно видно, что яд тяжелый, который убивает собаку сразу, чтобы она упала и ее можно было быстро забрать. Яд сразу валит, чтобы никому не показывать трупы».

Собаки госпитализированы в ветелинарную клинику. Автор — Ирина Прибышеня.

Наказуемо ли это?

Ссылаясь на Федеральный закон от 27.12.2018 N 498-ФЗ (ред. от 28.04.2023) «Об ответственном обращении с животными», любое причинение вреда животному, в том числе и отравление – уголовно наказуемо.

В ст. 245 также предусмотрено, что за расправу над животными злоумышленник может получить либо штраф в размере 80 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Если у властей есть все основания провести расследование и наказать преступников, которые занимаются живодерством, то почему никто ничего не предпринимает?

Альберт Галиев отметил, что правоохранительные органы не берутся за расследования данного вида дел:

«Правоохранительные органы не расследуют эти дела. Вот могут все генералы в меня камнями кинуть, но им насрать. Нет ни одного расследования и наказания. Надзорные органы, которые занимаются регулированием и которые не справляются с этим вопросом — они тоже будут отнекиваться, это бесполезный путь. Тут и не знаешь на кого думать: то ли на живодеров, то ли на власть — оба варианта возможны. Замечаем и пропажу животных: ни трупов, ни самих собак нет вообще».

Если за преступлениями стоит третье лицо, которое невозможно поймать, то возникает вопрос, как оно выглядит и есть ли у него защита. Мало того — жалобы об отравлении поступили не с одного региона Татарстана, а сразу с нескольких и у всех одни и те же диагнозы.

В сообществе защитников бездомных животных «ЗооЗабота» отказались комментировать инциденты с отравлением собак.

Животным оказывается медецинская помощь. Автор - Ирина Прибышеня

Мнение татарстанцев

В соцсети Вконтакте пользователи неоднозначно отнеслись к отравлению животных. Нашлись как те, кто поддерживает данную процедуру, так и те, кто категорически против.

Жители Татарстана поделились на 3 лагеря: одни пишут, что агрессия и обездоленность собак – это вина людей:

«Моё мнение: люди сами виноваты в том, что собаки (и в целом все животные) становятся бездомными и агрессивными. Пока люди не начнут более ответственно относиться к их приручению, эта ситуация не закончится. Я думаю, что нужно ввести закон, чтобы за каждым человеком было закреплено его животное», — считает Ляйсан Ахмиева.

Другие считают, что такое отношение к животным негуманно:

«Как минимум, они умирают в мучениях. А вообще, надо проводить стерилизации», — высказался комментатор Василий Романычев.

А третьи лица пишут, что животных надо истреблять в любом случае, ведь они могут запросто напасть на людей. Нам не удалось получить ответа на вопрос почему они так считают от таких комментаторов лично, но подобные комментарии они пишут открыто, не скрываясь.

Выяснилось, что такие же симптомы возникали в разных регионах Татарстана достаточно стремительно и в одинаковый промежуток времени. Также было установлено, что неизвестный яд вызывает отказ конечностей и приводит к быстрой смерти животного.

Россия отдала на откуп регионам вопрос бездомных животных

Вероятно, что это не последний случай отравления и умерщвления собак в Татарстане. Госдума недавно сразу во втором и третьем чтении приняла закон, который разрешил регионам устанавливать свои правила обращения с безнадзорными животными. Критики инициативы считают, что это прямой путь к легализации убийства бездомных животных.

Сейчас в Татарстане на официальном уровне, как и в других регионах России действует так называемый принцип — ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат). Он предусматривает возврат животных в места их обитания после стерелизации.

Правда, у него есть и критики, которые считают, что безнадзорные животные все же опасны для человека.

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